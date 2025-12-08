Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

Gobiernos de todos los partidos políticos promueven las Caravanas Navideñas de Coca-Cola como eventos familiares pese a las enfermedades que se asocian al consumo de refrescos en México y las toneladas de basura que dejan a su paso.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– Gobiernos municipales y estatales de todos los partidos políticos promueven las caravanas navideñas de Coca-Cola al cierre de este 2025, pese a ser eventos publicitarios que sólo benefician a la refresquera ya que son las autoridades quienes asumen los costos de limpieza, seguridad y organización.

Así lo demostró la investigación “Caravana Coca-Cola: alegría fugaz que deja basura, gasto público y enfermedades” publicada en el medio PopLab, donde la periodista Kennia Velázquez y Emilio Jiménez analizaron los impactos de estos eventos durante su paso por 17 ciudades del país en 2024. El reportaje encontró que los eventos tuvieron un costó aproximado de 2.3 millones de pesos para las autoridades municipales, mientras las embotelladoras invirtieron sólo tres mil 400 pesos en permisos.

"Las 17 ciudades participantes asumieron los costos en recursos humanos, servicios públicos y hasta contratos con televisoras", señala el reportaje, también precisa que se trata de un cálculo realizado con base en datos de las ciudades que sí respondieron a solicitudes de información.

Pese a esta evidencia, al compromiso que Coca-Cola hizo en octubre de cambiar su estrategia publicitaria para no enfocarse en las infancias y adolescencias para evitar el impuesto de tres pesos por litro a todos sus refrescos, y a que la Ley General de Salud en Materia de Publicidad prohíbe la publicidad dirigida a las infancias de productos con sellos de advertencia, la refresquera se promocionará este 2025 en seis ciudades del país con el aval de las autoridades.

El municipio de Querétaro, gobernado por el panista Felipe Fernando Macías Olvera, promocionó desde finales de noviembre la caravana a través de sus redes sociales. El evento no se había realizado en ese municipio desde hace más de 10 años y este 2025 fue anunciado días después de que la empresa FEMSA —la principal embotelladora de Coca-Cola– instaló cuatro espacios en la entidad dedicados al esparcimiento de niños.

En Guerrero, la Gobernadora de Morena Evelyn Salgado celebró el 3 de diciembre el regreso de la caravana en Acapulco y reconoció el impacto en las infancias; tanto ella como la Secretaría de Turismo estatal utilizaron sus redes oficiales para agradecer a Coca-Cola. En Morelia, Michoacán, gobernado por el panista Alfonso Martínez Alcázar, ocurrió algo similar, pues el mandatario utilizó su cuenta oficial en redes para invitar a familias.

Así se vivió uno de los eventos más esperados en Acapulco. 🌟 Después de 15 años la Caravana Navideña Coca-Cola regresó al #HogarDelSol, para iluminar nuestras calles con un desfile icónico, que llenó de nostalgia, alegría y emoción a niñas, niños y familias enteras que dieron la… pic.twitter.com/PLmOfdJoJB — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) December 3, 2025

La caravana de Coca-Cola también se realizará en Ciudad Juárez, Chihuahua, que gobierna Morena con Cruz Pérez Cuéllar, así como en Monterrey, Nuevo León, encabezada por el priista Adrián de la Garza; y en Saltillo, la ciudad gobernada por Javier Díaz, que llegó al poder con el PRI, PRD y el partido Unidad Democrática de Coahuila.

En contraste, en Puebla, Chiapas y Tabasco las caravanas fueron canceladas para atender las recomendaciones de autoridades de salud a nivel federal. En Tabasco, en su lugar, el gobierno promovió la organización de una Caravana Navideña alternativa con la participación de escuelas, organizaciones y diferentes sectores de la comunidad.

La cancelación en estas entidades se anunció luego de que la organización El Poder del Consumidor denunció ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Cofepris) y solicitó medidas precautorias al argumentar que las caravanas de Coca-Cola van en contra del reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad que prohíbe la promoción del consumo de refrescos y bebidas con alto contenido de azúcar entre menores de edad.

Kennia Velázquez recordó que con la información transparentada por algunas ciudades en donde se realizaron las caravanas en 2024 se contabilizaron gastos de autoridades por al menos 2.4 millones de pesos, ya que algunos de ellos respondieron que se trató de un evento privado aunque participaron funcionarios públicos. Con la información disponible calculó los sueldos del personal que laboró ese día y la cantidad de basura que dejó a su paso el evento, la cual concluyó en más de 100 toneladas de basura.

"Nosotros contabilizamos el monto [de costos] a partir de dos cifras: Una, de los municipios que sí nos dijeron que tuvieron gastos, que fueron más de 700 mil pesos, más el cálculo que hicimos del sueldo diario de funcionarios que participaron. Entonces, por ejemplo, si me dijeron 10 policías tránsitos, contamos qué representan. Nos basamos en lo más bajo de la tabla de sueldos”.

“Otra de las preguntas que hicimos fue sobre los permisos, si habían hecho algún pago a la refresquera por hacer uso de la vía pública y sólo Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) y Cuautitlán Izcalli (Estado de México) nos dijeron que sí habían pagado. En el caso de Tuxtla fueron 3 mil 200 pesos más o menos, y les cobró menos de 200 pesos. Entonces, ni siquiera 4 mil pesos pagó la refresquera en México para usar el espacio. No todos los municipios nos contestaron, pero en los oficios que recibieron de parte de Coca-Cola se ve perfectamente qué les piden: ambulancias, tránsito, seguridad, personal de emergencias, vallas, baños portátiles. En fin, una serie de cosas que le cuestan a las ciudades y, por lo tanto, a nosotros”, expuso en entrevista para el programa En Defensa del Consumidor, del Estudio B de SinEmbargo.

Tanto la Constitución, como la Ley General de Salud y la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible establece la obligación de las autoridades de proteger el derecho a la salud, pero a la par, desde hace años, Coca-Cola enfoca su publicidad en asociar la Navidad con sus productos y, a través de las caravanas donde desfilan botargas de osos polares, duendes y carros alegóricos llenos de luces ha buscado acercarse principalmente a las infancias.

En octubre de este año la organización El Poder del Consumidor publicó el estudio “La otra cara de la felicidad: Análisis de las Caravanas Navideñas Coca-Cola y sus impactos dañinos en niños, niñas y adolescentes”.

En el que concluyó que estos eventos organizados despliegan una fachada de “fiesta comunitaria”, detrás de la cual hay un acto publicitario cuidadosamente diseñado, financiado y controlado por la compañía, cuyo propósito central es instalar la marca y el consumo de sus productos "en el recuerdo emocional y la vida cultural de las comunidades”.

La refresquera se promociona con el respaldo de autoridades en un contexto donde las causas de muerte más comunes en México son las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos, según las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asociadas al consumo de refrescos y otros productos ultraprocesados.

Además, México sobrepasa los niveles regionales y globales de consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas, también encabeza la lista de los 30 países más poblados del mundo con más nuevos casos de diabetes atribuidos a esos productos, así lo mostró un estudio publicado este año en la revista científica Nature Medicine.

"Coca-Cola ha sido muy exitosa en vincular la Navidad con su marca, pero sí se puede celebrar la Navidad sin Coca-Cola. No estamos en contra de las caravanas, ni de la Navidad, ni de las celebraciones, pero que una empresa con tanto poder económico y político use las ciudades y les extraiga el recurso para hacer un evento publicitario, me parece que no se justifica bajo ningún nivel", mencionó Kennia Velázquez.