Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

El estudio se realizó a partir de una técnica no invasiva llamada biopsia líquida, la cual es capaz de diagnosticar distintos tipos de cáncer a través de un muestreo hemático.

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) - Una investigación internacional coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método diagnóstico que detecta precozmente el cáncer de pulmón en muestras de sangre. El estudio identificó un grupo de señales presentes en las células del sistema inmune que mejoran la sensibilidad de la biopsia líquida en el diagnóstico temprano de estos pacientes.

Se trata de las primeras conclusiones del Proyecto AIRE, un estudio de cribado de cáncer de pulmón que recogió muestras de más de 750 personas de alto riesgo en la Clínica Universidad de Navarra y que se analizaron en los laboratorios del Cima.

#UnDíaComoHoy se conmemora el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer. En el mundo, los tumores malignos son una de las principales causas de mortalidad, lo que resalta la urgencia de impulsar la investigación en oncología > https://t.co/5sZmx6gGjK pic.twitter.com/NxVu3qIf5k — UNAM (@UNAM_MX) September 24, 2025

La biopsia líquida es una tecnología no invasiva capaz de diagnosticar distintos tipos de cáncer a través de un análisis de sangre. Sin embargo, informó la Clínica, todavía muestra limitaciones para detectar la enfermedad en sus fases iniciales. "Cuando se desarrolla un tumor, algunas células del sistema inmune (linfocitos) reaccionan ante las células cancerosas, multiplicándose y circulando por la sangre. Hasta ahora se buscaba en el linfocito una única señal de reconocimiento del tumor. Lo novedoso de este trabajo es que detectamos grupos completos de señales (repertorios de receptores), que se asocian a la presencia de cáncer", explicó el doctor Luis Montuenga, director del Grupo Lungsearch, dedicado a cáncer de pulmón, del Cima Universidad de Navarra y codirector del estudio.

Estos repertorios de receptores se pueden identificar mediante una técnica molecular aplicada al análisis de sangre, lo que abriría la puerta a la detección muy temprana de tumores y de forma no invasiva, informó el centro. Además, combinando esta técnica con otros biomarcadores, como el ADN circulante o proteínas específicas, aumentaría la sensibilidad de este procedimiento. Los resultados se publicaron en la revista científica NPJ Precision Oncology, del grupo Nature.

Algunos tumores de pulmón en fase incial se pueden extirpar realizando una segmentectomia anatómica sin quitar todo el lóbulo pulmonar. Es una cirugía curativa y mantenemos la mayor cantidad de pulmón posible. En este caso usamos el robot Davinci con nuestra técnica Uniportal pic.twitter.com/mjuuVvmqlo — Diego Gonzalez Rivas (@dgonzalezrivas) September 12, 2025

Como indica el doctor Luis Seijo, director del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra y especialista del Área de Cáncer de Pulmón del CCUN, "estos biomarcadores pueden ser útiles en el contexto de cribado, sobre todo en tres elementos fundamentales: en la caracterización del riesgo del paciente y aquellos nódulos que puedan detectarse por TAC, en la selección de pacientes y, potencialmente, incluso también en el pronóstico".