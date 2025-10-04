La Carrera con Causa "Mi lucha es rosa" realizará su cuarta edición en la CdMx

El cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres de 60 años y más. De acuerdo con el INEGI, en 2023 la tasa de mortalidad alcanzó el 17.9 por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, siendo Sonora y Chihuahua algunos de los estados más afectados.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La 4° edición de la Carrera con Causa "Mi lucha es rosa" se realizará el próximo 19 de octubre en Paseo de la Reforma, en esta carrera Fundación IMSS, Avon y la Fundación Instituto Natura se unen para fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama en México.

Bajo el lema “Mi lucha es rosa, porque estar para ellas es nuestra mayor fuerza”, miles de personas participarán corriendo o caminando en el marco del Día Internacional Contra el Cáncer de Mama.

¿Cómo participar en la carrera?

Se puede participar en tres categorías:

10 km carrera

5 km carrera

3 km caminata

El kit de cada participante se conforma de playera del evento, número de competidor con chip, bolsa de tela para el kit, certificado oficial de participación y medalla (al pasar por todos los tapetes de control en ruta). También habrá fotografía de llegada a meta e hidratación en ruta y meta.

El costo de inscripción es de de 550 pesos, los ingresos se destinarán a la compra de un ultrasonógrafo para la Clínica de Mama de Tláhuac, la cual brinda atención a más de 40 mil mujeres cada año. Para inscribirse da clic aquí.

La importancia de la mastografía

Durante la presentación la Dra. Elisa Sarai Aguilar Ruiz, mastóloga de la Clínica de Mama Tláhuac explicó la importancia de realizarse la autoexploración y la mastografía. Fue clara al señalar que "el cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí detectar a tiempo para tener un mejor pronóstico". También explicó que hay factores que influyen como el sobrepeso por eso instó a llevar una vida sana acompañada de actividad física.

La Dra. Gabriela Luna Sandoval, directora de la Clínica de Mama Tláhuac, compartió que en 2024 la clínica atendió a más de 40 mil mujeres, de las cuales se detectaron 345 casos positivos de cáncer de mama, 68 en etapa inicial.

"El autocuidado y la detección temprana del cáncer de mama son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las mujeres y reducir la mortalidad por esta enfermedad", dijo la Mtra. Ana Lía de Fátima García García, Directora General de Fundación IMSS.