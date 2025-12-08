Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

Montserrat Antúnez

07/12/2025 - 9:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

DATOS ¬ La “magia navideña de Coca Cola” promueve bebida ligada a enfermedad y dolor

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Amenazas, cabildeo y manipulación: Coca-Cola saca su arsenal para combatir impuesto

Gobiernos de todos los partidos políticos promueven las Caravanas Navideñas de Coca-Cola como eventos familiares pese a las enfermedades que se asocian al consumo de refrescos en México y las toneladas de basura que dejan a su paso.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– Gobiernos municipales y estatales de todos los partidos políticos promueven las caravanas navideñas de Coca-Cola al cierre de este 2025, pese a ser eventos publicitarios que sólo benefician a la refresquera ya que son las autoridades quienes asumen los costos de limpieza, seguridad y organización.

Así lo demostró la investigación “Caravana Coca-Cola: alegría fugaz que deja basura, gasto público y enfermedades” publicada en el medio PopLab, donde la periodista Kennia Velázquez y Emilio Jiménez analizaron los impactos de estos eventos durante su paso por 17 ciudades del país en 2024. El reportaje encontró que los eventos tuvieron un costó aproximado de 2.3 millones de pesos para las autoridades municipales, mientras las embotelladoras invirtieron sólo tres mil 400 pesos en permisos.

"Las 17 ciudades participantes asumieron los costos en recursos humanos, servicios públicos y hasta contratos con televisoras", señala el reportaje, también precisa que se trata de un cálculo realizado con base en datos de las ciudades que sí respondieron a solicitudes de información.

Pese a esta evidencia, al compromiso que Coca-Cola hizo en octubre de cambiar su estrategia publicitaria para no enfocarse en las infancias y adolescencias para evitar el impuesto de tres pesos por litro a todos sus refrescos, y a que la Ley General de Salud en Materia de Publicidad prohíbe la publicidad dirigida a las infancias de productos con sellos de advertencia, la refresquera se promocionará este 2025 en seis ciudades del país con el aval de las autoridades.

El municipio de Querétaro, gobernado por el panista Felipe Fernando Macías Olvera, promocionó desde finales de noviembre la caravana a través de sus redes sociales. El evento no se había realizado en ese municipio desde hace más de 10 años y este 2025 fue anunciado días después de que la empresa FEMSA —la principal embotelladora de Coca-Cola– instaló cuatro espacios en la entidad dedicados al esparcimiento de niños.

En Guerrero, la Gobernadora de Morena Evelyn Salgado celebró el 3 de diciembre el regreso de la caravana en Acapulco y reconoció el impacto en las infancias; tanto ella como la Secretaría de Turismo estatal utilizaron sus redes oficiales para agradecer a Coca-Cola. En Morelia, Michoacán, gobernado por el panista Alfonso Martínez Alcázar, ocurrió algo similar, pues el mandatario utilizó su cuenta oficial en redes para invitar a familias.

La caravana de Coca-Cola también se realizará en Ciudad Juárez, Chihuahua, que gobierna Morena con Cruz Pérez Cuéllar, así como en Monterrey, Nuevo León, encabezada por el priista Adrián de la Garza; y en Saltillo, la ciudad gobernada por Javier Díaz, que llegó al poder con el PRI, PRD y el partido Unidad Democrática de Coahuila.

En contraste, en Puebla, Chiapas y Tabasco las caravanas fueron canceladas para atender las recomendaciones de autoridades de salud a nivel federal. En Tabasco, en su lugar, el gobierno promovió la organización de una Caravana Navideña alternativa con la participación de escuelas, organizaciones y diferentes sectores de la comunidad.

La cancelación en estas entidades se anunció luego de que la organización El Poder del Consumidor denunció ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Cofepris) y solicitó medidas precautorias al argumentar que las caravanas de Coca-Cola van en contra del reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad que prohíbe la promoción del consumo de refrescos y bebidas con alto contenido de azúcar entre menores de edad.

Kennia Velázquez recordó que con la información transparentada por algunas ciudades en donde se realizaron las caravanas en 2024 se contabilizaron gastos de autoridades por al menos 2.4 millones de pesos, ya que algunos de ellos respondieron que se trató de un evento privado aunque participaron funcionarios públicos. Con la información disponible calculó los sueldos del personal que laboró ese día y la cantidad de basura que dejó a su paso el evento, la cual concluyó en más de 100 toneladas de basura.

