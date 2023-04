INAI pide a SCJN que permita sesionar con 4 integrantes del pleno para seguir labores

Además, Ibarra Cadena destacó que el INAI no trabaja para ser “cómodo”, y que es un organismo técnico y especializado que emite determinaciones que “en ocasiones, molestan a algunos sujetos obligados, pero que permiten cumplir a cabalidad el compromiso social y constitucional de acceder a la información y proteger los datos personales”, por lo que el INAI “no actúa en función de intereses políticos o partidistas, sino sociales”.

El pasado 23 de marzo, la misma Comisionada presidenta presentó el Informe de Labores 2022 ante el Senado de la República, donde hizo un llamado a las y los legisladores a no imposibilitar las funciones del órgano garante nacional, dejándolo sin quórum para sesionar.

“Hacemos un respetuoso llamado a no imposibilitar sus tareas, pues sin quórum para sesionar, no tendremos las facultades para impedir que se niegue el derecho a saber de la ciudadanía ni podremos protegerle si se vulneran sus datos personales. Tampoco podremos fungir como segunda instancia; ni podremos resolver aquellos recursos estatales que el INAI atrae por su relevancia nacional o por la falta de quórum de los organismos garantes locales. No podremos resolver las denuncias de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, ni las verificaciones en materia de datos personales, ni celebrar convenios o memorándums de entendimiento para desarrollar proyectos”, enfatizó.