Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

Un estudio reciente reveló una posible relación entre la teobromina, compuesto presente en el chocolate negro, con un envejecimiento biológico más lento en las personas que lo consumen.

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 15 de diciembre (La Opinión).- Investigadores del King’s College de Londres publicaron un estudio que sugiere una relación entre la teobromina, un compuesto del chocolate negro, y un envejecimiento biológico más lento. Este hallazgo se basa en un análisis de casi mil 700 adultos del Reino Unido y Alemania.

Los participantes con niveles más altos de teobromina exhibieron características de envejecimiento biológico más favorables, indicando que pueden parecer más jóvenes de lo que realmente son.

La investigación, publicada en la revista Aging, comparó los niveles de teobromina en los participantes con marcadores de envejecimiento, como la longitud de los telómeros y pruebas de ADN.

No es una invitación a comer más dulces

Aunque los hallazgos son intrigantes, los investigadores advierten que aumentar la ingesta de chocolate negro no es una solución universal para combatir el envejecimiento, dado el contenido de azúcar y grasa que también posee.

El chocolate negro o chocolate oscuro, que también se le conoce como chocolate amargo o puro, se diferencia de otros por su alto contenido de cacao (generalmente 50 por ciento o más) y la ausencia o poca presencia de lácteos, lo que le da su color oscuro y sabor intenso y a veces amargo, siendo beneficioso por sus antioxidantes (flavanoles).

Can eating dark chocolate help you age more slowly?🤔 Research from @kingsmedicine suggests it might. Scientists found people with higher levels of theobromine, a plant compound found in cocoa, had a biological age lower than their actual age. 🍫https://t.co/L92wXKP7yQ — King's College London (@KingsCollegeLon) December 10, 2025

A pesar de evidenciar una asociación, los investigadores subrayan la necesidad de estudios adicionales debido a la naturaleza observacional de esta investigación.

Contenido de teobromina

Los niveles de teobromina pueden variar significativamente en el chocolate, dependiendo del contenido de cacao. Un chocolate típico de 40 gramos puede contener entre 200 y 400 miligramos de teobromina.

Los científicos planean realizar estudios de seguimiento para entender más sobre los efectos de la teobromina y otros compuestos beneficiosos presentes en el chocolate negro. Esto podría ampliar el conocimiento sobre el envejecimiento y enfermedades asociadas.

“Si bien no estamos diciendo que la gente debería comer más chocolate negro, esta investigación puede ayudarnos a comprender cómo los alimentos cotidianos pueden contener pistas para una vida más saludable y larga”, aclaró Jordana Bell, autora principal del estudio y profesora de epigenómica en el King’s College de Londres, en un comunicado.

Por otra parte, “si a la gente le gusta, debería disfrutarlo con poca frecuencia y en pequeñas cantidades”, aconsejó Dimitrios Koutoukidis, profesor asociado de dieta, obesidad y ciencias del comportamiento en la Universidad de Oxford, quien no participó en el estudio.

El chocolate negro se ha asociado previamente con otros posibles beneficios para la salud, precisó Koutoukidis a Fox News. Por ejemplo, los flavanoles del cacao pueden ayudar a reducir la inflamación, favorecer la salud cardíaca y vascular, mejorar el flujo sanguíneo, estabilizar el azúcar en sangre y mejorar la memoria.

Efectos adversos del consumo excesivo de teobromina

El exceso de consumo de teobromina, un alcaloide presente en el cacao y el chocolate, puede provocar varios efectos adversos en humanos, especialmente en dosis elevadas superiores a mil miligramos, aunque es mucho menos tóxica para nosotros que para animales como perros.

Efectos cardiovasculares. Aumenta la frecuencia cardíaca y puede causar palpitaciones o taquicardia, particularmente en personas sensibles.

Efectos neurológicos. Genera insomnio, inquietud, nerviosismo y, en casos graves, migrañas o convulsiones.

Efectos gastrointestinales. Provoca molestias estomacales leves, como hinchazón, gases o náuseas.

