CSP prioriza programas sociales y mayor recaudación en su primer Paquete Económico

Redacción/SinEmbargo

08/09/2025 - 11:30 pm

Cámara de Diputados recibe el Paquete Económico 2026 entregado por Hacienda.

Artículos relacionados

Este Paquete Económico busca reflejar “una visión clara de Estado, una política económica que acompaña el desarrollo productivo, que amplía derechos sociales y que lo hace con responsabilidad fiscal, estabilidad macroeconómica y prosperidad compartida”, indicó el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aumentó de un 2.3 por ciento en este 2025 a un tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 la cantidad de recursos que destinará a los programas sociales prioritarios. Además, prevé crecer la recaudación fiscal un 5.7 por ciento para financiar lo previsto en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que fue presentado esta noche en el Paquete Económico, el cual también contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, en la cual se prevén aumentos a bebidas azucaradas y tabaco.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, expuso, a la hora de entregar el Paquete Económico en la Cámara de Diputados, que se busca reflejar “una visión clara de Estado, una política económica que acompaña el desarrollo productivo, que amplía derechos sociales y que lo hace con responsabilidad fiscal, estabilidad macroeconómica y prosperidad compartida”.

En los Criterios Generales de Política Económica se indica que, en 2026, la economía mexicana registrará un crecimiento en un rango de entre 1.8 y 2.8 por ciento. Se prevé, además, que la inflación seguirá una trayectoria descendente y cierre el año en un 3.0 por ciento anual. En este contexto, se ahondó que la tasa de interés de política monetaria del Banco de México cerraría el año en 6.0 por ciento, lo cual resultará en una reducción de 125 pb respecto al cierre estimado de 2025.

En las otras estimaciones de las principales variables macroeconómicas, se proyecta un tipo de cambio en 18.9 pesos por dólar al cierre de 2026, una apreciación de 5.6 por ciento respecto al nivel estimado para el cierre de 2025. “Esta evolución es consistente con episodios históricos en los que periodos de depreciación del peso son seguidos por fases de apreciación cambiaria”.

Por su parte, se menciona que la cuenta corriente de la balanza de pagos presentará un déficit de 0.6 por ciento del PIB, resultado de una moderación en el superávit de la balanza no petrolera, una disminución en el déficit de la balanza petrolera y un comportamiento estable del ingreso primario y secundario.

Al respecto, se propone un déficit presupuestario de 3.6 por ciento del PIB, el cual considera un déficit del Gobierno Federal de 4.6 por ciento y un superávit de 1.0 por ciento del PIB de las Empresas Públicas del Estado (Pemex y CFE) y los organismos de control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE), en conjunto.

De esta manera, la deuda pública, medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se ubicará en 52.3 por ciento del PIB en 2026, nivel equivalente al estimado para el cierre de 2025. Con ello, se asegura que el SHRFSP en proporción del PIB se mantenga en una senda estable y sostenible en el mediano plazo, en congruencia con los objetivos de responsabilidad fiscal y preservación de la estabilidad macroeconómica.

Finalmente, se estima un precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) de 54.9 dólares por barril (dpb) para 2026. Se señala, además, que la producción petrolera nacional se alineará con el objetivo de 1.8 millones de barriles diarios (Mbd), impulsado por el Plan Estratégico 2025–2035 de Pemex, que contempla más de 20 proyectos de exploración y producción con participación privada y en esquemas de inversión mixta. “El entorno macroeconómico para el 2026 se encuentra sujeto a riesgos que podrían modificar las estimaciones anteriores”, se aclara.

Los mismos Criterios Generales de Política Económica destacan que la economía mexicana será impulsada por la demanda interna y un entorno internacional más favorable, con menor incertidumbre sobre las políticas comerciales. “México aprovechará su posición estratégica en materia de comercio exterior, respaldada por su ubicación geográfica, su red de tratados internacionales, su integración en las cadenas globales de valor y una mejor posición relativa frente a medidas arancelarias y no arancelarias por parte de EU”.

En ese sentido, se prevé que el Plan México se consolide como el principal instrumento del Gobierno para promover “el crecimiento y el desarrollo económico de forma equitativa y sustentable, articulando políticas públicas dirigidas a incrementar la producción para el mercado interno, la sustitución de importaciones, el desarrollo regional, la innovación productiva y la transición hacia una economía más incluyente, resiliente y ambientalmente responsable”.

Respecto a la inversión pública, destaca el desarrollo de proyectos estratégicos como la línea AIFA-Pachuca y el Querétaro-Irapuato iniciados este año; así como el inicio de construcciones de carreteras, la modernización de autopistas y avances en el programa nacional de tecnificación del campo. También se observará un impulso relacionado con el programa de Vivienda para el Bienestar, que desde 2025 ha dinamizado la construcción residencial con una nueva meta de 1.8 millones de viviendas.

