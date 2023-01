FGR extradita a EU a Alberto Rubio, “El Mudo”, presunto miembro del Cártel de Sinaloa

Saltillo/Los Ángeles, 1 de enero (Vanguardia/La Opinión).- Este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que fue extraditado Alberto David Rubio Zamora, alias “El Mudo”, presunto miembro del Cártel de Sinaloa.

Rubio Zamora fue detenido en el 2020, siendo autorizada su extradición, pero esta apenas se llevó a cabo el día de hoy luego de que promoviera un amparo hace dos años, el cual fue negado en marzo de 2022, por lo que finalmente se logró su extradición.

“El Mudo” fue entregado a las autoridades de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para ser presentado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California.

FGR EXTRADITA A “BIG PAPA”, LÍDER DEL CARTEL DEL GOLFO

Uno de los mayores temores de los narcotraficantes mexicanos es ser extraditados a Estados Unidos, pues eso implica pasar muchos años, o quizá el resto de su vida en una prisión federal, en donde su poder económico es incapaz de corromper a las autoridades.

Sin embargo, su suerte cambió en 2017, cuando fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en una taquería de la Ciudad de México. Ahora, cuatro años después de su arresto, se ejecutó su extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con la DEA, Cavazos de Luna formó parte de la organización criminal que traficó grandes cantidades de droga a Estados Unidos, llegando a transportar una tonelada de cocaína y nueve toneladas de mariguana mensuales a Texas.

La agencia antidrogas señaló también que este presunto delincuente, que posee la doble nacionalidad de México y Estados Unidos, habría acumulado miles de millones de dólares con el trasiego de drogas, dinero que invertía en “inmuebles, casas de seguridad y vehículos”.

Las drogas que presuntamente movía incluyen metanfetamina, cocaína y marihuana. Tenía su sede en Estados Unidos, pero huyó a México, donde fue capturado y extraditado, según el reporte del Departamento de Justicia.

Tras su detención, “Big Papa” fue encerrado en el penal del Altiplano, la misma cárcel de máxima seguridad que pisó en dos ocasiones Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Mexican Drug Trafficker Extradited to the United States on Federal Violations: Nazario Cavazos-DeLuna, a Mexican national with dual citizenship, has been extradited from Mexico to the United States to face drug trafficking violations. https://t.co/NIobr2FF01

— FBI Dallas (@FBIDallas) September 23, 2022