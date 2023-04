El INAI defendió que derivado de la ejerción del derecho a la información se han transparentado casos de corrupción de interés público como Segalmex y la Estafa Maestra.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) expresó su preocupación por las constantes descalificaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, sobre las funciones del organismo, ya que “denotan denotan desconocimiento sobre las responsabilidades constitucionales del Instituto y atentan contra su autonomía e independencia”.

De acuerdo con el INAI, los señalamientos del titular del Ejecutivo y su Secretario de Gobernación pretenden comprometer la existencia del organismo, pero “sobre todo vulneran la garantía de estos dos derechos fundamentales, consagrados en la Constitución mexicana: el de acceso a la información y el de protección de datos personales”.

El Instituto expresó que debido a la ejerción de ambos derechos “se han documentado y transparentado diversos asuntos de interés público y casos como Segalmex, la Estafa Maestra o la Casa Blanca”.

📄#INAIalMomento Pleno del INAI llama a Poder Ejecutivo a entablar un diálogo abierto, plural y democrático sobre sus funciones. 🔗 https://t.co/2eDGA7XqSM pic.twitter.com/zt285g05kC — INAI (@INAImexico) April 19, 2023

“Es importante puntualizar que el INAI es la única autoridad en el país facultada para velar por el derecho de la sociedad a la protección de sus datos personales, a nivel nacional, en el sector privado y, en el ámbito federal, en el sector público”, señaló el Instituto.

El pleno, que se encuentra a la espera de dos nombramientos, conformado por la Comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, las Comisionadas Josefina Román Vergara y Norma Julieta del Río Venegas, así como el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, lamentó las descalificaciones y señalamientos, pues denotan desconocimiento sobre las responsabilidades constitucionales del Instituto y atentan contra su autonomía e independencia”, por lo que hicieron un llamado al Presidente a “entablar un diálogo abierto, plural y democrático”.

Ayer, López Obrador dijo que el INAI “es un cero a la izquierda” y que “no sirve para nada”, por ello, propuso que sus funciones pasen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a la Fiscalía Anticorrupción.

“Yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese Instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción, es como la Fiscalía Anticorrupción“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Ante dicha situación, planteó que el Congreso haga algo con la finalidad de que las funciones del INAI las pueda realizar una de las instituciones ya creadas, como la ASF o la Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, Adán Augusto López respaldó a su paisano y opinó en sus redes sociales que el Instituto es “un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia, es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación”.