Fitch baja las calificaciones de Grupo Televisa a "basura"; pierde grado de inversión

Redacción/SinEmbargo

11/12/2025 - 4:00 pm

Fitch rebajó las calificaciones de Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga, a "basura" y ha perdido el grado de inversión.

Televisa recibió un revés de la calificadora Fitch, que bajó sus calificaciones a "basura" y ante quien perdió el grado de inversión. La empresa sufre por la caída en ingresos y la pérdida de suscriptores, además del FIFA gate.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– La calificadora Fitch Ratings le ha dado un palo a Grupo Televisa esta semana, al rebajar sus calificaciones a "basura". La televisora ha perdido también el grado de inversión, ante su caída en ingresos y la expectativa de que tenga una mayor pérdida de suscriptores en SKY, en un momento en la televisión por cable ha cedido su reinado a los canales de streaming.

Fitch Ratings bajó a "AA(mex)" desde "AA+(mex)" las calificaciones nacionales de largo plazo, de los instrumentos de deuda y de la emisión de certificados bursátiles (CB) de Grupo Televisa. Al mismo tiempo, bajó a "BB+" desde "BBB-" las calificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) de largo plazo en monedas extranjera y local, y de los instrumentos de deuda. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo es "estable".

La baja en las calificaciones, explicó la calificadora, "refleja una generación de ingresos y del indicador EBITDA en 2025 menores de lo esperado, resultado de pérdidas de suscriptores mayores que las anticipadas, principalmente en el segmento Sky, en medio de una competencia que se intensifica en México y de tendencias globales negativas en el modelo de negocio de TV de paga en el largo plazo".

"También incorpora un nivel alto de apalancamiento bruto por encima de la sensibilidad negativa, así como un menor flujo de fondos libre (FFL) esperado, debido a que la compañía invierte en su red para mejorar la experiencia del cliente y reducir la deserción", añadió Fitch.

Un panorama nublado

La calificadora prevé que los ingresos de Televisa continúen disminuyendo en 2025 y 2026, con ingresos para el cierre de 2025 de aproximadamente 59 mil millones de pesos, una disminución interanual del 5.1 por ciento en términos comparables.

Además, proyectan un EBITDA –un indicador financiero  que muestra el beneficio de la empresa antes de restar los intereses que tiene que pagar por la deuda contraída, impuestos, depreciaciones por deterioro y la amortización de las inversiones realizadas– de aproximadamente 20 mil 400 millones de pesos para el cierre de 2025, un 5.7 por ciento menor que para el cierre de 2024. S

Si bien los márgenes de EBITDA deberían mejorar al 34.6 por ciento para el cierre de 2025 (desde el 32.3 por ciento en 2024) gracias a la eficiencia de costos y las sinergias, estos resultados están por debajo de las expectativas previas de Fitch de 65 mil 800 millones de pesos en ingresos y 22 mil 800 millones en EBITDA, detalló.

Fitch adjudica estas cifras principalmente al aumento de la pérdida de suscriptores en SKY, mientras que los suscriptores de cable crecieron modestamente en 2025 desde su mínimo del tercer trimestre de 2024. La calificadora cree que Televisa "probablemente necesitará aumentar el gasto de capital para continuar modernizando su red y evitar mayores pérdidas de suscriptores". Un mayor gasto de capital podría ponerle más presión a la compañía.

El análisis concluye que Televisa opera en un sólido entorno competitivo, como lo demuestra la erosión de su participación de mercado en televisión de paga y banda ancha a lo largo de los años. A marzo de 2025, la compañía continúa liderando el mercado de televisión de paga con una participación de mercado del 57.4 por ciento y ocupa el segundo lugar en banda ancha fija con un 21 por ciento.

Pero los competidores han aumentado el número de suscriptores a un ritmo más rápido, lo que ha erosionado gradualmente la participación de Televisa, que en 2020 era del 64 por ciento en televisión de paga y del 24 por ciento en banda ancha fija. "A pesar de una disminución en los suscriptores de televisión de paga a partir de septiembre de 2025, Televisa ha logrado un modesto crecimiento en su base de suscriptores de banda ancha durante 2025, tras iniciar su estrategia para retener a los clientes de mayor valor", señaló.

Sin embargo, entre los factores enumerados por Fitch que "podrían conducir a una acción negativa de calificación/baja" para Televisa están un deterioro continuo de la base de suscriptores que genere una presión sobre los márgenes operativos; un desempeño operativo débil; debilitamiento de la liquidez; mayor depreciación del peso mexicano; y una multa significativa relacionada con la investigación de la FIFA.

Televisa y el FIFA gate

Uno de los escándalos más recientes de Televisa fue el llamado FIFA gate, donde la empresa fue condenada a pagar 95 millones de dólares, luego que fuera demandada por un inversor estadounidense por sobornar a funcionarios de la FIFA para obtener los derechos de transmisión de la Copa del Mundo en 2018, 2022, 2026 y 2030.

Aunque el escándalo data 2017, hasta ahora la televisora informó a sus inversionistas sobre la investigación de la cual es objeto y las posibles repercusiones financieras. Esto provocó la salida de Emilio Azcárraga Jean del mando de Televisa a finales de 2024.

Según la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante un proceso judicial, un testigo alegó que una subsidiaria de la empresa habría realizado pagos indebidos a oficiales de la FIFA.

En 2023, la compañía mexicana de medios acordó pagar 95 millones de dólares para resolver una demanda colectiva de accionistas. Según los demandantes, citados por el medio Investing, las acusaciones de soborno habían afectado el valor de las acciones de Televisa, ya que habrían inflado artificialmente el valor de sus ADR que se negocian en Estados Unidos.

Televisa ha rechazado estas acusaciones, manteniendo su posición de no haber incurrido en ninguna práctica irregular.

