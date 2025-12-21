"La Piruja", cabecilla de una facción armada de La Mayiza, cae en Baja California

La FESC detuvo en Mexicali a Javier Gabriel Mora Pino, alias “la Piruja”, señalado como jefe de célula de los Rusos; le aseguraron armas, granadas y droga.

Por Eduardo Villa

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- En un operativo especial, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) capturaron a Javier Gabriel Mora Pino, conocido como la Piruja -Inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un Juez, según el Artículo 13 del CNPP- uno de los cabecillas de la estructura criminal de los Rusos, grupo delictivo ligado a la Mayiza que opera en Mexicali.

Mora Pino fue capturado la noche de este viernes 19 de diciembre, durante un operativo del que no se han precisado detalles, pero le incautaron varias granadas de fragmentación, miles de dosis de droga y dos armas largas, cargadores y una camioneta blindada; la Piruja fue capturada con otro individuo del que se desconocen detalles.

El operativo fue realizado por agentes de la FESC, quienes le seguían la pista desde hace semanas, con el objetivo de sacudir a la estructura criminal preponderante en el Valle de Mexicali.

La Piruja es un líder de célula que opera en el Valle de Mexicali, el cual cobró notoriedad a partir del año pasado, cuando mediante un cartel propiedad de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), fue exhibido como uno de los cabecillas de la estructura criminal de los Rusos.

Junto a la imagen de Jesús Alexander Sánchez Félix/ Juan José Ponce Félix, alias "El Ruso"; aparecía Alfonso Peralta Cázares, alias el P1, además de otros presuntos operadores de los Rusos; pocos de ellos cuentan con órdenes de aprehensión en México o Estados Unidos.

A la Piruja, aunque no cuenta con órdenes de aprehensión, se le relaciona con algunos asesinatos cometidos en el Valle de Mexicali, principalmente de narcomenudistas que se negaron a aliarse con el grupo delictivo de los Rusos.

