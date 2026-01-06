Pueblos Mágicos de Michoacán para visitar y pasar días agradables en esta temporada

Michoacán, también conocido como “el Alma de México”, es hogar de 10 Pueblos Mágicos con atractivos turísticos únicos como las esferas de Tlalpujahua, las guitarras de Paracho, las obras de arte resplandecientes de Santa Clara del Cobre, por mencionar algunos.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El estado de Michoacán cuenta con maravillosos Pueblos Mágicos, lugares que enamoraran a primera vista con la cultura, música, gastronomía y tradiciones que ofrecen.

Te contamos algunos datos de la oferta turística que tiene cada uno de los Pueblos Mágicos de Michoacán:

Tlalpujahua

Si hay un sitio 100 por ciento invernal, en definitiva, es este destino michoacano. Conocido como el “pueblo de la eterna Navidad” es reconocido por sus artesanías y talleres de esferas donde se elaboran verdaderas obras de arte que adornan cada fin de año los hogares de los mexicanos y extranjeros.

También resaltan sus paisajes naturales, obras en cantera y cerámica, gastronomía y diversos productos turísticos como el avistamiento de luciérnagas, con recorridos de 1 a 2 horas de duración encabezados por guías locales certificados que brindan información de valor sobre la conservación y el avistamiento de estos insectos; el Santuario del Carmen, una joya barroca del siglo XVIII con una sorprendente decoración interior; las Ruinas del Carmen y el Museo de los Hermanos López Rayón, que ofrecen un vistazo a la historia insurgente de nuestro país.

En julio pasado Tlalpujahua celebró dos décadas de su nombramiento, tiempo en el que ha consolidado su prestigio como uno de los lugares imperdibles para visitar en México.

Paracho

Enclavado en el corazón de la Meseta Purépecha, este destino que obtuvo su nombramiento el 1 de diciembre del 2020 es conocido internacionalmente como la capital de la guitarra en México, por su producción artesanal de guitarras acústicas e instrumentos de cuerdas.

Desde hace varias generaciones, los artesanos locales han perfeccionado el arte de la laudería, que se refiere a la fabricación, reparación y restauración de instrumentos musicales de cuerda. Por esta razón, sus dos eventos más importantes son la Feria de la Guitarra y el Festival Internacional de Guitarra, fiestas emblemáticas que atraen a visitantes de todo el mundo.

No todo en este rincón michoacano se trata de artesanías musicales, por ejemplo, en Ahuirán se especializa en rebozos y tallas en madera; Aranza es famosa por sus yucas y textiles; Cheranástico destaca por sus bordados de punto de cruz, y Pomacuarán es reconocida por sus finos deshilados.

Pátzcuaro

Cuyo nombre significa “la puerta del cielo”, es sinónimo de historia, cultura y arquitectura. El centro de este Pueblo Mágico conserva su distintiva arquitectura con edificios novohispanos barrocos y neoclásicos, llamativas casas de adobe y tejas, calles empedradas, callejones y plazas. Entre los sitios más representativos destacan el Templo del Sagrario, el Convento de las Monjas Catarinas, mejor conocido como la Casa de los Once Patios; el Antiguo Colegio Jesuita y la Plaza Vasco de Quiroga, la segunda plaza colonial más grande de México.

La lista de puntos imperdibles también incluye al Nuevo Mercado de Pátzcuaro, la Basílica de la Virgen de la Salud, la Plaza de San Francisco, la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra y el Teatro Emperador Caltzontzin, entre otros.

Tacámbaro

Cmmonocido como la “Ciudad Heroica” y el “Balcón de Tierra Caliente”, Tacámbaro celebró recientemente 13 años de ser nombrado Pueblo Mágico, gracias a su impresionante belleza natural, clima privilegiado, su rica historia y herencia cultural.

Entre los imperdibles de este destino están la Alberca del Rey Tacamba, el Parque Ecoturístico Laguna de la Magdalena, el Centro Ecoturístico Los Sauces, el Parque Ecológico Cerro Hueco y la Presa Las Yácatas.

Adicionalmente sobresalen la Catedral Diocesana de San Jerónimo, la única cúpula con cubierta de cobre martillado en Michoacán; el Centro Cultural Amalia Solórzano, una antigua mansión de la esposa del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y que ahora funge como museo con exposiciones culturales, y las Cascadas de Las Joyas, dos hermosos cuerpos de agua rodeados de un entorno natural virgen, perfectas para actividades de aventura.

Angangueo

Nombrado Pueblo Mágico el 21 de marzo de 2012, este encantador pueblo minero de origen colonial y enclavado en las montañas michoacanas, ofrece diversos atractivos como explorar la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en dos de los santuarios más importantes en el país: El Rosario y Sierra Chincua.

El primero de ellos es considerado el más grande del país y el más visitado dentro de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca en Michoacán. Año con año millones de mariposas llegan a este sitio para formar cientos de colonias en los árboles, por eso el recorrido para admirarlas se realiza a través de senderos que atraviesan bosques de oyamel, pino y cedro.