En 2026, Hacienda anticipa además una aceleración del consumo privado, respaldada por un incremento sostenido de los salarios reales, la generación de empleo y la expansión de la red de protección social. “Si bien, en lo que va del año, el consumo se ha moderado, reflejado en una contracción anual promedio de 1.2 pp entre enero y julio en la confianza del consumidor —atribuible en un 70.0 por ciento a la percepción sobre la situación económica que enfrenta el país en el exterior—, se espera que los hogares retomen niveles de gasto más dinámicos y acordes al crecimiento del ingreso conforme esta percepción mejore”.

Se prevé, además, un efecto positivo en el ingreso disponible de los hogares derivado de la expansión de los programas sociales, como la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, que en 2026 cubrirá al 100 por ciento de su población objetivo. Asimismo, se ampliarán los beneficios de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina a nivel de primaria, con un potencial de cobertura de hasta 11.6 millones de estudiantes.

En materia de recaudación, Hacienda sostiene que la política de ingresos para 2026 seguirá orientada principalmente a fortalecer la eficiencia recaudatoria, privilegiando el uso de herramientas digitales que faciliten el cumplimiento, la simplificación de trámites y la modernización de las aduanas, al tiempo que se intensificará el combate al contrabando y la evasión fiscal.

“Para ello, se prevén medidas para evitar el abuso e interpretación incorrecta de las disposiciones fiscales, entre las cuales se establece que no serán deducibles las tres cuartas partes de las cuotas pagadas al IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) por las instituciones de la banca múltiple”, estipula el proyecto.

Sheinbaum prioriza gasto social y recaudación en su primer Paquete Económico 2026.
El personal del SAT supervisará las medidas fiscales y recaudatorias. Foto: Cuartoscuro

Asimismo, se propone continuar con el programa de regularización fiscal dirigido a las personas físicas y morales, que tiene como objetivo facilitar el pago de los adeudos que tengan con las autoridades hacendarias y fomentar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias.

También, entre otras medidas, se concede un beneficio a las personas físicas y morales que retornen o ingresen recursos de procedencia lícita al país, con el objetivo de que dichos recursos sean invertidos en actividades productivas que coadyuven al crecimiento económico del país.

Por otro lado, se habla de ampliar la base tributaria y abordar fines extrafiscales mediante una serie de disposiciones que abonen a salvaguardar la salud física y mental de la población, al tiempo que se incorporarán medidas de apoyo a diversos sectores para impulsar el desarrollo económico del país. “La política de gasto público, por su parte, asegurará la continuidad de los proyectos de infraestructura para ampliar la capacidad productiva nacional, al tiempo que fortalecerá el acceso efectivo a los derechos”.

Retrasan entrega del Paquete Económico 2026

La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República notificó a la Mesa Directiva que la entrega del Paquete Económico 2026, originalmente prevista para la tarde de este lunes, se llevaría a cabo hasta las 23:30 horas en el Salón de Protocolo Ifigenia Martínez.

La medida para aplazarlo cerca de cinco horas fue confirmada en el oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que informó que no existe inconveniente para realizar la ceremonia en ese horario.

Entregan Paquete Económico 2026 en la Cámara de Diputados.
La entrega fue aplazada alrededor de cinco horas. Foto: Especial

El documento incluirá la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los criterios generales de política económica, que establecerán la ruta fiscal del país para 2026.

La entrega cumple con los lineamientos constitucionales y da inicio al análisis y debate legislativo que deberá concluir con la aprobación del presupuesto antes del 15 de noviembre.

Paquete Económico garantiza disciplina fiscal: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó esta mañana que el Paquete Económico 2026 se enfocaría en disciplina fiscal, fortalecimiento de la recaudación y garantía de los programas sociales.

Sobre la recaudación, destacó dos medidas: “disminuir todavía más la afectación por las factureras, facturas falsas que todavía siguen existiendo y que estamos poniendo muchos candados del SAT [Sistema de Administración Tributaria]. Ahora ya es delito grave la facturación falsa” y acciones en aduanas, que permitirán reducir la evasión fiscal.

Respecto a la deuda pública, la Presidenta Sheinbaum Pardo señaló: “el objetivo es que en 2027 ya no tengamos estas cargas y vamos a seguir renegociando esta deuda”. También recordó que en 2025 y 2026 habrá vencimientos de deudas de Pemex y afirmó que las calificadoras han dado buena respuesta.

