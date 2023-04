Rey Mysterio entra al Salón de la Fama de la WWE: “Es un logro muy satisfactorio”

Rey Mysterio, quien ha ganado 23 títulos en la WWE, inmortalizará su carrera representando la lucha libre mexicana.

Ciudad de México, 1 de abril (AS México/Vanguardia).– Rey Mysterio está a un paso del olimpo de la lucha libre mundial, pues será inducido al Salón de la Fama de la WWE Clase 2023, un día antes de que se enfrente a su hijo, Dominik, en una lucha única Wrenestlemania 39 desde California, pues será de los primeros encuentros entre padre e hijo dentro del cuadrilátero de la empresa McMahon.

Sin embargo, una de las peticiones especiales del “Dueño del 619” fueron que Konnan, uno de sus más grandes amigos con los que tuvo momentos inolvidables en empresas como Triple A, WCW y la ECW, fuera quien lo indujera al Salón de la Fama de la WWE por ser un momento importante para él.

A través de las redes sociales, Konnan, así como luchadores de la talla de Corey Graves, compartieron fotos al lado del “Comandante”, quien portaba una gorra y sudadera de los Padres de San Diego de la MLB, en el backstage de Smackdown y la ceremonia del Salón de la Fama de la compañía.

Es importante mencionar que Rey pertenece a la Clase 2023 del Salón de la Fama junto a The Great Muta, Stacey Keibler, Andy Kaufman y Tim White, por lo que todos ascenderán a las leyendas de este deporte espectáculo en los Estados Unidos.

LA CARRERA DE REY MYSTERIO

La carrera de Mysterio y su cariño por la tierra mexicana se fortalecieron, pese a nacer en Estados Unidos; primero, al aprender en el país sobre este deporte, de la mano de figuras de los encordados; y después, al recibir el nombre que lo llevaría a lo más alto de la industria.

Su excelente nivel en México y el apoyo de su amigo Konnan le abrieron, en 2002, las puertas del mercado estadunidense, en el que, con su estilo basado en lances y llaves, se convirtió en protagonista y el gran ídolo del público latino.

Desde su llegada a Estados Unidos, el esteta suma 23 títulos entre WWE y WCW, destacando el Campeonato Mundial de Peso Pesado en dos ocasiones, el Campeonato de WWE y el Royal Rumble 2006.

Su música de entrada que habla de sus orígenes, Booyaka 619, su carisma y su máscara le convertirían en un atleta popular en la empresa, por lo que el mexicano aseguró que este éxito es un objetivo que ya tenía trazado desde sus inicios.

“Es un logro muy satisfactorio, un logro que en realidad no veía venir tan rápido, especialmente durante plena actividad de mi carrera. Todavía no estoy ni estaré listo para retirarme. Entonces, sí fue algo como que muy sorprendente cuando escuché la noticia”, declaró en una entrevista reciente con LA Times.

“Para mí es un gran honor poder ser parte de este logro tan grande. Esto es la cima de la cima. Ya no puedes llegar a algo más alto. He tenido tantos momentos inolvidables e históricos en mi carrera que la verdad me sorprende”.

–Con información de Fernando Salazar, AS México, y Alejandro Morteo, Vanguardia.