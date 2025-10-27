Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Europa Press

27/10/2025 - 2:03 pm

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

El estudio se realizó a partir de una técnica no invasiva llamada biopsia líquida, la cual es capaz de diagnosticar distintos tipos de cáncer a través de un muestreo hemático.

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) - Una investigación internacional coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método diagnóstico que detecta precozmente el cáncer de pulmón en muestras de sangre. El estudio identificó un grupo de señales presentes en las células del sistema inmune que mejoran la sensibilidad de la biopsia líquida en el diagnóstico temprano de estos pacientes.

Se trata de las primeras conclusiones del Proyecto AIRE, un estudio de cribado de cáncer de pulmón que recogió muestras de más de 750 personas de alto riesgo en la Clínica Universidad de Navarra y que se analizaron en los laboratorios del Cima.

La biopsia líquida es una tecnología no invasiva capaz de diagnosticar distintos tipos de cáncer a través de un análisis de sangre. Sin embargo, informó la Clínica, todavía muestra limitaciones para detectar la enfermedad en sus fases iniciales. "Cuando se desarrolla un tumor, algunas células del sistema inmune (linfocitos) reaccionan ante las células cancerosas, multiplicándose y circulando por la sangre. Hasta ahora se buscaba en el linfocito una única señal de reconocimiento del tumor. Lo novedoso de este trabajo es que detectamos grupos completos de señales (repertorios de receptores), que se asocian a la presencia de cáncer", explicó el doctor Luis Montuenga, director del Grupo Lungsearch, dedicado a cáncer de pulmón, del Cima Universidad de Navarra y codirector del estudio.

Estos repertorios de receptores se pueden identificar mediante una técnica molecular aplicada al análisis de sangre, lo que abriría la puerta a la detección muy temprana de tumores y de forma no invasiva, informó el centro. Además, combinando esta técnica con otros biomarcadores, como el ADN circulante o proteínas específicas, aumentaría la sensibilidad de este procedimiento. Los resultados se publicaron en la revista científica NPJ Precision Oncology, del grupo Nature.

Como indica el doctor Luis Seijo, director del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra y especialista del Área de Cáncer de Pulmón del CCUN, "estos biomarcadores pueden ser útiles en el contexto de cribado, sobre todo en tres elementos fundamentales: en la caracterización del riesgo del paciente y aquellos nódulos que puedan detectarse por TAC, en la selección de pacientes y, potencialmente, incluso también en el pronóstico".

Galileo

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

