El INAI no sirve: AMLO; plantea que funciones pasen a ASF o Fiscalía Anticorrupción

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmabrgo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este martes que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) “es un cero a la izquierda” y que “no sirve para nada”, por ello, propuso que sus funciones pasen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a la Fiscalía Anticorrupción.

“Yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese Instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción, es como la Fiscalía Anticorrupción“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.