Empresas acaparan el agua. El río Santiago apesta. Pero en Jalisco quieren acueducto

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– En vísperas de la temporada de estiaje, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez acordó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador una inversión de 6 mil millones de pesos para construir en dos años el acueducto El Salto-Calderón desde la presa El Zapotillo para que la Zona Metropolitana de Guadalajara, habitada por 5 millones de personas, “ya no tenga ningún riesgo de desabasto” en los próximos 30 años.

Pero especialistas locales explicaron que en un estado con desigualdad hídrica, donde la Cuenca del río Santiago está contaminada y los pozos acaparados por empresas inmobiliarias, esa infraestructura de distribución no será suficiente para garantizar la fuente de abastecimiento a los jaliscienses. Plantearon que urge multiplicar las plantas de tratamiento y controlar las fugas por falta de mantenimiento a la red, así como regular las descargas residuales del corredor industrial.

“Es una ilusión lo que se está planteando. Si bien la infraestructura como la presa o acueducto es muy importante para distribuir el agua, no sustituye a la fuente de abastecimiento misma que son los ríos, lagos y agua subterránea; es como regalar un vaso vacío”, aseguró Mario López Ramírez, académico sobre gestión social del agua del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

El área de comunicación social del Gobierno de Jalisco dijo a SinEmbargo que “tanto esta obra del Zapotillo, como todo lo que tiene que ver con las aguas nacionales, es responsabilidad exclusiva de la Federación”.

Los programas federales contra la sequía, expuso el académico local, plantean como estrategia ante el estrés hídrico “reducir y administrar el consumo del agua —doméstico, agrícola e industrial— antes de incrementar fuentes de suministro”, es decir, el acordar un acueducto “es un error gubernamental” que contrasta con el propio protocolo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), observó.

Otra estrategia omitida por el Gobierno estatal para mitigar la desigualdad hídrica, agregó, es identificar qué empresas y colonias consumen más agua respecto a zonas marginadas donde han normalizado el tanteo, el acarreo y la compra de pipas, como en La Esperanza, en el municipio de Tonalá.

Pero el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) lo analizó con datos oficiales de concesiones y, entre las empresas que acaparan y contaminan el mayor volumen de los cuerpos de agua de Jalisco, la investigación destaca a inmobiliarias, cerveceras, refresqueras, tequileras, químicas, agroexportadoras y de alimentos.

El informe dimensiona que con los más de 36 millones de litros de agua concesionados a 12 inmobiliarias se podría abastecer a más de un millón de personas con 100 litros por persona/día. También calcula, con base en los reportes de fugas al sistema de aguas local, que de cada 10 litros de agua para consumo humano, se desperdician entre tres y cuatro litros de la red.

Mientras tanto, en el Área Metropolitana de Guadalajara existen 387 mil 493 habitantes que no tienen acceso al agua, particularmente en Zapopan, Tlajomulco y El Salto, expone el documento con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

EL DISCURSO DE LA “SEQUÍA”

Al salir de Palacio Nacional, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro comentó a la prensa que les fue muy bien. Afortunadamente, afirmó, el proyecto más urgente para resolver el tema del abasto de agua para Guadalajara quedó acordado con una inversión federal de 6 mil millones de pesos para empezar con las licitaciones para el acueducto El Salto-Calderón.

“Con esta obra se garantizaría los tres metros cúbicos que le faltan a la ciudad y con eso está resuelto un problema histórico de más de 40 años que no se podía resolver; cuando menos en los próximos 30 años el tema del abasto está resuelto”, aseguró.

Pero María González Valencia, coordinadora de la investigación del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) sobre la desigualdad y acaparamiento hídrico en el Área Metropolitana de Guadalajara, planteó que la sequía registrada en 2021 y lo dicho este año sólo fue una narrativa “para presionar” al Gobierno federal para continuar con los trabajos del acueducto.

