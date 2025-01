Pilates, una opción de entrenamiento que se adapta a cada necesidad y persona

Existe una gran variedad de actividades para ponerse en movimiento y adoptar un ejercicio como parte de una vida más saludable, pero ¿qué pasa con el pilates que últimamente parece estar mucho de moda? ¿de qué trata?

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Desde hace unos meses el pilates se ha puesto en boca de todos los que buscan realizar actividad física, algo que toma mayor importancia con el inicio del año en el que la idea es tener hábitos saludables y, por supuesto, que uno de ellos es el ejercicio, pero ¿qué es pilates?

"Pilates es un método de rehabilitación y de entrenamiento súper amigable, lo que tiene es que te va a ir acompañando paso a paso en cada etapa de de tu momento de entrenamiento, si estás lesionada, se puede adaptar perfecto, si eres deportista de alto rendimiento te va a llevar a grados y a rendimientos mucho más altos; pilates es súper amigable", Anaid Aguilar, fundadora de KineStudio explicó a SinEmbargo.

Anaid compartió que el pilates es una gran opción para realizar actividad física y aún mejor para quienes no han hecho antes algún deporte o entrenamiento. "Si no has hecho ejercicio y quieres empezar a hacer ejercicio y pilates es ideal para hacerlo, o sea es como la disciplina que te va a acompañar de cero a 100", señaló.

Mat o reformer

En esta disciplina se busca también ser consciente acerca del cuerpo y de sus capacidades. "Este trabajo de conciencia corporal te va a hacer como conectarte contigo misma, a mí me gusta mucho en las clases darles ese bagaje de 'este es el músculo que tiene y estos son los que tienen que trabajar' y esa conexión cerebro muscular se va a ir como despertando y entonces ya solito tu cuerpo tiene una memoria, el cuerpo es inteligente, entonces va a ir como respondiendo", destacó la instructora de pilates y fundadora de KineStudio.

Pilates se puede hacer en el suelo, que recibe el nombre de pilates mat y se necesita un tapete, pelotas y aros, entre otros elementos, también está la opción de reformer que se hace en un equipo que recibe este nombre. De acuerdo con Anaid, cualquiera de estos se pueden adaptar para cualquier cuerpo y para cualquier persona.

"Lo que tiene mat es que es la base, o sea que lo que aprendes en el mat lo vas a llevar a las máquinas [...], nosotros en el estudio siempre les decimos combinen disciplinas y combinen enfoques porque eso va enriquecer su memoria corporal y por supuesto su movilidad y su bienestar a largo plazo", señaló.