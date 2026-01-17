¿Qué lugares visitar en Nayarit? Un viaje con playa, naturaleza y artesanías

Nancy Chávez

17/01/2026 - 6:35 am

¿Qué ofrece Nayarit?

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Mayapán y Aké: joyas arqueológicas que se encuentran en la Península de Yucatán

Este destino del Pacífico fusiona la alta gastronomía y el golf de clase mundial

Paisajes espectaculares, experiencias exclusivas y aventura para recibir el Año Nuevo

La oferta turística incluye muchas playas y actividades como surf, snorkel, caminatas o sencillamente descansar en la arena y disfrutar del ir y venir de las olas. Visitar este lugar es un lujo. 

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Atardeceres maravillosos, agua cristalina, playas de clima muy disfrutable, artesanos muy creativos y dedicados: eso y más es Nayarit, un estado que brinda aventura y tranquilidad por igual -sólo depende qué es lo que busca cada uno- y que delita todos los sentidos.

En Mundano viajamos hasta Nayarit para dejarnos cautivar de los tesoros que ofrece a cada visitante, así que aquí te compartimos los puntos imperdibles que sí o sí deben estar en tu lista para las próximas vacaciones o para cuando puedas darte una escapada.

¿Cuáles son los imperdibles de Nayarit?

Islas Marietas

Sin duda una de las actividades que no puede faltar es visitar Islas Marietas, conformadas por un par de islas, islotes y rocas, aquí se encuentra la famosa "Playa del amor" o "Playa escondida", que es una bóveda rocosa con una abertura circular al centro; para acceder hay que hacerlo nadando. Este lugar ofrece una experiencia mágica con su agua cristalina y turquesa.

Islas Marietas en Nayarit
Las Islas Marietas en Nayarit albergan la playa del amor. Foto: Cortesía

Es importante mencionar que estas islas son santuario de naturaleza y un Parque Nacional, hogar de aves marinas migratorias como el pájaro bobo patas amarillas, cafés y azules. Su parque marino protege en total a 44 especies de flora y fauna, varias de ellas en peligro de extinción. Para poder ser testigos de la variedad de peces es posible practicar snorkel, no necesitas ser experto, sólo tener ganas, colocarle el chaleco salvavidas y dejarte maravillar, eso sí tal vez termines cansado ya que hay partes donde hay que batallas un poco con la corriente pero nada que ni se puede lograr.

Snorkel en Nayarit
Para disfrutar de estas islas recomendamos el snorkel. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Sayulita: surf y visa bohemia

Puedes hacer una parada rápida en Sayulita, este tal vez sea el lugar más conocido de Nayarit por sus características que se prestan para el surf, lo que atrae a muchos visitantes de varias partes del mundo. Además de surfear, se puede pescar y bucear y hacer esnórquel; adquirir preciosas artesanías como bisutería de cuentas, rebozos de seda, prendas de lana, canastas de mimbre y esculturas de barro. Aquí recomendamos hacer una parada muy rápida solamente.

Sayulita está en Nayarit
En Sayulita la vida tiene un toque bohemio y relajado. Foto: Cortesía

Isla Coral: tranquilidad para enamorar

Para llegar a Isla Coral hay que llegar a Guayabitos, en la Riviera Nayarit, desde ahí se toma una lancha para llegar a Isla Coral, el trayecto no es largo, cerca de 15 o 20 minutos, para encontrarse con agua clara que permite practicar snorkel y otras actividades, además de una playa para sentarse y descansar, eso sí, ten cuidado con el sol, recuerda cargar protector solar, sombrilla, gorra o algo para cuidarte.

¿Qué hacer ahí? Anímate y practica paddle surf, este se trata de ponerte de pie en una tabla grande de surf y con un remo ir avanzando; esta zona resulta clave ya que el agua no cuenta con marea fuerte, si no lo has hecho antes será un rato, pero cuando logras ponerte de pie y acanzar, la felicidad es máxima.