Al 15 de marzo, el Monitor de Sequía de la Conagua aún no reporta sequía extrema en Jalisco. El 56.7 por ciento del estado —que ya registra temperaturas mayores a 35 grados— está en sequía moderada y el 14.2 por ciento en sequía severa, particularmente en la región Norte y de Los Altos, donde está la Cuenca contaminada del río Santiago, la cual se encuentra en un 23 por ciento en sequía severa, lo que provoca mayor concentración de sus metales pesados riesgosos para la salud. Al 10 de marzo, sólo dos de las 25 presas de uso agrícola, El Trigo y Santa Rosalía, están por debajo de la mitad de su capacidad, informa la Secretaría de Agricultura (Sader).

“Este año no tenemos un problema como el del año pasado, nuestras presas tienen un buen nivel de almacenamiento, pero las medidas que vamos a tomar [el acueducto] nos garantizarían que en el corto plazo, particularmente para el año próximo, Guadalajara ya no tenga ningún riesgo de desabasto”, afirmó el Gobernador a fuera de Palacio Nacional.

La sequía extrema ya se registra en el área norte de Coahuila (20.4 por ciento), Tamaulipas (3.4 por ciento) y Nuevo León (9.3 por ciento), entidad que está recortando el suministro —a excepción de a la industria que cuenta con pozos concesionados— porque sus dos principales presas llegaron al día cero, como informó SinEmbargo previamente. El Gobernador Samuel García también se reunió esta semana con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por el estrés hídrico.

Tras 16 años de diálogos y resistencia de las comunidades campesinas Temacapulín, Acatzingo y Palmarejo de Los Altos, Jalisco, para no ser inundadas con la extensión de una cortina de concreto de la presa Zapotillo a 105 metros, como alternativa se anunció a finales del año pasado que la cortina quedará en 40 metros y se instalará un acueducto. Con ello, en vez de que el agua corra por el río Verde hacia León, Guanajuato, y a la presa el Purgatorio, irán 3 metros cúbicos por segundo sólo al Área Metropolitana de Guadalajara de la presa El Zapotillo a la de El Salto-La Red-Calderón.

Gabriel Espinoza Íñiguez, uno de los opositores a la inundación de Temacapulín por la ampliación de la presa, expuso que no se oponen al acueducto para distribuir agua para uso doméstico e industrial, siempre y cuando —como lo prometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita en El Zapotillo en agosto— “se priorice el agua potable para las familias más desprotegidas y que no la sigan acaparando las inmobiliarias, las refresqueras o las agroindustriales para un negocio”.

El miércoles, el Presidente López Obrador adelantó en la conferencia matutina que la semana próxima se reunirá con representantes de la industria para pedirles que cedan parte de sus pozos privados para abastecer a Nuevo León y con Jalisco, confirmó, ya acordaron la inversión para el acueducto relacionado con la presa El Zapotillo.

“Se está hablando con industriales, incluso yo personalmente lo voy a hacer porque tengo una reunión con ellos. Pienso que lo van a hacer para que los pozos que ellos tienen puedan utilizarse, si no toda el agua, sí que puedan ellos aportar. Es transitorio, sería al enfrentar este estrés hídrico, esta falta de agua en estos dos meses en tanto empieza a llover”, afirmó.

Pero no es transitorio. El académico especializado en gestión del agua de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason Espíndola, explicó que el ciclo del agua es como un rompecabezas alterado por la sobreexplotación de acuíferos.

Tanto las piezas naturales, esto es, la lluvia, la infiltración y la evaporación, como la infraestructura “verde” de captación de lluvia y de tratamiento, están dañadas por el exceso de pavimento que impide la infiltración de las lluvias para recargar los acuíferos subterráneos, de los que depende el 40 por ciento de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara que desechan aguas residuales al drenaje ante la ausencia de suficientes plantas de captura y tratamiento.

“En la medida en que estamos sobreexplotando los acuíferos sin control, el pronóstico no puede ser nada alentador. Es preocupante que el enfoque principal de la política pública se base en la construcción sólo de infraestructura, lo cual es una visión limitada. Qué bueno que le dieron presupuesto, pero lo aplicará para una aspirina frente a un cáncer. No es posible seguir tirando el agua de lluvia a los drenajes. Ya estamos viendo signos de escasez y contaminación fuertes, pero no vemos una política pública articulada con eje social y técnico”, planteó.