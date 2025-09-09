Hacienda busca aumentar impuesto a refrescos y tabaco; es una decisión de salud: CSP

Redacción/SinEmbargo

09/09/2025 - 10:52 am

La Secretaría de Hacienda incluyó un alza al IEPS de refrescos, tabaco, apuestas y videojuegos en 2026. Hoy Claudia Sheinbaum explicó cuáles fueron las razones.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ayer ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, que contempla el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en refrescos, bebidas azucaradas, cigarros, servicios de apuestas y videojuegos con contenido violento.

Hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas tiene que ver con el daño que provocan a la salud de las y los mexicanos, por lo que los recursos recaudados se irán "directamente a un fondo de salud".

"Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos. Va a venir el jueves yo creo la Secretaría de Salud. Va a dar mucha información, todavía más de las bebidas azucaradas. Y la recaudación relacionada con eso va directo a un fondo de salud para atender todas las enfermedades o padecimientos que están vinculados con el exceso de consumo de bebidas azucaradas", argumentó.

Durante su conferencia de prensa matutina, se le preguntó a Sheinbaum Pardo cuál fue el motivo para proponer esta medida también contra el tabaco. "Es lo mismo", comentó. Sin embargo, en el caso de los videojuegos, señaló que está ligado a "temas de seguridad".

"Ya vamos a hablar en algún momento de videojuegos. Evidentemente no vamos a entrar a un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos, y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea. En uno de los informes de seguridad vamos a hablar de ello", adelantó desde Palacio Nacional.

El titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, explicó anoche que el ajuste busca incentivar hábitos más saludables, reducir costos asociados a enfermedades derivadas del consumo de estos productos y ampliar la base de recaudación tributaria en el país. Además, detalló que la medida forma parte de un paquete fiscal que también incorpora disposiciones para fortalecer la estabilidad macroeconómica en territorio nacional.

“Proponemos medidas fiscales en favor de la salud pública. A partir de 2026, se ajustará el IEPS aplicado a bebidas azucaradas y tabacos, con un doble objetivo: incentivar hábitos más saludables y contrarrestar los efectos presupuestales asociados al tratamiento de las enfermedades vinculadas con el consumo de estos productos”, puntualizó.

¿Cuáles serán los cambios en el IEPS?

En el caso de las bebidas azucaradas, la dependencia propone incrementar la cuota de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro, incluyendo aquellas que contienen azúcares no calóricos. Este ajuste busca desincentivar su consumo en un país con altos índices de obesidad y diabetes, enfermedades que generan elevados costos para el sistema de salud.

Respecto al tabaco, Hacienda plantea elevar la tasa ad valorem de 160 a 200 por ciento, además de establecer un incremento gradual de la cuota específica hasta 2030 e incorporar nuevos productos como las llamadas bolsas de nicotina en el mercado. Para los tabacos hechos a mano, la tasa subiría a 32 por ciento.

Por otra parte, el Paquete Económico también considera un impuesto especial de ocho por ciento a los servicios digitales de videojuegos con contenido violento, así como un incremento del 30 a 50 por ciento sobre el monto total de las apuestas o la cantidad efectivamente percibida en casinos y plataformas en línea.

El titular de Hacienda subrayó que, además de las modificaciones al IEPS, el Paquete Económico 2026 contempla ingresos por 8.7 billones de pesos. Con ello, señaló que la recaudación tributaria será la "columna vertebral" de los recursos, gracias al combate a la evasión, la digitalización de procesos y la modernización del marco fiscal.

"Estas cifras son consistentes con una política responsable que permite sostener la inversión productiva y los programas sociales esenciales, mientras se preserva la estabilidad macroeconómica y fiscal", afirmó.

De acuerdo con el documento, se proyecta un déficit de 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra menor a la estimación de cierre para 2025, que es de 4.3 por ciento. También se prevé que la deuda pública represente 52.3 por ciento del PIB en 2026, niveles que la SHCP considera prudentes para garantizar estabilidad financiera sin frenar la inversión productiva.

Finalmente, Hacienda aseguró que el Paquete Fiscal se presenta en un contexto internacional complejo, con tensiones comerciales y geopolíticas. A pesar de ello, sostuvo que México mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y un diseño presupuestal enfocado en preservar programas sociales prioritarios, al mismo tiempo que se fortalecen los ingresos públicos mediante medidas fiscales específicas.