León, Guanajuato fue sede de la caravana de Coca-Cola en 2024.
León, Guanajuato fue sede de la caravana de Coca-Cola en 2024. Foto: Facebook Fernando Trujillo.

"Nosotros contabilizamos el monto [de costos] a partir de dos cifras: Una, de los municipios que sí nos dijeron que tuvieron gastos, que fueron más de 700 mil pesos, más el cálculo que hicimos del sueldo diario de funcionarios que participaron. Entonces, por ejemplo, si me dijeron 10 policías tránsitos, contamos qué representan. Nos basamos en lo más bajo de la tabla de sueldos”.

“Otra de las preguntas que hicimos fue sobre los permisos, si habían hecho algún pago a la refresquera por hacer uso de la vía pública y sólo Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) y Cuautitlán Izcalli (Estado de México) nos dijeron que sí habían pagado. En el caso de Tuxtla fueron 3 mil 200 pesos más o menos, y les cobró menos de 200 pesos. Entonces, ni siquiera 4 mil pesos pagó la refresquera en México para usar el espacio. No todos los municipios nos contestaron, pero en los oficios que recibieron de parte de Coca-Cola  se ve perfectamente qué les piden: ambulancias, tránsito, seguridad, personal de emergencias, vallas, baños portátiles. En fin, una serie de cosas que le cuestan a las ciudades y, por lo tanto, a nosotros”,  expuso en entrevista para el programa En Defensa del Consumidor, del Estudio B de SinEmbargo.

Tanto la Constitución, como la Ley General de Salud y la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible establece la obligación de las autoridades de proteger el derecho a la salud, pero a la par, desde hace años, Coca-Cola enfoca su publicidad en asociar la Navidad con sus productos y, a través de las caravanas donde desfilan botargas de osos polares, duendes y carros alegóricos llenos de luces ha buscado acercarse principalmente a las infancias.

En octubre de este año la organización El Poder del Consumidor publicó el estudio “La otra cara de la felicidad: Análisis de las Caravanas Navideñas Coca-Cola y sus impactos dañinos en niños, niñas y adolescentes”.

La otra cara de la felicidad

En el que concluyó que estos eventos organizados despliegan una fachada de “fiesta comunitaria”, detrás de la cual hay un acto publicitario cuidadosamente diseñado, financiado y controlado por la compañía, cuyo propósito central es instalar la marca y el consumo de sus productos "en el recuerdo emocional y la vida cultural de las comunidades”.

La refresquera se promociona con el respaldo de autoridades en un contexto donde las causas de muerte más comunes en México son las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos, según las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asociadas al consumo de refrescos y otros productos ultraprocesados.

Además, México sobrepasa los niveles regionales y globales de consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas, también encabeza la lista de los 30 países más poblados del mundo con más nuevos casos de diabetes atribuidos a esos productos, así lo mostró un estudio publicado este año en la revista científica Nature Medicine.

"Coca-Cola ha sido muy exitosa en vincular la Navidad con su marca, pero sí se puede celebrar la Navidad sin Coca-Cola. No estamos en contra de las caravanas, ni de la Navidad, ni de las celebraciones, pero que una empresa con tanto poder económico y político use las ciudades y les extraiga el recurso para hacer un evento publicitario, me parece que no se justifica bajo ningún nivel", mencionó Kennia Velázquez.

Montserrat Antúnez

Montserrat Antúnez

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Defensores asesinados en México

"Si bien las cifras de defensores asesinados en México por defender el territorio difieren, no así la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Los sueños de Patanjali

"La sombra, los sueños, allí donde el sentimiento oceánico nos permite apenas atisbar el misterio, solemos hablar...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Más pantallas en el aula

"Lo dicho, este fenómeno no hará sino aumentar y, al margen de las preferencias que uno tenga...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Original, la herencia inapreciable

"En una tela puede haber mitos, leyendas, relatos personales. El hilo va conformando tiempos que se prolongan...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

+ Sección

Galileo

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Marina informó el sábado que se registró un incidente con un civil armado en el acceso de la Décima Segunda Zona Naval, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco.
1

VIDEO ¬ Marina dispara a civil armado que amenazó a personal naval en Puerto Vallarta

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
2

Alejandro fue de los primeros asesinados por EU en el Caribe. Esta es su historia…

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.
3

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Kristi Noem podría ser sustituida como Secretaria de Seguridad de EU, de acuerdo con un reporte
4

Noem tendría los días contados como Secretaría de Seguridad, dicen dos exfuncionarios

