¿Cómo integrar hábitos saludables a nuestra alimentación en este inicio de año?

Es importante establecer el objetivo que se desea alcanzar, además de buscar el acompañamiento de un especialista.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Los inicios de año marcan oportunidades para fijarse nuevas metas y mejorar, una de ellas es hacer ejercicio y cambiar la forma en la que se come para incluir opciones que mejoren la salud de cada uno, pero ¿cómo hacer esto? A veces puede resultar demasiado abrumador, en especial cuando no se sabe cómo iniciar; con esto en mente Alejandra Romero, Gerente de Salud y Nutrición en Grupo Danone, compartió algunos consejos con los lectores de Mundano.

Establecer un objetivo

Tras las fiestas decembrinas la motivación se hace presente, ya que los propósitos de Año Nuevo y la emoción del inicio dan un impulso, sin embargo, a veces esto nos lleva a querer hacer muchas cosas al mismo tiempo sin tener la organización o incluso el tiempo para lograr todo de una sola vez.

"Nos ponemos expectativas muy altas, qué es lo que sucede, que queremos empezar no nada más a comer bien, no nada más a expresarse de ejercicio, no? Nada más voy a empezar a meditar, a dormir bien, o sea, son miles de cosas que queremos hacer y al final pues nosotros mismos terminamos por decir 'híjole, no, esto es demasiado', porque además hay otras cosas que tenemos que hacer, independientemente de pues o el trabajo cuidar hijos, pues la vida normal que llevamos", explicó la especialista en Nutrición Clínica, Alejandra Romero.

La solución a esto es establecer un sólo objetivo e ir paso a paso, se puede hacer una revisión y ver cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar y llevar un estilo de vida saludable y elegir una sola meta.

"Lo que yo siempre les recomiendo a mis pacientes es pongámonos un objetivo solamente, elijamos uno y empecemos con uno, entonces a lo mejor puede ser tan simple como decir 'voy a hacerme el propósito de desayunar' que hay mucha gente que se salta el desayuno o hay mucha gente que no le da tiempo", compartió la especialista.

Así, con metas realistas que se puedan ir alcanzando se integran otras mas poco a poco y se vuelven un hábito y parte del día a día por lo que ya no se verá como algo complicado si no parte de la forma de vida.

Buscar opciones que aporten a la alimentación

Como parte de la alimentación saludable es importante integrar platillos que aporten nutrientes en especial si como parte de las metas o la meta principal es hacer un poco de ejercicio, en este caso la proteína es clave.

"Los beneficios de la proteína son muchísimos sobre todo en temas, por ejemplo, de ahorita que estamos iniciando el año y el tema de la saciedad. La proteína tiene estas ventajas de que nos va a dar saciedad, nos va a ayudar a sentirnos satisfechos por más tiempo, hablando de yogurt griego por definición tiene mayor cantidad de proteína, pero tenemos opciones que puede ser sin azúcar añadida si estoy buscando a lo mejor cuidarme o bajar de peso, la parte de proteínas si estoy buscando un consumo extra de proteínas", señaló Alejandra respecto a las opciones que se pueden encontrar.

Buscar opciones para poder llevar y tener un snack nutritivo es posible, una opción puede ser el Oikos con toppings que se pueden mezclar con el yogurt y está listo; también se puede preparar algo en casa con alguna fruta y combinarlo, esto es para quien cuenta con un poco más de tiempo. Todo dependerá del objetivo planteado.

Objetivos alcanzables y medibles

Ya se estableció un objetivo, éste debe poder medirse, es decir, hacer ejercicio es un objetivo, pero ¿cuántas veces a la semana? ¿qué necesita mi cuerpo para mejorar mi salud?

"Los objetivos tienen que ser medibles, si voy a hacer ejercicio, voy a empezar a hacer ejercicio ok, cuántas veces a la semana, cuánto tiempo porque entonces si no se vuelve un objetivo, que nosotros mismos vamos a decir. 'Ah, bueno, pues sí, dije que iba a ser ejercicio, pero a lo mejor con una vez a la semana', pues no, entonces el que yo me ponga esta manera de medirlos, me ayuda a decir qué tanto estoy acercándome a ese objetivo o qué me falta, entonces es mucho más fácil de esa manera, ir identificando y decir estoy más cerca de mi objetivo", destacó Romero.

Acercarse a un especialista

La recomendación siempre será acercarse a un profesional de la salud que ayude a establecer estas metas y guie en el proceso. "Yo siempre les recomiendo en medida de lo posible que se acerquen a un profesional de la salud [...] siempre es importante tener asesoría o buscarla o si no está al alcance, porque también entiendo que muchas veces no está al alcance de de todos, tratar de asesorarme, por ejemplo en sitios web que sean confiables que obviamente ahí van un poco más recomendaciones generales, no hay nada como una recomendación personalizada", apuntó Alejandra.

Respecto a acercarse a las páginas web en búsqueda de consejos generales es importante revisar que sean confiables, ya que no todo lo que aparece en la red es cierto o se podrá aplicar para cumplir la meta deseada.

"Si somos una persona relativamente sana, podemos informarnos de cierta manera e ir probando, ir viendo con nuestro cuerpo, por ejemplo, en el tema del ejercicio, pues bueno, si nunca has hecho ejercicio no espero empezar a hacer ejercicio cinco veces a la semana, tal vez voy a empezar con dos y voy a empezar con 15 minutos al día y así conforme vaya adquiriendo tolerancia en mi cuerpo, pues ir progresando", dijo la nutriologa.

Receta con yogurt

Alejandra destacó que la alimentación saludable tiene opciones que resultan deliciosas, la idea de que la comida saludable carece de buen sabor es una equivocación. En el sitio de Oikos hay recetas saludables sencillas para el día a día además de otras más elaboradas. En esta ocasión compartimos una:

Snack de mango y coco

Tiempo de preparación: 10 minutos

Ingredientes:

1 Oikos coco

½ Mango en cubitos

2 Cucharadas de granola

Coco rallado

Proceso:

Agrega granola a un frasco. Añade una capa de yogurt y el mango. Decora con pedacitos de coco. ¡Listo!

