Fiestas decembrinas 2025: Profeco lanza operativo nacional para vigilancia de precios

Las personas consumidoras podrán recibir asesoría directa y denunciar irregularidades durante la temporada de mayor consumo.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha a nivel nacional el programa de vigilancia y verificación “Fiestas decembrinas 2025”, con el objetivo de evitar abusos, cobros indebidos y publicidad engañosa durante la temporada de fin de año, del 16 al 31 de diciembre.

El programa busca orientar y proteger a las personas consumidoras en compras y contratación de servicios relacionados con las celebraciones de fin de año, mediante acciones de vigilancia, verificación y asesoría directa en establecimientos comerciales.

Personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, junto con las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor, revisará que los negocios respeten los precios exhibidos, cumplan con las promociones anunciadas, ofrezcan información clara y veraz, respeten garantías y no incurran en prácticas abusivas o discriminatorias.

Los sitios que serán supervisados incluyen:

Tiendas de autoservicio y departamentales

Comercios de temporada

Mercados

Jugueterías

Restaurantes

Bares

Hoteles

Agencias de viajes

Vinaterías

Centros de espectáculos

Servicios para eventos

Florerías y servicios de entretenimiento

Durante el operativo, la Profeco vigilará el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como de la Ley de Infraestructura de la Calidad y las Normas Oficiales Mexicanas, principalmente en lo relacionado con precios, promociones, información comercial y seguridad de productos y servicios.

Como parte de las acciones preventivas, en el primer día del operativo se colocaron 641 preciadores para evitar confusiones en los costos, así como 198 decálogos con los derechos de las personas consumidoras. Además, se brindaron 185 asesorías, se realizaron 24 visitas de verificación, 150 de vigilancia y se monitorearon mil 115 productos.

La Profeco recordó que, ante cualquier irregularidad, las personas consumidoras pueden solicitar orientación o presentar quejas a través del teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como mediante sus redes sociales en X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).