Debido al ingreso del frente frío 19 a México se esperan fuertes lluvias y temperaturas muy bajas en la mayor parte del país, según el pronóstico del SMN.
5

¡Abrígate bien! El SMN prevé heladas y lluvias en 11 estados por el frente frío 19

Empresario mexicano
6

Juez condena en EU a empresario de origen mexicano por sobornar a empleados de Pemex

El Secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, defendió la decisión del ejército estadounidense de matar a dos sobrevivientes de un ataque letal en el Caribe.
7

Hegseth intenta reacomodar los hechos para evitar un juicio por crímenes de guerra

Jorge Castañeda comparte imagen del gabinete de Vicente Fox.
8

FOTO ¬ "25 años después": Jorge Castañeda sube foto con Vicente Fox, Rubén Aguilar...

Estados Unidos tiene mecanismos para localizar migrantes detenidos; se ha convertido en una necesidad urgente dentro de los procesos migratorios actuales en EU.
9

¿Sospechas que un conocido cayó en manos del ICE? Así puedes verificarlo oficialmente

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que un Juez de Control vinculó a proceso de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora.
10

Un Juez vincula a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora; es acusado de fraude

Habitantes de Jonacatepec tomaron el Ayuntaiento y quemaron un árbol de Navidad en protesta luego de que un niño y su tío fueron atropellados por una patrulla.
11

VIDEO ¬ Queman árbol navideño en Jonacatepec luego de que patrulla arrollara a niño

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo logró la detención de Emiliano Alejandro "N", alias, "H" o "Danone", presunto jefe de plaza del CJNG.
12

El "Danone", presunto encargado de la expansión del CJNG en Quintana Roo, es detenido

Pablo Vázquez, titular de la SSC-CdMx, informó de la detención de tres personas en posesión de unas 800 dosis de droga en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco.
13

La SSC-CdMx realiza cateos en Cuauhtémoc e Iztacalco; detiene a 3 y les asegura droga

Jóvenes Construyendo el Futuro anunció que elevará el apoyo mensual que entrega a beneficiarias y beneficiarios gracias al aumento al salario mínimo en 2026.
14

Jóvenes Construyendo el Futuro elevará apoyo mensual. ¿Cuánto dará a partir de 2026?

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.
15

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
1

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

Kristi Noem podría ser sustituida como Secretaria de Seguridad de EU, de acuerdo con un reporte
2

Noem tendría los días contados como Secretaría de Seguridad, dicen dos exfuncionarios

Estados Unidos tiene mecanismos para localizar migrantes detenidos; se ha convertido en una necesidad urgente dentro de los procesos migratorios actuales en EU.
3

¿Sospechas que un conocido cayó en manos del ICE? Así puedes verificarlo oficialmente

Debido al ingreso del frente frío 19 a México se esperan fuertes lluvias y temperaturas muy bajas en la mayor parte del país, según el pronóstico del SMN.
4

¡Abrígate bien! El SMN prevé heladas y lluvias en 11 estados por el frente frío 19

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que un Juez de Control vinculó a proceso de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora.
5

Un Juez vincula a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora; es acusado de fraude

Habitantes de Jonacatepec tomaron el Ayuntaiento y quemaron un árbol de Navidad en protesta luego de que un niño y su tío fueron atropellados por una patrulla.
6

VIDEO ¬ Queman árbol navideño en Jonacatepec luego de que patrulla arrollara a niño

Pablo Vázquez, titular de la SSC-CdMx, informó de la detención de tres personas en posesión de unas 800 dosis de droga en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco.
7

La SSC-CdMx realiza cateos en Cuauhtémoc e Iztacalco; detiene a 3 y les asegura droga

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.
8

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
9

Alejandro fue de los primeros asesinados por EU en el Caribe. Esta es su historia…

La FGR inició una investigación por delincuencia organizada a raíz de la explosión frente a la sede de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.
10

La FGR abre carpeta tras explosión en Coahuayana; caso será investigado por la FEMDO

Jóvenes Construyendo el Futuro anunció que elevará el apoyo mensual que entrega a beneficiarias y beneficiarios gracias al aumento al salario mínimo en 2026.
11

Jóvenes Construyendo el Futuro elevará apoyo mensual. ¿Cuánto dará a partir de 2026?

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó este domingo la detención de dos personas que transportaban 320 kilos de metanfetamina en Los Mochis, Sinaloa.
12

Dos personas son detenidas por transportar 320 kilos de metanfetamina en Sinaloa