¿Qué lugares visitar en Nayarit? Un viaje con playa, naturaleza y artesanías

La oferta turística incluye muchas playas y actividades como surf, snorkel, caminatas o sencillamente descansar en la arena y disfrutar del ir y venir de las olas. Visitar este lugar es un lujo.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Atardeceres maravillosos, agua cristalina, playas de clima muy disfrutable, artesanos muy creativos y dedicados: eso y más es Nayarit, un estado que brinda aventura y tranquilidad por igual -sólo depende qué es lo que busca cada uno- y que delita todos los sentidos.

En Mundano viajamos hasta Nayarit para dejarnos cautivar de los tesoros que ofrece a cada visitante, así que aquí te compartimos los puntos imperdibles que sí o sí deben estar en tu lista para las próximas vacaciones o para cuando puedas darte una escapada.

¿Cuáles son los imperdibles de Nayarit?

Islas Marietas

Sin duda una de las actividades que no puede faltar es visitar Islas Marietas, conformadas por un par de islas, islotes y rocas, aquí se encuentra la famosa "Playa del amor" o "Playa escondida", que es una bóveda rocosa con una abertura circular al centro; para acceder hay que hacerlo nadando. Este lugar ofrece una experiencia mágica con su agua cristalina y turquesa.

Es importante mencionar que estas islas son santuario de naturaleza y un Parque Nacional, hogar de aves marinas migratorias como el pájaro bobo patas amarillas, cafés y azules. Su parque marino protege en total a 44 especies de flora y fauna, varias de ellas en peligro de extinción. Para poder ser testigos de la variedad de peces es posible practicar snorkel, no necesitas ser experto, sólo tener ganas, colocarle el chaleco salvavidas y dejarte maravillar, eso sí tal vez termines cansado ya que hay partes donde hay que batallas un poco con la corriente pero nada que ni se puede lograr.

Sayulita: surf y visa bohemia

Puedes hacer una parada rápida en Sayulita, este tal vez sea el lugar más conocido de Nayarit por sus características que se prestan para el surf, lo que atrae a muchos visitantes de varias partes del mundo. Además de surfear, se puede pescar y bucear y hacer esnórquel; adquirir preciosas artesanías como bisutería de cuentas, rebozos de seda, prendas de lana, canastas de mimbre y esculturas de barro. Aquí recomendamos hacer una parada muy rápida solamente.

Isla Coral: tranquilidad para enamorar

Para llegar a Isla Coral hay que llegar a Guayabitos, en la Riviera Nayarit, desde ahí se toma una lancha para llegar a Isla Coral, el trayecto no es largo, cerca de 15 o 20 minutos, para encontrarse con agua clara que permite practicar snorkel y otras actividades, además de una playa para sentarse y descansar, eso sí, ten cuidado con el sol, recuerda cargar protector solar, sombrilla, gorra o algo para cuidarte.

¿Qué hacer ahí? Anímate y practica paddle surf, este se trata de ponerte de pie en una tabla grande de surf y con un remo ir avanzando; esta zona resulta clave ya que el agua no cuenta con marea fuerte, si no lo has hecho antes será un rato, pero cuando logras ponerte de pie y acanzar, la felicidad es máxima.

Aventura en razers

Si lo que buscas es algo de velocidad, el Rancho Vista Paraíso (abre bien los ojos, tal vez te encuentres a alguna celebridad ahí) cuenta con actividades como caminatas, paseos a caballo, canopy tour, tirolesas y un recorrido en razers (atvs) que te puede llevar hasta Sayulita y de regreso. Resulta hermoso ver el atardecer desde estos autos, sólo recuerda llevar ropa que no te importe ensuciar.

Manglares y un maravilloso atardecer en San Blas

San Blas se encuentra a 25 minutos de Tepic, y cuenta con playas como El Borrego, Santa Cruz, Miramar; nosotros visitamos el viejo muelle, ese lugar sencillo que inspiró una famosa canción y desde donde el atardecer luce espectacular.

En San Blas hay un punto imperdible si disfrutas la naturaleza, se trata de el Parque Nacional La Tovara, estos manglares se pueden recorrer en lancha para apreciar al máximo su belleza y observar aves, tortugas, la exótica fauna de la zona y en una de esas hasta tienes suerte y ves a uno de los cocodrilos que ahí viven.

Compostela: artesanos con dedicación

En Compostela puedes aprender del café y de su proceso al visitar el taller de café artesanal Café el Molotedonde el seño Manuel Plasencia nos recibe.

"Para nosotros de de momento cuando van a llegar las personas nos sentimos un poquito nerviosos porque pues son gente que viene de otras partes y yo creo que es normal, ¿verdad? Y a la vez nos nos da muchísimo gusto porque es como nosotros podemos irle sacando un poquito de provecho a todo el esfuerzo de todo el año", nos contó don Manuel.

Otra actividad es el taller de puros con la Flor de Chila, ahí con Rodolfo Medina: "Aquí estamos a sus órdenes para el taller de puro. Si quieren conocer cómo se hace un puro desde el paso número uno hasta fumártelo, pues ofrecemos esa posibilidad. Es venir, este, manifestar ese deseo y y con mucho gusto nuestros artesanos te acompañen paso por paso hasta lograr el objetivo", dijo.

Si lo que buscas es la talabartería, el maestro artesano Isaac Hernández que te ayudará a llevarte un llavero con tu nombre o iniciales.

¿Dónde comer en Nayarit?

Si buscas empezar tu día con un delicioso desayuno o brunch, recomendamos visitar el Rancho Orgánico El Edén, hay cuentan con el proyecto Cosecha farm to table a cargo del chef Tonatiuh Cuevas para poder degustar platillos con ingredientes orgánicos, que se plantan y cuidan ahí, además de que es un hermoso lugar -realmente no imaginas su belleza al llegar a su puerta-, sin duda brinda una experiencia diferente, donde los sabores destacan y se pueden probar las bondades de la buena alimentación.

Entre los platillos encontramos pan de masa madre con aguacate, huevos santos (hoja santa, queso fresco, salsa martajada y aguacate), bagel de salmón ahumado en casa, machete de maíz (quesillo, flor de calabaza, hongos y vegetales de temporada); aconsejamos pedir el omelette verde que se prepara con espinacas, kale, queso de cabra, emulsión de perejil, tomates rostizados. Además hay chilaquiles, burrito de machaca norteña, ensalada cosecha, huarache de filete, carne tampiqueña y cacerola de birria.

También tienen jugos y batidos que se preparan con vegetales y frutos de la huerta, como el jugo de naranja, jugo del día, tropical (piña, cúrcuma, jengibre, yaca u agua de coco), Eden (pepino, kale, espinaca, apio, manzana, perejil, hierbabuena y naranja) y nuestra recomendación: el jugo verde cosecha que se prepara con sábila, piña, perejil, limón y polen. No olvides probar una pieza de pan, es delicioso.

El restaurante se encuentra en Netzahualcoyotl 139, 63735 Mezcales, Nayarit.

Otra opción es Zicatela, ahí puedes pedir al centro unas pescadillas, carnitas, un corte de carne o un mocktail para refrescarse mientras baja el sol y el calor. Este restaurante se ubica en Netzahualcoyotl 139, 63735 Mezcales, Nayarit.

Nayarit es el lugar indicado si buscas rodearte de naturaleza y belleza.