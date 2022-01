Julio César Chávez y Rey Mysterio lanzan su línea de ropa “Reyes del Ring Mexicano”

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 28 de enero (LaOpinión).- Julio César Chávez y Rey Mysterio son dos grandes personalidades para los seguidores mexicanos de los deportes de contacto. Ambos íconos decidieron estrechar sus manos para generar un vínculo en el mercado. El luchador y el exboxeador exhibieron su nueva línea de ropa: “Reyes del ring mexicano”.

Esta nueva colección está bajo la producción de Roots of Fight. Esta franquicia se ha caracterizado por formar alianza con grandes personalidades de los deportes de contacto, como Muhammad Ali, Larry Holmes, Joe Friezier, Kid Chicolate, Roberto Durán, entre otros.

El propio Julio César Chávez fue el encargado de dar la noticia, además de publicar algunas fotografías de su nueva colección.

CUÁNTO CUESTA LA NUEVA LÍNEA DE ROPA DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ Y REY MYSTERIO

La colección que lleva por nombre “Reyes del Ring Mexicano” consta de tres prendas, hasta los momentos. La primera de ellas es una camiseta en la que están plasmados Julio César Chávez y Rey Mysterio, su costo es de 48 dólares, 999 pesos mexicanos aproximadamente; la segunda es una sudadera con un diseño similar que tiene un valor de 85 dólares, mil 768 pesos; y finalmente un pantalón deportivo con la bandera mexicana en 80 dólares mil 664 pesos.

Reyes Del Ring – Kings of the Ring@Jcchavez115 x @reymysterio

The traditions of boxing & Lucha in Mexico run very deep — to the roots of a country.

We celebrate not only the rich heritage of these icons, but their mutual admiration of one another!https://t.co/BPQhsVlSkQ pic.twitter.com/wYGzelTBMq

— Roots Of Fight (@rootsoffight) January 27, 2022