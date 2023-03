Jueza da 3 días al Senado para designar a los dos comisionados faltantes en el INAI

El nuevo nombramientos de comisionados del pleno del INAI se da después de que el Presidente López Obrador vetara a las y los designados.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 23 de marzo (Zeta).- El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México requirió, el 23 de marzo de 2023, a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Político (Jucopo) del Senado de la República, a que le informara, sin evasivas, si había cumplido con una determinación que lo obligaba a designar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), lo que debió hacer desde marzo de 2022.

También solicitó a la Mesa Directiva y a la Jucopo de la Cámara alta del Congreso de la Unión, el oficio girado por Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el que informó respecto a la objeción que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo, el 15 de marzo de 2023, de los nombramientos de Rafael Luna Alviso y Ana Yadira Alarcón Márquez.

“Toda vez [que] la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otra autoridad responsable han sido omisas en remitir las documentales con las que acredite haber dado cumplimiento a la suspensión con fundamento en los artículos 143 y 158 de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del término de tres días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten de manera efectiva, sin evasivas, que han dado cumplimiento a la suspensión definitiva”, señaló.

Según la notificación del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el hecho de que el Senado haya designado a dos personas y posteriormente el titular del Poder Ejecutivo Federal haya objetado su nombramiento, no daba cumplimiento a la suspensión concedida.

“Debe destacarse a las autoridades responsables que, dados los alcances de la suspensión, con ello, que su cumplimiento estará vigente hasta en tanto concluya el juicio de amparo o sobrevenga alguna causa que amerite su revocación o modificación, tendrán que continuar acreditando su cumplimiento, en caso de que el quejoso alegue que están omitiendo atender la medida decretada”, indicó.

El el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la capital de la República advirtió a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores que debía responder a su requerimiento en un plazo no mayor a tres días, bajo pena de recibir una sanción pecuniaria.

“Bajo el apercibimiento de que de ser omisas a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente las gestiones que se encuentren llevando a cabo para dar cumplimiento a dicho requerimiento, lo que deberán acreditar con constancias fehacientes, las personas físicas que ostentan el cargo de las autoridades requeridas, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento en que se actualice la conducta, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Federal; 238 y 258 de la Ley de Amparo”, informó el Juzgado.

El 17 de marzo de 2023, el Consejo Consultivo del INAI, a través de la organización no gubernamental Consejo Nacional de Litigio Estratégico A.C, presentó una segunda acción legal adicional ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la capital de la República, para que ordenara al Senado, otra vez, cumplir con la sentencia que los obligaba a cubrir dos vacantes de comisionados del órgano constitucional autónomo, debido a que Eugenio Monterrey Chepov y Oscar Guerra Ford, dejaron el cargo el 31 de marzo del mismo año.

“[Se presentó] Con el objetivo de que el Senado cumpla con la suspensión definitiva concedida el pasado mes de febrero al Consejo Consultivo, y que ordena a esa Cámara legislativa designar de forma inmediata a los comisionados del INAI”, precisó, en un comunicado.

“De no cumplirse con las designaciones del Pleno del INAI, este Instituto no tendrá quórum y entrará en una fase de inoperancia que les impedirá sesionar y tomar decisiones. Continuaremos interponiendo acciones legales, y emitiendo opiniones y recomendaciones al Pleno de ese Instituto”, abundó.

VETO A COMISIONADOS DEL INAI FUE POR “ENJUAGUES” ENTRE MORENA Y EL PAN, JUSTIFICA AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó, el 16 de marzo de 2023, su decisión de vetar la elección de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ya habían sido aprobados por el Senado, al señalar que hubo “enjuagues” entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), para repartirse los cargos vacantes del órgano constitucional autónomo.

En sesión extraordinaria, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó por unanimidad, el 15 de marzo, interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir que se nombre a los comisionados del órgano constitucional autónomo.

Ello luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó, también el 15 de marzo de 2023, la elección de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

“Lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse”, acusó el político tabasqueño.

“Además, en un caso, el que obtuvo casi el último lugar en el examen, apareció, en la prueba, y en el otro caso una gente vinculada al PAN. Militante casi del PAN. Deben entender todos que no podemos aceptar esos ‘enjuagues’”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Eso era en la época del [Partido Revolucionario Institucional] PRIAN, cuando repartían, tres para mí, tres para ti, el [Instituto Nacional Electoral] INE no se toca, ahí donde está Porfirito [Edmundo Jacobo Molina], que obtuvo un amparo para estar ahí y todavía le celebran”, expuso el mandatario nacional.

“Ricardo Monreal [Ávila] es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente, además lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación”, indicó López Obrador.

Uno de los comisionados vetados por el político tabasqueño fue Rafael Luna Alviso, quien había fungido como titular de la Dirección Jurídica de la Cuauhtémoc cuando Monreal Ávila, actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, fue delegado entre 2015 y 2018.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal mencionó que dejaría a sus sucesores una posible reforma al INAI y criticó el sueldo de 106 mil pesos mensuales que ganaba un comisionado de dicho órgano constitucional autónomo.

“No, quienes vengan detrás [que lo reformaran]. Pero sería el extremo, el colmo, que siga haciéndome que no veo nada y que sigan llegando gentes que no tienen principios, no tienen ideales, que están cobrando sueldos elevadísimos”, enfatizó el presidente de la República.

“¿Cuánto gana un consejero del INAI? Es que antes muchos de ustedes, no, pocos, muy pocos, no informaban, la gente no sabía, por eso son importantes las mañaneras. ¿Ustedes creen que la gente sepa cuánto gana un funcionario del INAI?”, preguntó el político tabasqueño.

“¿Saben cuánto cuesta el INAI? Cerca de mil millones de pesos al año, sí, se gastan mil millones del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, nada más para simular, tapadera, puras pantallas”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“¿Qué han visto los del INAI de la corrupción que imperaba? ¿Acaso se dieron cuenta de los negocios de [Genaro] García Luna, de los contratos que recibieron García Luna y sus socios por 700 millones de dólares?”, insistió López Obrador.

“¿Hubo algo del INAI sobre el tema? ¿Ellos dieron a conocer que el PAN le dio más de un millón de pesos a García Luna? ¿Cuántos años llevan? Empezaron con [Vicente] Fox [Quesada], 23 años, díganme una denuncia de corrupción, que se acuerden”, manifestó el mandatario nacional.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

ZETA https://www.sinembargo.mx/author/zeta El semanario Zeta de Tijuana es la institución periodística con más prestigio, credibilidad y confianza de los lectores del noroeste del País. Información, reportajes, artículos y crónicas, producto de la investigación, el análisis y la opinión de los principales actores políticos, sociales y económicos.