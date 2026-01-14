Este destino del Pacífico fusiona la alta gastronomía y el golf de clase mundial

Este estado cuenta con Daniela Soto-Innes, la aclamada World's Best Female Chef, y su proyecto Rubra; además de nueve campos de golf de campeonato.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Cuando de turismo de lujo en el Pacífico mexicano se habla, Nayarit es un destino que trasciende la opulencia material para ofrecer la verdadera esencia del bienestar: vivir momentos especiales, invaluables y a la medida junto al mar. Su inigualable propuesta fusiona la alta gastronomía y el golf de clase mundial.

Redefiniendo el lujo

En Punta Mita y Riviera Nayarit, el lujo no es simplemente una cuestión de comodidad, sino la perfecta sinergia entre el esplendor natural, el servicio impecable y la creación de memorias perdurables. Es despertar con el suave sonido de las olas, disfrutar de una gastronomía de autor frente a un atardecer que pinta el horizonte y sentir la brisa marina mientras se desafía la perfección en un green diseñado por leyendas.

El verdadero lujo en Nayarit es la privacidad, la exclusividad y la libertad de diseñar una experiencia que resuene con el alma de cada visitante, en un entorno de belleza inigualable.

Experiencias gourmet de estrellas y sabores

Nayarit se ha consolidado como un destino culinario de talla mundial, atrayendo constantemente a la élite de la gastronomía internacional. El estado es un lienzo de sabores donde los productos locales se encuentran con la visión de chefs que han redefinido la cocina moderna:

Talento global residente : Punta Mita es sede de establecimientos de chefs de renombre global. Un ejemplo es Daniela Soto-Innes, la aclamada World's Best Female Chef, quien ha inaugurado su proyecto Rubra en la zona. Su cocina, anclada en la riqueza botánica mexicana, eleva la experiencia del sabor al máximo nivel.

: Punta Mita es sede de establecimientos de chefs de renombre global. Un ejemplo es Daniela Soto-Innes, la aclamada World's Best Female Chef, quien ha inaugurado su proyecto Rubra en la zona. Su cocina, anclada en la riqueza botánica mexicana, eleva la experiencia del sabor al máximo nivel. Pioneros del gourmet: Establecimientos icónicos como Tuna Blanca, del chef Thierry Blouet (fundador del Festival Internacional Gourmet), ofrecen una cocina de autor que captura la esencia del Pacífico, con la arena como telón de fondo.

Establecimientos icónicos como Tuna Blanca, del chef Thierry Blouet (fundador del Festival Internacional Gourmet), ofrecen una cocina de autor que captura la esencia del Pacífico, con la arena como telón de fondo. Fine dining hotelero: Restaurantes como Carolina en The St. Regis Punta Mita, bajo la dirección del Chef Ejecutivo Pablo Arias, ofrecen propuestas de alta cocina contemporánea en un ambiente de sofisticación insuperable.

Restaurantes como Carolina en The St. Regis Punta Mita, bajo la dirección del Chef Ejecutivo Pablo Arias, ofrecen propuestas de alta cocina contemporánea en un ambiente de sofisticación insuperable. El nivel Michelin: El compromiso de Nayarit con la excelencia se evidencia en eventos como el Vallarta Nayarit Gastronómica, que año tras año convoca a chefs galardonados con Estrellas Michelin (como Dani García y Rodrigo Rivera-Río), consolidando a la región como un punto de talento y calidad culinaria de máxima distinción.

Golf de clase mundial con vistas de ensueño

Nayarit no sólo es mar y arena, también es uno de los grandes destinos de golf más sofisticado de México, ofreciendo a los entusiastas el reto de dominar nueve campos de golf de campeonato, cada uno con su propia personalidad y diseñados por leyendas como Jack Nicklaus y Greg Norman. Jugar en Nayarit es una inmersión en la naturaleza, donde el desafío deportivo se complementa con paisajes de ensueño.

La colección de campos incluye:

Los Diseños de Punta Mita (Jack Nicklaus): El campo Pacífico, célebre por su hoyo "Cola de Ballena", un green natural en una isla que juega con las mareas, y el campo Bahía, con siete hoyos estratégicamente situados frente al mar.

La oferta de Vidanta Nuevo Nayarit: Incluye el desafiante Nayar Vidanta Golf, enclavado entre la selva y el mar; el campo Greg Norman Vidanta Golf, que presenta el puente colgante para carritos de golf más largo del mundo; y el innovador Lakes Vidanta Golf, con horario extendido hasta las 23:00 horas.

Otras opciones de élite: El reconocido El Tigre Campo de Golf, catalogado entre los mil mejores del mundo por Rolex; el campo pionero Flamingos Campo de Golf, rodeado de selva tropical; el Higuera Golf Club (diseño de Greg Norman) en Punta de Mita, que mezcla selva y playa; y el retador Nayar Club Campestre, con un entorno serrano para una experiencia alejada del mar.

Nauka Riviera Nayarit, recientemente Riviera Nayarit abrio sus puertas para, un proyecto de más de 370 hectáreas en Costa Canuva, Compostela; un espacio rodeado de paisajes únicos de playas y selva ; que cuenta con 18 hoyos, par 72 y 7 mil 600 yardas, diseñado por Tom Fazio – un reconocido arquitecto estadounidense –, quien lo considera como uno de los tres mejores de su portafolio.

En conjunto, estos nueve campos ofrecen una diversidad de retos que van desde la brisa marina y los obstáculos de agua, hasta los greens protegidos por la vegetación de la Sierra Madre Occidental. Cada golpe es un recuerdo, cada ronda una vivencia única y exclusiva.