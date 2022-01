Julio César Chávez Jr. ataca de nuevo a su padre: “Es complicado aguantarlo”

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 15 de enero (LaOpinión).- Julio César Chávez Jr. vivió una incómoda situación con unos policías de Culiacán. Las autoridades intentaron detener al “Junior” por un presunto porte de arma. Sin embargo, unos instantes después de este percance, Chávez Jr. ofreció unas declaraciones en las que, una vez más, atacó a su padre, el “Gran Campeón Mexicano”.

El “Junior” intentó explicar que su padre tiene una especie de máscara que oculta su verdadera identidad. Chávez Jr. llegó a considerar que si logran ver al verdadero “César del Boxeo” fuera del ring, las concepciones serán distintas y el cariño puesto en tela de juicio.

“Imagínate lo que viví con mi papá, yo viví muchas cosas. A mi papá es complicado aguantarlo. Fue un gran deportista y ya porque, a lo mejor, si lo conocen se les va a quitar que lo quieren”, reveló Chávez Jr. en una entrevista con Poncho de Nigris.

A pesar de que Julio César Chávez Jr. reconoció el legado que le dejó su padre, también aclaró que durante su vida le permitió relacionarse con “gente abusadora”. Además lo criticó por no actuar en los momentos en que las personas hablan de su hijo.

“Así como me dejó el nombre me dejó muchas mamadas, como gente rara, gente abusadora, ¿cómo le vas a hablar a Chávez de prediales, de otro rollo…? Él solo sabe de correr o del boxeo y estos pendejos se aprovechan. Muchas veces le dicen algo de su hijo y él no se queda con las ganas de decir algo”, describió.