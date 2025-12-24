Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

En esta época de fiestas decembrinas, los alimentos y bebidas altos en sodio, grasas saturadas, azúcares y alcohol son los más perjudiciales para la salud cardiovascular, ya que elevan la presión arterial, el colesterol y el riesgo de arritmias.

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 23 de diciembre (La Opinión).- En la época de fiestas decembrinas, el aumento en el consumo de comidas pesadas y alcohol se traduce en mayores riesgos para la salud cardiovascular. Es un peligro oculto que debemos tener presente, sobre todo en la temporada decembrina.

El Dr. Kevin Ariani, de Dignity Health Northridge, señala un incremento de los ataques cardíacos del 30 al 40 por ciento en Nochebuena y del 15 al 20 por ciento alrededor de Año Nuevo, recoge Eyewitness News de ABC7.

A esto se suma el estrés, la falta de ejercicio y las citas médicas pospuestas, que son factores que contribuyen al denominado “síndrome del corazón de vacaciones". La fatiga y el aislamiento durante estas festividades pueden influir notablemente en la salud mental y cardíaca, especialmente en personas mayores de 70 años.

Expertos sugieren que las personas deben moderar el consumo de alcohol y alimentos copiosos, así como continuar con una rutina de ejercicios. Dormir adecuadamente y comunicarse sobre preocupaciones de salud son acciones clave para prevenir complicaciones.

Testimonio de superación

Mario Castro, un hombre de 57 años, compartió su experiencia tras sufrir un ataque cardíaco durante las fiestas. Su historia destaca la importancia de reconocer los síntomas y buscar atención médica oportuna.

“Empecé a sentir una pequeña presión en el brazo, como si alguien me estuviera tomando la presión arterial”, recordó.

Este año, se encuentra esperando celebrar la Navidad con seres queridos, tras haber aprendido a gestionar su estrés.

El doctor Ariani recalca que es una temporada durante la cual “la gente debería estar muy feliz, pero por otras razones está estresada”, recoge ABC7.

Tipos de alimentos y bebidas más perjudiciales

En esta época navideña, los alimentos y bebidas altos en sodio, grasas saturadas, azúcares y alcohol son los más perjudiciales para la salud cardiovascular, ya que elevan la presión arterial, el colesterol y el riesgo de arritmias.

Estos consumos excesivos, comunes en fiestas como Navidad, provocan descompensaciones como crisis hipertensivas e insuficiencias cardíacas.

Platos típicos como el pan de jamón y hallacas destacan por su alto contenido de sal y sodio, lo que retiene líquidos y aumenta la presión arterial. Carnes grasas como pernil con piel, ensaladas con mayonesa y dulces navideños (turrones, mazapanes) aportan grasas saturadas y azúcares que elevan el colesterol y promueven obesidad.

Por último, el alcohol en exceso, como en ron ponche o cervezas, causa el “síndrome del corazón festivo” con arritmias y fibrilación auricular por deshidratación y alteraciones electrolíticas. Bebidas azucaradas o edulcoradas también incrementan el riesgo cardiovascular.

Durante las fiestas, los eventos cardíacos suben por comidas copiosas, sal y alcohol, sobrecargando el corazón y elevando la frecuencia cardíaca.

Atención médica preventiva

La atención médica preventiva reduce el riesgo de ataques cardíacos durante la época festiva al identificar tempranamente factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto o diabetes, permitiendo intervenciones oportunas antes de que los excesos navideños agraven la situación. Chequeos regulares, como mediciones de presión arterial y electrocardiogramas, ayudan a ajustar tratamientos y promover hábitos saludables.

Mantener la medicación prescrita es clave, ya que en fiestas muchos olvidan dosis por el ajetreo, lo que eleva el riesgo cardiovascular. Consultas preventivas aseguran reposiciones y recordatorios para no interrumpir terapias.

La prevención incluye consejos para moderar sal, alcohol y comidas calóricas, comunes en diciembre, junto con chequeos que detectan acumulación de toxinas. Monitoreo de síntomas como dolor torácico permite atención inmediata.

Recomendaciones preventivas fomentan 150 minutos semanales de ejercicio y manejo del estrés, contrarrestando la sedentarismo vacacional. Evitar tabaco y priorizar descanso son enfatizados en revisiones médicas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.