Aventura en razers

Si lo que buscas es algo de velocidad, el Rancho Vista Paraíso (abre bien los ojos, tal vez te encuentres a alguna celebridad ahí) cuenta con actividades como caminatas, paseos a caballo, canopy tour, tirolesas y un recorrido en razers (atvs) que te puede llevar hasta Sayulita y de regreso. Resulta hermoso ver el atardecer desde estos autos, sólo recuerda llevar ropa que no te importe ensuciar.

Manglares y un maravilloso atardecer en San Blas

San Blas se encuentra a 25 minutos de Tepic, y cuenta con playas como El Borrego, Santa Cruz, Miramar; nosotros visitamos el viejo muelle, ese lugar sencillo que inspiró una famosa canción y desde donde el atardecer luce espectacular.

San Blas en Nayarit
Un hermoso atardecer en San Blas. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

En San Blas hay un punto imperdible si disfrutas la naturaleza, se trata de el Parque Nacional La Tovara, estos manglares se pueden recorrer en lancha para apreciar al máximo su belleza y observar aves, tortugas, la exótica fauna de la zona y en una de esas hasta tienes suerte y ves a uno de los cocodrilos que ahí viven.

La Tovara
La Tovara en San Blas permite observar la belleza de los manglares. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Compostela: artesanos con dedicación

En Compostela puedes aprender del café y de su proceso al visitar el taller de café artesanal Café el Molotedonde el seño Manuel Plasencia nos recibe.

"Para nosotros de de momento cuando van a llegar las personas nos sentimos un poquito nerviosos porque pues son gente que viene de otras partes y yo creo que es normal, ¿verdad? Y a la vez nos nos da muchísimo gusto porque es como nosotros podemos irle sacando un poquito de provecho a todo el esfuerzo de todo el año", nos contó don Manuel.

Otra actividad es el taller de puros con la Flor de Chila, ahí con Rodolfo Medina: "Aquí estamos a sus órdenes para el taller de puro. Si quieren conocer cómo se hace un puro desde el paso número uno hasta fumártelo, pues ofrecemos esa posibilidad. Es venir, este, manifestar ese deseo y y con mucho gusto nuestros artesanos te acompañen paso por paso hasta lograr el objetivo", dijo.

Si lo que buscas es la talabartería, el maestro artesano Isaac Hernández que te ayudará a llevarte un llavero con tu nombre o iniciales.

Artesano en Compostela
En Compostela se puede participar en un taller de talabartería. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

¿Dónde comer en Nayarit?

Si buscas empezar tu día con un delicioso desayuno o brunch, recomendamos visitar el Rancho Orgánico El Edén, hay cuentan con el proyecto Cosecha farm to table a cargo del chef Tonatiuh Cuevas para poder degustar platillos con ingredientes orgánicos, que se plantan y cuidan ahí, además de que es un hermoso lugar -realmente no imaginas su belleza al llegar a su puerta-, sin duda brinda una experiencia diferente, donde los sabores destacan y se pueden probar las bondades de la buena alimentación.

Entre los platillos encontramos pan de masa madre con aguacate, huevos santos (hoja santa, queso fresco, salsa martajada y aguacate), bagel de salmón ahumado en casa, machete de maíz (quesillo, flor de calabaza, hongos y vegetales de temporada); aconsejamos pedir el omelette verde que se prepara con espinacas, kale, queso de cabra, emulsión de perejil, tomates rostizados. Además hay chilaquiles, burrito de machaca norteña, ensalada cosecha, huarache de filete, carne tampiqueña y cacerola de birria.

También tienen jugos y batidos que se preparan con vegetales y frutos de la huerta, como el jugo de naranja, jugo del día, tropical (piña, cúrcuma, jengibre, yaca u agua de coco), Eden (pepino, kale, espinaca, apio, manzana, perejil, hierbabuena y naranja) y nuestra recomendación: el jugo verde cosecha que se prepara con sábila, piña, perejil, limón y polen. No olvides probar una pieza de pan, es delicioso.

El restaurante se encuentra en Netzahualcoyotl 139, 63735 Mezcales, Nayarit.

Otra opción es Zicatela, ahí puedes pedir al centro unas pescadillas, carnitas, un corte de carne o un mocktail para refrescarse mientras baja el sol y el calor. Este restaurante se ubica en Netzahualcoyotl 139, 63735 Mezcales, Nayarit.

