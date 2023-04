Loretta Ortiz se niega a que el Instituto de Transparencia sesione con 4 comisionados

En su demanda el INAI pidió a la Corte que ordene al Senado concluir el proceso de elección de comisionados y, mientras eso ocurre, autorizarle sesionar con sólo 4 comisionados dando el voto de calidad a la Comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, negó esta tarde la petición que hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con la cual buscaba sesionar con sólo cuatro comisionados en el pleno.

Apenas hace unos minutos, la SCJN notificó el acuerdo de la Ministra Ortíz, que admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el INAI contra el Senado de la República por no concluir el proceso de designación de los 3 comisionados que faltan en el Pleno del organismo.

Sin embargo, Ortíz Ahlf sólo admitió a trámite la controversia planteada por el INAI y negó la suspensión solicitada por el organismo, por lo que el Pleno no podrá sesionar.

La Ministra Loretta Ortiz negó al INAI una suspensión para pueda sesionar con 4 comisionados. El INAI tendrá que esperar que la SCJN resuelva la controversia constitucional. pic.twitter.com/rtdv2j9Mce — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) April 24, 2023

La petición del INAI surgió luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ejerció su facultad de veto sobre dos candidatos electos por el Senado, por lo que desde el pasado 1 de abril el Instituto no ha podido sesionar por falta de quórum, ya que el 31 de marzo concluyó el periodo de Javier Acuña Llamas como comisionado.

En su demanda el INAI pidió a la Corte que ordene al Senado concluir el proceso de elección de comisionados y al mismo tiempo autorizarle sesionar con sólo cuatro comisionados, dando el voto de calidad a la Comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra.

Por la mañana, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advirtió que en caso de que la Suprema Corte no conceda que el pleno del organismo pueda sesionar con cuatro integrantes, acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Comisionado Adrián Alcalá Méndez planteó la posibilidad de que el INAI recurra a la CIDH, aunque destacó que el Instituto sigue en operaciones, pues “se mantiene trabajando y luchando por los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, a pesar de la falta de nombramiento de tres integrantes del pleno”.

“Esperamos que la Ministra [Loretta Ortiz] nos conceda la suspensión, pero si no nos la concede, por alguna razón que ella tenga, presentaremos la reclamación correspondiente e, incluso, estamos evaluando las tres comisionadas y un Comisionado, con el mandato de Estado que nos han dado, ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El INAI es de todas y de todos; no hay distinciones políticas”, comentó.

“Entiendo que hay una falta de consenso en el Senado de la República para designar a las personas que habrán de ocupar los cargos de comisionadas o comisionados del INAI, pero nosotros seguimos trabajando en pie de lucha; porque esto no se trata de Blanca, Josefina, de Julieta o de Adrián, se trata de la defensa y garantía de las y los mexicanos”, agregó.

Alcalá Méndez señaló que el pleno del INAI le pidió a la SCJN que “inaplique temporalmente” el Artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia para que pueda “sesionar válidamente” con base en los principios establecidos en el Artículo 1 constitucional de “universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos”.

El pasado 17 de abril, la Comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, pidió a la SCJN poder sesionar con cuatro elementos del pleno ante la falta de nombramientos e hizo un llamado al Senado para que haga las designaciones correspondientes, a fin de que exista quórum.

“Destaca la decisión de interponer una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, para que culminen estos nombramientos, es una de las vías legales que ya ha adoptado este Instituto para que el Máximo Tribunal nos habilite, y a través de una interpretación conforme, podamos sesionar con cuatro integrantes del pleno para tomar decisiones válidas y continuar en esta defensa de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales”, mencionó en aquella ocasión Ibarra Cadena.

Además, subrayó que el INAI no trabaja para ser “cómodo”, y que es un organismo técnico y especializado que emite determinaciones que “en ocasiones, molestan a algunos sujetos obligados, pero que permiten cumplir a cabalidad el compromiso social y constitucional de acceder a la información y proteger los datos personales”, por lo que el INAI “no actúa en función de intereses políticos o partidistas, sino sociales”.

En febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador vetó a los dos comisionados designados, Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, por surgir de una cuota partidista entre el Senador Ricardo Monreal y el Partido Acción Nacional (PAN). Esta vez la oposición propuso elegirlos entre los primeros cinco hombres y cinco mujeres mejor calificados durante sus exposiciones ante las Comisiones Unidas e incluso tomó la tribuna para presionar. Morena, sin contar a Monreal, propuso hacerlo por tómbola para evitar que el PAN elija a “incondicionales”, si se incluye a los más de 70 nombramientos de otros órganos.

Desde el 10 de abril en que los comisionados regresaron de vacaciones, el INAI tiene cuatro comisionados. El pleno no puede sesionar al no contar con el quórum legal para hacerlo (al menos cinco de los siete comisionados, según Artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia), debido a que el Senado no ha designado a tres de sus integrantes; dos de ellos, desde hace un año y el otro pendiente desde este mes.

-Con información de Dulce Olvera