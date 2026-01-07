Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Una investigación la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS).- Durante años hemos escuchado el mismo mensaje: comer bien y hacer ejercicio es la clave para vivir más y mejor. Superalimentos, rutinas de entrenamiento y estilos de vida saludables se han convertido casi en una obsesión colectiva. Pero, aun así, muchos siguen sintiendo que algo no termina de encajar.

Quizá porque hay un hábito cotidiano, mucho más simple y a la vez más ignorado, que podría estar influyendo de forma decisiva en nuestra salud sin que apenas le prestemos atención. No requiere dietas estrictas ni horas en el gimnasio, pero podría marcar una diferencia real con el paso del tiempo.

El hábito que casi todos descuidamos

Una investigación de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (Estados Unidos), publicada en la revista SLEEP Advances, sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Los investigadores analizaron una amplia base de datos de Estados Unidos para buscar tendencias en encuestas asociadas con la esperanza de vida promedio, condado por condado. Compararon datos a nivel de condado sobre la esperanza de vida promedio con datos exhaustivos de encuestas recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades entre 2019 y 2025.

Como factor conductual determinante de la esperanza de vida, el sueño destacó más que la dieta, el ejercicio y la soledad; de hecho, más que cualquier otro factor, excepto el tabaquismo. "No esperaba que estuviera tan fuertemente correlacionado con la esperanza de vida", ha afirmado el autor principal, Andrew McHill, profesor asociado de la Facultad de Enfermería de OHSU, la Facultad de Medicina de OHSU y el Instituto de Ciencias de la Salud Ocupacional de Oregón de OHSU.

"Siempre hemos creído que dormir es importante, pero esta investigación lo confirma: las personas deberían esforzarse por dormir de siete a nueve horas si es posible", ha añadido.

La OMS recomienda entre 7 y 9 horas de sueño por las noches para adultos. 😴🛏️ Un sueño insuficiente o de poca calidad puede tener implicaciones en nuestra salud física y mental. 💤#SueñoSaludable

La investigación ha sido realizada principalmente por estudiantes de posgrado del Laboratorio de Sueño, Cronobiología y Salud de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón. Los científicos han comprendido ampliamente la importancia de dormir lo suficiente para diversos resultados positivos en la salud. Sin embargo, McHill y sus coautores se sorprendieron por la fuerte conexión con la esperanza de vida. El efecto de la falta de sueño eclipsó el impacto de la dieta y el ejercicio como predictores de la esperanza de vida.

"Es intuitivo y tiene mucho sentido, pero aun así fue sorprendente verlo materializarse con tanta fuerza en todos estos modelos. Soy fisióloga del sueño y entiendo los beneficios del sueño para la salud, pero la fuerte asociación entre dormir lo suficiente y la esperanza de vida me resultó notable", ha añadido McHill.

Dormir al menos 7 horas por noche

Un sueño insuficiente puede afectar nuestra salud física y mental. La OMS recomienda entre 7 y 9 horas de #sueño por noche para adultos 😴

Es importante tener hábitos que te permitan tener una mejor higiene del sueño. Te compartimos algunos tips para dormir mejor:

⏰Establece un… pic.twitter.com/pYIus59Jsn — CINyS - INSP (@1CINyS) August 23, 2025

Aunque investigaciones previas han demostrado ampliamente que la falta de sueño adecuado conlleva un mayor riesgo de mortalidad, la nueva investigación es la primera en revelar correlaciones interanuales entre el sueño y la esperanza de vida en todos los estados de EU. Para el modelado, los CDC definieron el sueño suficiente como al menos siete horas por noche, lo cual es recomendado por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño.

Los investigadores encontraron correlaciones claras cada año y en la mayoría de los estados de EU entre el sueño y la esperanza de vida. El análisis estadístico no profundizó en las razones por las que la falta de sueño parece acortar la esperanza de vida, pero McHill señala que el sueño influye en la salud cardiovascular, el sistema inmunitario y la función cerebral: "Esta investigación demuestra que debemos priorizar el sueño al menos tanto como lo hacemos con nuestra alimentación o nuestro ejercicio".