Nayarit es el lugar indicado si buscas rodearte de naturaleza y belleza.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Susan Crowley

Bienal Paiz en Guatemala, una oferta de esperanza para el árbol del mundo

"La bienal Paiz crea vínculos imaginando posibles cartografías de resistencia y regeneración. El árbol del mundo es una...
Por Susan Crowley
Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Hoy No Circula Sabatino: Qué autos descansan en la CdMx este 17 de enero

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
2

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

curp 2026 renapo edomex
3

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
4

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Lady Cerda es procesada por discriminación a policía de la CdMx; deberá disculparse.
5

Mujer que insultó a policía en CdMx deberá pagar multa de 20 mil pesos y disculparse

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
6

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
7

Trump compra bonos millonarios de Netflix y Warner Bros. tras su acuerdo de fusión

Roberto Nájera, "El Kung Fu Panda", enfrentará cargos en EU por tráfico de cocaína.
8

Roberto Nájera, "Kung Fu Panda", acusado de tráfico de cocaína, es extraditado a EU

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
9

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

Comediantes de EU se burlan de Corina Machado y Trump por premio nobel.
10

VIDEOS ¬ Comediantes de EU se burlan de que Corina entregara su premio Nobel a Trump

EU advierte “riesgos potenciales” por “operaciones militares” aéreas en el Pacífico
11

EU anuncia “operaciones militares” en el Pacífico. No afectará vuelos en México: SICT

12

#UnAñoPeligroso ¬ México evita aranceles por ahora, pero Trump abre más y más frentes

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
13

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

14

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

El PT baja el tono: ratifica apoyo a Sheinbaum y se compromete con Reforma Electoral
15

El PT baja el tono: ratifica apoyo a Sheinbaum y se compromete con Reforma Electoral

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Roberto Nájera, "El Kung Fu Panda", enfrentará cargos en EU por tráfico de cocaína.
1

Roberto Nájera, "Kung Fu Panda", acusado de tráfico de cocaína, es extraditado a EU

Delcy Rodríguez anuncia cambios en el gabinete de Venezuela.
2

Delcy Rodríguez anuncia nuevos ministros de Comunicación, Transporte y Ecosocialismo

Gobierno de Trump investiga al Gobernador de Minnesota, Tim Walz
3

Trump investiga funcionarios de Minnesota por presunta conspiración en contra de ICE

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
4

Trump compra bonos millonarios de Netflix y Warner Bros. tras su acuerdo de fusión

5

#UnAñoPeligroso ¬ México evita aranceles por ahora, pero Trump abre más y más frentes

Pemex informó que logró controlar una fuga de combustible provocada por una toma clandestina dentro de un local en la Alcaldía Azcapotzalco, en la CdMx.
6

Una toma clandestina de combustible es clausurada en la CdMx; Pemex controla fuga

El peso mexicano cerró su semana más exitosa en los últimos cuatro meses, al cotizarse en 17.61 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 0.19%.
7

El peso cierra su semana más exitosa en los últimos 4 meses con ganancia de 0.19%

Pemex informó a la Bolsa Mexicana de Valores su intención de volver al mercado bursátil con una emisión de deuda por 31.5 millones de pesos.
8

Pemex informa a la BMV su intención de volver con una emisión de deuda por 31.5 mmdp

La Casa Blanca informó que el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el exprimer ministro de Inglaterra, Tony Blair, son miembros del "consejo de paz" para Gaza.
9

Trump elige a Marco Rubio y Tony Blair como miembros del "consejo de paz" para Gaza

Un paquete con aproximadamente un kilogramo de fentanilo procedente de Asia fue asegurado por autoridades federales en el AICM.
10

Paquete de fentanilo procedente de Asia es asegurado en el AICM; lo valúan en 20 mdd

EU advierte “riesgos potenciales” por “operaciones militares” aéreas en el Pacífico
11

EU anuncia “operaciones militares” en el Pacífico. No afectará vuelos en México: SICT

El titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención de Manuela Eunice "N" y de otros 4 presuntos delincuentes por distribución de drogas.
12

"La Mane", lideresa de una célula de la Unión Tepito, es detenida junto a 4 personas