Puedes hacerlo a pie o a caballo y durante el trayecto los guías locales te proporcionan información sobre la migración y el comportamiento de las mariposas. Ambos sitios ya están abiertos para recibir a cientos de miles de visitantes durante todo el invierno, exactamente hasta el 31 de marzo de 2026.

Otros sitios imperdibles son la Parroquia de San Simón, el Templo de la Inmaculada Concepción, el Mirador del Monumento al Minero y el de Cruz de Hierro, el Túnel Turístico San Simón, la Hacienda de Jesús de Nazareno, el Museo Casa Parker y el Mural de Jorge Téllez, entre otros.

Cotija

El más reciente Pueblo Mágico de Michoacán, ya que recibió este título el 26 de junio de 2023. Este encantador destino ofrece una mezcla irresistible de naturaleza, arquitectura colonial, tradiciones y una gastronomía que despierta los sentidos de cualquier conocedor o curioso. Debido a su cercanía con el lago de Chapala, es un oasis para los amantes del ecoturismo que gustan practicar senderismo, ciclismo de montaña y observación de aves, todo en un entorno de aire limpio y clima templado.

Gran parte de la belleza de este municipio radica en su Centro Histórico, su popular Feria de la Tostada, la parroquia de Nuestra Señora del Popolo y por supuesto, en su exquisito queso artesanal. Este emblemático producto lácteo es tan especial que cuenta con denominación de origen, gracias a su corteza firme, interior cremoso y sabor intenso.

Cuitzeo

También conocido como “El lugar de las tinajas de agua”, este rincón michoacano que se alza a mil 840 metros sobre el nivel del mar es sede de hermosos templos religiosos, paisajes espectaculares y deliciosa gastronomía. Algunos de los puntos icónicos en este municipio son el Ex Convento de Santa María Magdalena, ejemplo de arquitectura renacentista del siglo XVI; el Palacio Municipal, el Portal Hidalgo, los Siete Templos, el parque ecológico y la zona arqueológica Tres Cerritos, uno de los pocos asentamientos en la cuenca de Cuitzeo que cuenta con tres montículos, una plaza central y un adoratorio, reflejando la profunda espiritualidad de esta civilización.

Jiquilpan

Nombrado Pueblo Mágico el 27 de noviembre del 2012, Jiquilpan es un destino michoacano con una profunda historia que se remonta a la época prehispánica, cuando destacó por ser un importante centro agrícola y comercial, además de su constante actividad cultural. Entre sus atractivos destacan el Templo del Sagrado Corazón, la Casa Natal del General Lázaro Cárdenas del Río, y la Biblioteca Pública Gabino Ortiz, que en su interior está decorada con 10 murales del reconocido artista mexicano José Clemente Orozco.

Algunas de las experiencias imperdibles son la Feria de la Expropiación Petrolera, la Ruta de Dolores y el Festival de Semana Santa, las Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús y la Peregrinación de los Faroles, donde miles de hombres marchan portando faroles de carrizo y papel de china, recorriendo las calles en honor a la Virgen de Guadalupe.

Santa Clara del Cobre

El destino michoacano donde el martilleo del metal suena todos los días. En esta comunidad perteneciente al municipio de Salvador Escalante, el cobre es un estilo de vida donde desde hace siglos sus habitantes se han dedicado a trabajar este valioso metal. Prueba de ello es el Museo Nacional del Cobre, donde se exhibe una colección de las piezas más impresionantes y ganadoras de concursos.

En el patio de este lugar hay una fragua en funcionamiento, con varios artesanos trabajando y donde los visitantes pueden aprender y ayudar en el proceso de forjado del metal, intentando martillar con las propias manos.

Además, se puede visitar la Escuela Nacional de Artesanos, el Taller de Portón, la Capilla de Indios y el Templo de Nuestra Señora del Sagrario dedicado a Santa Clara de Asís (Patrona de los artesanos). Asimismo, se puede disfrutar de los paseos en bicicleta de montaña, rutas de senderismo, recorridos en kayak, tirolesa, montar a caballo o practicar pesca deportiva. Y por supuesto, hay que probar la comida, como las tortas de tostada, el platillo típico del lugar; los charales, las corundas, la barbacoa de borrego, el borrego horneado y las enchiladas con mole.

Tzintzuntzan

A 13 años de su nombramiento, Tzintzuntzan es uno de los destinos perfectos para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía. Un ejemplo de esto son sus 54 monumentos vivientes, que son los olivos más antiguos plantados en América ubicados en el atrio del antiguo convento franciscano de Santa Ana; la zona arqueológica Las Yácatas, antiguas pirámides purépechas donde se celebra la K’uínchekua; sus muebles de madera, textiles bordados y los artículos de barro bruñido; además de las delicias locales preparadas por las cocineras tradicionales como el exquisito caldo ahogado, el churipo de pescado, la sopa tarasca, los charales fritos y las tradicionales corundas.