INAI cumple un mes sin sesionar por falta de quórum; seguirá trabajo por la sociedad

El Instituto señaló que la falta de nombramientos, y por tanto, la imposibilidad de sesionar “vulnera la garantía plena del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales” de la sociedad mexicana.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó este lunes que continuará trabajando “en beneficio de la sociedad”, a pesar de que el Senado de la República todavía no realiza al menos uno de los tres nombramientos de las o los nuevos integrantes del pleno del Instituto, por lo que ya se cumplió un mes sin sesionar.

El INAI consideró que la omisión del Senado por nombrar comisionados o comisionadas para ocupar las tres vacantes del pleno, “vulnera la garantía plena del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales”, ya que el organismo carece de quórum, pues no tiene el mínimo de cinco comisionados que exige la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que su pleno pueda sesionar, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara en su contra para sesionar con cuatro integrantes.

“Tal situación implica que la sociedad no pueda defenderse cuando sean afectados sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, debido a que, si bien sus quejas siguen siendo recibidas por el INAI, no pueden ser resueltas en el pleno, lo que transgrede ambos derechos humanos garantizados por la Constitución”, señaló el organismo. 📄#INAIalMomento El INAI continuará trabajando en beneficio de la sociedad 🔗https://t.co/L9lVl5tMw0 pic.twitter.com/OrosjWZ3fr — INAI (@INAImexico) May 1, 2023 De esta forma, el INAI enfatizó que aunque no pueda sesionar, “todos los sujetos obligados, sin excepción, deben cumplir con las leyes en la materia, lo cual implica cargar sus obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), además de responder en tiempo y forma las solicitudes de información que se les presenten”. Por su parte, la Comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, recordó en sus redes sociales que el pleno cumplió este lunes un mes sin poder sesionar. “A la fecha tenemos más de tres mil recursos en sustanciación, de los cuales, más de 800 están listos para ser votados, con lo que se vulnera el ejercicio pleno de los derechos que tutelamos”, compartió. Hoy se cumple un mes sin que el Pleno del INAI pueda sesionar por la falta de quórum legal. A la fecha tenemos más de 3 mil recursos en sustanciación, de los cuales, más de 800 están listos para ser votados, con lo que se vulnera el ejercicio pleno de los derechos que tutelamos. pic.twitter.com/BLI0x2qtx8 — Blanca Lilia Ibarra (@bl_ibarra) May 1, 2023

El pasado 24 de abril, el INAI advirtió acudiría ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en caso de que la SCJN no concediera que el organismo pudiera sesionar con cuatro integrantes, tal como lo negara la Ministra Loretta Ortiz Ahlf ese mismo día.

La petición del INAI surgió luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ejerció su facultad de veto sobre dos candidatos electos por el Senado, por lo que desde el pasado 1 de abril el Instituto no ha podido sesionar por falta de quórum, ya que el 31 de marzo concluyó el periodo de Javier Acuña Llamas como comisionado.

Ayer, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez señaló que el Instituto acumula alrededor de 800 recursos de revisión sin resolver, una situación sin precedentes para el organismo, por falta de quórum, debido a que el Senado no realiza los nombramientos para ocupar las vacantes.

En febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador vetó a los dos comisionados designados, Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, por surgir de una cuota partidista entre el Senador Ricardo Monreal y el Partido Acción Nacional (PAN). Esta vez la oposición propuso elegirlos entre los primeros cinco hombres y cinco mujeres mejor calificados durante sus exposiciones ante las Comisiones Unidas e incluso tomó la tribuna para presionar. Morena, sin contar a Monreal, propuso hacerlo por tómbola para evitar que el PAN elija a “incondicionales”, si se incluye a los más de 70 nombramientos de otros órganos.

Desde el 10 de abril en que los comisionados regresaron de vacaciones, el INAI tiene cuatro comisionados. El pleno no puede sesionar al no contar con el quórum legal para hacerlo (al menos cinco de los siete comisionados, según Artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia), debido a que el Senado no ha designado a tres de sus integrantes; dos de ellos, desde hace un año y el otro pendiente desde este mes.

-Con información de Dulce Olvera