INAI acumula 800 recursos de revisión sin resolver por falta de quórum: Comisionado

El Comisionado señaló que es un hecho sin precedentes que el Instituto tenga tantos recursos de revisión sin resolver.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- El Comisionado Adrián Alcalá Méndez señaló que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acumula alrededor de 800 recursos de revisión sin resolver, una situación sin precedentes para el organismo, por falta de quórum, debido a que el Senado no realiza los nombramientos para ocupar las vacantes.

Al inaugurar la jornada de las Semanas Universitarias por la Transparencia, que se llevó a cabo en La Salle campus Cuernavaca, el Comisionado Alcalá Méndez apuntó que el Instituto está atravesando una fase muy compleja, que lamentablemente puede desdoblarse y replicarse en los organismos garantes de las entidades federativas.

“Son 800 derechos que están siendo vulnerados día con día ¿Por qué? Porque ahí están las resoluciones ya elaboradas por nosotros, por nuestros equipos, que están pendientes únicamente de que exista quórum para poder sesionar y resolver; entre ellos, está el de una persona que quiere acceder a su expediente clínico o quizá una persona que requiere una beca”, enfatizó.

📄#INAIalMomento El Instituto está atravesando una fase muy compleja, que lamentablemente puede desdoblarse y replicarse en los organismos garantes de las entidades federativas: @AdrianAlcala75 🔗 https://t.co/W135E5vHbH pic.twitter.com/gCJ0GNOmAT — INAI (@INAImexico) April 30, 2023

“Esta es la onceava universidad que visitamos este año, en el que ha sido muy grato escuchar el debate y la revisión de las ideas, en la casa de la libertad, en la casa de la apertura en donde justamente se renuevan y reinventan las ideas y se construyen instituciones”.

Ayer, Blanca Lilia Ibarra, la Comisionada presidenta del INAI, aseguró que, aunque no puedan sesionar por falta de comisionados, las autoridades no están exentas de responder las solicitudes de información que se les realicen.

La Comisionada participó en una conversación efectuada en los Spaces de Twitter, a convocatoria de la organización VotoXelClimaMX. Ibarra remarcó que el hecho de que el pleno del INAI no pueda sesionar, no significa que las autoridades estén exentas de responder las solicitudes de información que se les hacen; por Ley están obligadas a responderle a la gente, además de subir su información pública a la Plataforma Nacional de Transparencia, dijo.

Además, defendió la existencia del INAI, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a los senadores desaparecer el Instituto. “Si llegara en alguna circunstancia a desaparecer el INAI, estaríamos ante un retroceso en materia de derechos humanos, contrario al principio de progresividad, y creo que hemos dado muestras muy claras de cómo el INAI defiende los derechos de las personas”, expresó.

AMLO PIDE DESAPARICIÓN

El pasado viernes 28 de abril, López Obrador insistió en que el INAI debe de desaparecer y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se adjudique sus funciones. Durante su regreso en las conferencias matutinas, el mandatario dijo que coincide con las y los senadores que no están de acuerdo con el INAI, por lo que los exhortó a no titubear y “traten de defender los bienes del pueblo”.

“Que reformen esa Institución. Mejor dicho, que la desaparezcan y que esa función se la encarguen a la ASF y que se ahorren mil millones de pesos al año, que no sigan fomentando el derroche, los gastos superfluos, privilegios”, agregó.

📄#INAIalMomento Las facultades y tareas del INAI no las pueden hacer o absorber otras instituciones: @bl_ibarra 🔗https://t.co/YEfamrwnGh pic.twitter.com/Bq4KjVqZuB — INAI (@INAImexico) April 29, 2023

El día anterior, el jueves 27 de abril, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, retiró, por unas horas, su iniciativa para extinguir al INAI. En la propuesta origina señalaba que sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero la modificará para que la ASF sea la responsable.

El decreto contemplaba abrogar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como reformar la fracción XVIII del artículo 3 y derogar el Capítulo Octavo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los artículos 38 y 65 fracciones VII y VIII de la Ley General de Archivos; y adicionar la fracción XVII Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Como parte de su inconformidad ante la iniciativa, Varios senadores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional llevaron colchonetas y se prepararon para dormir cerca de la tribuna del Senado de la República como forma de protesta ante la falta de acuerdos para nombrar a los comisionados del INAI.

Ante la negativa de los senadores oficialistas de elegir a un nuevo Comisionado para poder darle quórum al Instituto, la oposición decidió tomar la tribuna de la Cámara Alta, por lo que los morenistas llevaron la sesión a una sede alterna y, luego de reunirse con López Obrador, aprobaron de madrugada reformas a una veintena leyes en apenas unos minutos, sin debate y sin legisladores opositores.

Sin embargo, la desaparición del INAI no fue concretada, ya que, al estar en la Constitución, Morena necesita una parte de los votos de la oposición, que están en contra de esta medida.

En febrero, López Obrador vetó a los dos comisionados designados, Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, por surgir de una cuota partidista entre el Senador Ricardo Monreal y el Partido Acción Nacional (PAN). Esta vez la oposición propuso elegirlos entre los primeros cinco hombres y cinco mujeres mejor calificados durante sus exposiciones ante las Comisiones Unidas e incluso tomó la tribuna para presionar. Morena, sin contar a Monreal, propuso hacerlo por tómbola para evitar que el PAN elija a “incondicionales”, si se incluye a los más de 70 nombramientos de otros órganos.

Desde el 10 de abril en que los comisionados regresaron de vacaciones, el INAI tiene cuatro comisionados. El pleno no puede sesionar al no contar con el quórum legal para hacerlo (al menos cinco de los siete comisionados, según Artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia), debido a que el Senado no ha designado a tres de sus integrantes; dos de ellos, desde hace un año y el otro pendiente desde este mes.

-Con información de Dulce Olvera