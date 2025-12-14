Navidad y salud mental: las fiestas pueden intensificar la sensación de soledad

14/12/2025 - 6:35 am

No todos viven la Navidad con alegría

Esta temporada suele asociarse con alegría y unión, no obstante, también puede intensificar la soledad y la depresión.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Navidad se relaciona a celebración, abundancia, reencuentros con amigos, familia o hasta con uno mismo, reuniones y reflexión; sin embargo,  también representa una temporada que resulta dolorosa para muchas personas, ya que la soledad, la ausencia de seres queridos o la sensación de no haber cumplido objetivos durante el año se hacen presentes.

La soledad y la depresión se intensifican en estas fechas decembrinas, este es un fenómeno conocido como "depresión navideña", una realidad que afecta a miles de personas en todo el mundo.

Luz solar y nostalgia

De acuerdo con información de la Universidad del Claustro de Sor Juana, fisiológicamente, este fenómeno también conocido como depresión estacional o Trastorno Afectivo Estacional (TAE), afecta con mayor frecuencia a mujeres entre los 25 y 30 años y se relaciona con la disminución de luz solar (entre octubre y diciembre) que altera los niveles de serotonina, melatonina y vitamina D en el cuerpo, impactando en el estado de ánimo, la energía y la capacidad de concentración de una persona.

La directora del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), maestra Patricia González, explica en un comunicado que la temporada de fin de año también suele ser percibida con nostalgia junto a otros sentimientos encontrados, por diversos sucesos, como pueden ser conflictos familiares, viajes, la muerte de un familiar que solía acompañar la velada, entre otros.

Depresión en Navidad
Esta temporada también puede intensificar la soledad y la depresión. Foto: Pixabay

Presión social y familia

Otro aspecto es la presión social por "estar feliz" y la constante exposición a mensajes de consumo y unión familiar pueden intensificar la desconexión de quienes no viven esa realidad.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre el 4 y 8  por ciento de la población general en México sufre este padecimiento, sobre todo las mujeres entre los 25 y 30 años, la diferencia con los hombres es marcada, pues la proporción es de cuatro a uno.

"Las fiestas de fin de año pueden ser un desafío emocional para quienes atraviesan episodios de depresión, ya que la presión social y las altas expectativas pueden intensificar la tristeza", destacó la especialista de la UCSJ.

La maestra González destacó que la Navidad y el Año Nuevo suelen activar rituales familiares muy marcados: cenas, fotos, reuniones, intercambio de regalos. Cuando alguien ya no está, esos rituales se convierten en recordatorios que pueden generar melancolía, tristeza persistente.

Síntomas de la depresión de fin de año

Según datos de la Universidad Internacional de La Rioja (Unir), algunos síntomas que pueden experimentarse cuando hay un cuadro depresivo asociado a la época navideña son:

  • Falta de fuerza y energía
  • Irritabilidad
  • Ideas negativas y desesperanzadoras
  • Cansancio constante
  • Desinterés por actividades que antes generaban atención
  • Deseos de estar solo
  • Rechazo del contacto con otras personas
  • Sensación persistente de tristeza durante varios días
No todos viven la Navidad con alegría
La salud emocional necesita la misma atención que se dedica a los preparativos navideños. (Imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Duelos no resueltos y el nido vacío

Patricia González compartió que este periodo suele intensificar emociones asociadas a duelos no resueltos, la ausencia de familiares fallecidos durante la pandemia y situaciones como el “nido vacío”, cuando los hijos se independizan.

El impacto emocional es el nido vacío. Muchos padres viven estas fechas con la sensación de haber cerrado una etapa. Las reuniones dejan de ser como antes, los hijos construyen sus propias tradiciones y las celebraciones cambian de dinámica.

"Esta transición puede despertar sentimientos de soledad o desorientación, especialmente en adultos mayores que dependen emocionalmente de la presencia de sus hijos", comentó.

¿A quién afecta más?

De acuerdo con Universidad del Claustro de Sor Juana, los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables durante estas fechas. Aquellos que viven con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión suelen ver afectado su ánimo cuando los tratamientos no generan la mejoría esperada. En pacientes con Parkinson o Alzheimer, los especialistas reportan hasta un 30 por ciento de prevalencia de síntomas depresivos, lo que convierte el acompañamiento emocional en un factor clave.

En cuanto a los adolescentes, se recomienda prestar atención a cambios bruscos de humor, irritabilidad o aislamiento repentino. En esta etapa también existe riesgo de consumo de sustancias alucinógenas, que puede agravar estados de ansiedad o tristeza; las emociones intensas, impulsividad y expresiones relacionadas con la muerte deben servir como alarma para buscar orientación profesional.

Estrategias para enfrentar la temporada

Al respecto, la directora del Colegio de Psicología de la UCSJ compartió algunas estrategias para enfrentar la otra cara de la Navidad:

  • Aceptar la ambivalencia emocional: No todos viven la Navidad con alegría, y reconocerlo es un primer paso saludable.
  • Redefinir la soledad: Convertirla en un espacio de autocuidado, en lugar de verla como carencia.
  • Apoyo social y profesional: Buscar acompañamiento en amigos, grupos comunitarios o profesionales de la salud mental.
  • Metas realistas: Establecer objetivos alcanzables para el nuevo año.
  • En lugar de minimizar estas emociones, sugiere generar espacios de conversación en casa, compartir cómo cada miembro de la familia vive la temporada y evitar frases que invaliden el malestar de otros.
  • Reducir el uso de celulares, tablets y videojuegos para que la atención esté puesta en los seres queridos, especialmente aquellos que no expresan fácilmente lo que están viviendo.

“Un gesto tan sencillo como escuchar sin interrupciones puede marcar una diferencia significativa en la salud emocional de quienes enfrentan diciembre con mayor vulnerabilidad”, afirmó.

Aunque la mayoría de las personas vive estas fechas con entusiasmo, existe un grupo que experimenta una temporada difícil, donde la nostalgia se vuelve un visitante constante.

“La salud emocional necesita la misma atención que se dedica a los preparativos navideños”, apuntó.

La Universidad del Claustro de Sor Juana, cuenta con el Centro de Orientación y Atención Psicológica (COAPSI). El COAPSI brinda atención psicológica gratuita a la comunidad del Centro Histórico, ante problemáticas como ansiedad o depresión. Se brinda atención en modalidad virtual y/o presencial, previo registro en el portal web de la institución.

Galileo

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

