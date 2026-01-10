¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

09/01/2026 - 11:03 pm

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

Estos insectos tienen cualidades excepcionales, como producir sus propios antibióticos; no obstante, representan un riesgo para la salud humana si no se tiene el cuidado para evitar su propagación y adquirir hábitos de higiene dentro del hogar. 

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 9 de enero (LaOpinión).- Las cucarachas son consideradas plagas comunes en los hogares, y aunque muchos científicos aprecian estas criaturas por el poder de producir sus propios antibióticos, en su larga historia de 300 millones de años su presencia genera repulsión.

Investigadores de Estados Unidos (EU) y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos. Las hembras de esta especie generan hasta cinco mil unidades de toxinas diariamente a través de sus excrementos, y su presencia en interiores puede alcanzar niveles alarmantes.

Los científicos analizaron excrementos de cucarachas en 37 apartamentos, diferenciando entre aquellos con y sin infestaciones. La investigación incluyó el examen de polvo de suelos y filtros de sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Resultados alarmantes

Las viviendas con infestaciones presentaron concentraciones de alérgenos y endotoxinas significativamente superiores a las de los apartamentos sin cucarachas. Esto resalta la importancia de estas criaturas como un factor de riesgo significativo para el asma infantil, especialmente en comunidades de bajos ingresos.

La investigación subraya la necesidad de abordar las infestaciones de cucarachas en el contexto de la salud pública. Las endotoxinas pueden contribuir a problemas respiratorios, lo que enfatiza la relevancia de la erradicación de estas plagas en ambientes domésticos.

Estos insectos pueden volverse rápidamente en un plaga si no hay condiciones de higiene que eviten su propagación. Foto: UNAM Global
Estos insectos pueden volverse rápidamente en un plaga si no hay condiciones de higiene que eviten su propagación. Foto: UNAM Global

No se debe subestimar la presencia de las cucarachas en los hogares. La comprensión de sus efectos en la salud puede impulsar acciones para reducir sus poblaciones y mitigar su impacto, especialmente en hogares vulnerables.

Síntomas alérgicos

Los síntomas de una alergia provocada por cucarachas incluyen principalmente problemas respiratorios y cutáneos similares a los de otras alergias ambientales, como estornudos, congestión nasal y tos persistente.

Síntomas respiratorios. La exposición a alérgenos de cucarachas, presentes en su saliva, heces o restos corporales, provoca rinitis alérgica con estornudos, goteo nasal, picor y congestión, además de asma con sibilancias, tos y dificultad para respirar.

Síntomas cutáneos y oculares. Pueden aparecer erupciones cutáneas, picazón, enrojecimiento o hinchazón en la piel, así como conjuntivitis con lagrimeo y picor en los ojos.

Otros efectos. En casos graves, genera infecciones respiratorias o ataques de asma intensos; síntomas similares persisten todo el año en entornos infestados.

Prevención de infestaciones

Mantener la limpieza diaria y sellar grietas son medidas clave para prevenir infestaciones de cucarachas. Estas acciones eliminan fuentes de alimento y puntos de entrada para los insectos. Adoptar hábitos preventivos reduce significativamente el riesgo en hogares y espacios comunes.

Limpieza rigurosa. Limpia diariamente encimeras, suelos y electrodomésticos para eliminar restos de comida y migajas que atraen cucarachas. Guarda alimentos en recipientes herméticos y lava platos inmediatamente después de usarlos. Vacía la basura con frecuencia usando contenedores con tapa hermética.

Sellado de entradas. Sella grietas, rendijas y agujeros en paredes, suelos y alrededor de tuberías con masilla o silicona. Instala burletes en puertas y ventanas, y cubre desagües con rejillas metálicas. Inspecciona detrás de electrodomésticos y en rincones oscuros para bloquear accesos.

Control de humedad. Repara fugas de agua en grifos, tuberías y electrodomésticos para evitar acumulación de humedad, ya que las cucarachas necesitan agua para sobrevivir. Ventila baños y cocinas regularmente y seca bien fregaderos y duchas. Evita dejar agua estancada en platos o recipientes.

Hábitos adicionales. Evita acumular papeles, cartón o madera que sirvan de refugio. Limpia detrás de neveras y hornos periódicamente. Considera inspecciones regulares de compras y paquetes para detectar huevos ocultos.

