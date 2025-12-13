Ernesto Hernández Norzagaray

La wokismo morenista

"O acaso ¿echando del partido a personajes como Evelyn Salgado o Adán Augusto López vendría la redefinición de izquierda que reclaman los más ideológicos? ¿No sería sólo una purga autoritaria? o no será ¿qué esa desviación ideológica pautada por López Obrador exhibe la falta de debate político en un morenismo que parece más preocupado por conservar canonjías que por impulsar un proyecto de izquierda democrática?"

Ernesto Hernández Norzagaray

13/12/2025 - 12:01 am

Adán Augusto López, coordinador en el Senado; Ignacio Mier, Senador; Ricardo Monreal, coordinador en la Cámara de Diputados, el Diputado Leonel Godoy (todos de la bancada de Morena) y Sergio Gutiérrez Luna conversan durante la sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

“Por el bien de todos, primero los pobres”, fue la frase de lanza de la estrategia electoral del morenismo que habría de llevar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República; también, la oferta de que llegando al poder rescatarían al campo del olvido en que lo habían dejado los gobiernos neoliberales; luego vendría la recuperación simbólica de los pueblos originarios -recuperación que se refrenda con el polémico libro Grandeza- y la exigencia, a la corona española, para que a esos pueblos se les pida perdón por los abusos cometidos por las tropas de Hernán Cortés o Nuño de Guzmán durante el proceso de conquista y colonización. 

En este tipo de pronunciamientos y en frases, como “no somos iguales”, “la mafia del poder”, “los medios fifís”, “las benditas redes sociales”, “no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, “clase media, conservadora, aspiracionista y egoísta” y muchas más con seductores vestuarios discursivos se refrendan las ideas fuerza del wokismo que es la antítesis de la filosofía clásica de izquierda que siempre sostuvo una visión universal. 

La obra más militante de Carlos Marx: El Manifiesto del Partido Comunista pontifica, por ejemplo, que la “historia, es la historia de la lucha de clases” y por eso plantea revertirla en favor de quienes producen valor bajo la proclama: Proletarios el mundo, uníos, sin embargo, esta expresión universalista quedó deteriorada moralmente por los crímenes que se cometieron durante las dictaduras comunistas del llamado bloque soviético.

Está orfandad ideológica llevó a que la izquierda reformulara sus paradigmas epistemológicos y en la última década da un giro copernicano, hacia categorías menos repulsivas adoptando las que provienen de la llamada filosofía woke que surge con el movimiento a favor de los derechos civiles, la lucha contra la discriminación social y el racismo en los estados sureños estadounidenses. Incluso, coincide con Norberto Bobbio, quien con entusiasmo reconoció que la humanidad “vive un tiempo de derechos”. 

Susan Neiman, la brillante filósofa estadounidense que se autodefine como de izquierda, ha publicado un libro que sacude el pensamiento político de las izquierdas: La izquierda no es woke (Debate, 2024), cuestionando lo que identifica como woke al que reconoce metafóricamente como un “inmenso centro comercial universal” que se manifiesta a través de la defensa de derechos de los grupos sociales más heterogéneos. 

Y es que el también llamado progresismo transita la avenida de “donde hay una necesidad, hay un derecho”, pero, también, en iniciativas de rediseño institucional como empieza a ocurrir en nuestras universidades públicas quebradas financieramente (véase de mi autoría: Autocracia y Universidad: el conflicto entre los poderes públicos y la Universidad Autónoma de Sinaloa 2023-2025).

La fragmentación social, nos dice Neiman- sacrifica el universalismo en favor de lo identitario, lo tribal, y es ahí, donde, empieza el problema de la izquierda contemporánea que ha dejado sus principios más universales (la igualdad, la libertad, la distribución de la riqueza) para reconocer, discursivamente, en las identidades políticas fragmentadas (LGBT, género, víctimas…) sólo conflictos de poder y no demandas de igualdad universal.

Peor, esta toma de posición, cuando es un mecanismo de movilización y reclutamiento político e ideológico para la conquista y conservación del poder que es muy revelador en el caso del llamado “humanismo mexicano”, una etiqueta ideológica que es útil para renombrar cualquier política propia como moralmente superior. 

Un ejemplo son las ofertas que se ofrece la 4T en las campañas electorales que luego se desvanecen dejando pasmados a los colectivos que compraron la idea y luego, cuando exigen su cumplimiento, son calificados de derechas y todo ese lenguaje duro que busca desacreditar reclamos legítimos. y en contrapartida, monta todo un andamiaje que genéricamente se reconoce como cambio de régimen que en ninguna forma es propiamente un gobierno de izquierdas, al menos, no en los términos universales. 

Y hay muchos morenistas, sobre todo los que vienen de partidos ideológicos, que se preguntan, cómo lo hace con desespero Alejandro Páez en su más reciente colaboración: ¿Es de izquierda la 4T? que luego enlaza con otras preguntas igualmente desafiantes para la grey obradorista: “¿Por qué tiene tanto miedo, entonces, a deshacerse de los que no son de izquierda? ¿Por qué cobija a gente como Evelyn Salgado, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Pedro Haces, Ricardo Gallardo o Adrián Rubalcava, entre tantos muchos? ¿Por qué los encumbra, cuando abiertamente son cualquier cosa, menos izquierda? ¿Por qué el miedo de la 4T a ser realmente de izquierda?"

