Un tribunal condena a Muhammad Yunus, Nobel de la Paz, por violar leyes laborales

Por Julhas Alam

DACA, Bangladesh (AP).— Un tribunal laboral de la capital de Bangladesh condenó hoy lunes al Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, a seis meses de prisión por violar las leyes laborales del país.

Yunus, pionero en el uso de microcréditos para ayudar a la población empobrecida, estuvo presente en el tribunal y se le concedió la libertad bajo fianza. El tribunal dio a la defensa 30 días para apelar. Grameen Telecom, que él fundó como una organización sin fines de lucro, está en el centro del juicio.

La jeque Merina Sultana, presidenta del Tercer Tribunal Laboral de Daca, dijo en su veredicto que la empresa de Yunus violó las leyes laborales. Se suponía que 67 de los empleados de Grameen Telecom serían permanentes, y los fondos de participación y bienestar de los empleados no se crearon. También dijo que, siguiendo la política de la empresa, se suponía que el cinco por ciento de los dividendos de la empresa se distribuirían entre el personal.

Sultana declaró culpables a Yunus, como presidente de la empresa, y a otros tres directores de la misma, y los condenó a seis meses de prisión.

Grameen Telecom posee el 34 por ciento de la mayor empresa de telefonía móvil del país, Grameenphone, una filial del gigante noruego de las telecomunicaciones Telenor.

El Premio Nobel también enfrenta una serie de cargos relacionados con presunta corrupción y malversación de fondos. Los partidarios de Yunus creen que los cargos fueron presentados para acosarlo en medio de un contexto político complejo y de frías relaciones con la Primera Ministra Hasina Wazed. El Gobierno de Bangladesh ha negado las acusaciones.