Las respuestas, quizá, están en su fundación como partido “cacha todo”. Así encontramos en este partido conviviendo a expriistas nacionalistas con expriistas neoliberales. A exguerrilleros con panistas doctrinarios. Tecnócratas priistas con ideólogos comunistas. Y en ese tinglado bizarro de perfiles sigue siendo decisiva la influencia de Andrés Manuel López Obrador y su grupo de operadores políticos mayoritariamente priista. 

Entonces ¿cómo autodefinirse como un partido de izquierda en el sentido del universalismo? si no solo está construido con esos nombres poderosos sino con aquellas ideas identitarias más cerca de la propaganda que de una cosmovisión universal. 

Ahora bien, imaginemos un congreso de Morena donde una mayoría echa a todos estos personajes bajo el argumento de que no son de izquierda ¿qué pasaría con lo sustantivo, lo que subyace al pensamiento woke? ¿con la visión clientelar? ¿se eliminaría siendo electoralmente útil?

Y es que atrás de esas frases cautivadoras se encuentra mucho de la identidad del Movimiento de la 4T y eso llamaría a construir sobre la esencia de la izquierda histórica. Dejar el tribalismo woke para reconocerse en el universalismo clásico. Y la pregunta es ¿qué lugar ocupa la izquierda ideológica en el partido? Realmente la nomenklatura morenista ¿quiere hacer esa mudanza ideológica?  

O acaso ¿echando del partido a personajes como Evelyn Salgado o Adán Augusto López vendría la redefinición de izquierda que reclaman los más ideológicos? ¿No sería sólo una purga autoritaria? o no será ¿qué esa desviación ideológica pautada por López Obrador exhibe la falta de debate político en un morenismo que parece más preocupado por conservar canonjías que por impulsar un proyecto de izquierda democrática?  

En definitiva, en la izquierda mexicana existe un problema de concepción y estrategia cuando por un lado se cuestiona el poder de personajes impresentables, mientras por el otro parece aceptarse sin más el maniqueísmo woke que los mismos personajes muy hábilmente han adoptado con fines clientelares para la conservación autocrática del poder, no para hacer realidad la utopía de “Primero los pobres....”

Ernesto Hernández Norzagaray

Ernesto Hernández Norzagaray

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Expresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Colaborador de Latinoamérica 21, Más Poder Local, 15Diario de Monterrey, además, de otros medios impresos y digitales. Ha recibido premios de periodismo, y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales, históricos y culturales. Su último libro: Narcoterrorismo, populismo y democracia (Eliva).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Gehry, redimido por la música

"Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La desigualdad es política y provocada

"Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La wokismo morenista

"O acaso ¿echando del partido a personajes como Evelyn Salgado o Adán Augusto López vendría la redefinición...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
3

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
4

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
5

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
6

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa".
7

México detecta un primer caso del virus llamado “súper gripe”, el A H3N2 subclado K

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
8

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.
9

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

10

Corrupción e ineficacia de la DEA atrapan al mundo en una sangrienta guerra sin fin

Mina Aranzazú
11

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
12

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

"Nuestra Madre Peregrina", una interpretación tridimensional de la Virgen de Guadalupe, del artista multidisciplinar zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de convergencia y esperanza para la asediada comunidad migrante.
13

La "Virgen peregrina", esculpida en México, se vuelve símbolo de resistencia en EU

Donald Trump afirma que inició ataques por tierra contra Venezuela.
14

"Estamos empezando por tierra", dice Trump sobre ataques militares contra Venezuela

15

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump afirma que inició ataques por tierra contra Venezuela.
1

"Estamos empezando por tierra", dice Trump sobre ataques militares contra Venezuela

2

Corrupción e ineficacia de la DEA atrapan al mundo en una sangrienta guerra sin fin

Claudia Sheinbaum visitó la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua.
3

CSP visita Base de Santa Gertrudis, en Chihuahua; reconoce compromiso del Ejército

México y EU llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, anunció a SRE.
4

México calma a Trump: promete el envío de millones de metros cúbicos de agua a EU

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, permanecerá en prisión mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por corrupción.
5

Juez de Bolivia ordena prisión preventiva para Luis Arce, investigado por corrupción

Sheinbaum afirmó que no buscarán el desafuero de Lilly Téllez.
6

#PuntosyComas ¬ Gobierno afina iniciativa de Reforma Electoral tras fin de consulta

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el pasado 10 de diciembre una "tarjeta dorada", un programa de compra de permisos de residencia en el país.
7

¿Quieres residir en EU? Ya puedes adquirir la "tarjeta dorada" de Trump por 1 mdd

Con Trump siempre habrá incertidumbre y aún con TMEC impondrá aranceles: New Yorker
8

Con Trump siempre habrá incertidumbre y aún con TMEC impondrá aranceles: New Yorker

Cuatro hombres fueron asesinados y tres personas resultaron heridas luego de un ataque armado en la colonia Morelos de Irapuato, en Guanajuato.
9

Ataque armado en Irapuato, Guanajuato, deja 4 muertos y 3 heridos; FGE ya investiga

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
10

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

La SICT reiteró que el Tren México-Toluca operará completamente hasta la terminal de Observatorio, en la CdMx, a finales de enero del 2026.
11

Tren "El Insurgente" llegará hasta Observatorio en enero de 2026, reitera la SICT

Trabajadores de limpieza de la CdMx protestaron en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo y quemaron basura.
12

Trabajadores de limpieza de la CdMx protestan y queman basura; buscan sindicalización