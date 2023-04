El INAI pide a senadores respetar agenda de derechos humanos y elegir a comisionados

Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, aseguró que el futuro del INAI se encuentra en “horas definitivas”. Por ello reiteró su llamado al Senado de la República a poner por delante la agenda de los derechos humanos en el Estado mexicano y realizar el nombramiento de por lo menos un nuevo comisionado que permita al organismo autónomo volver a sesionar.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pidió esta noche al Senado de la República respetar la agenda de derechos humanos y elegir en las próximas horas a los comisionados para no imposibilitar las funciones del órgano garante nacional, dejándolo sin quórum para sesionar.

En entrevista con Álvaro Delgado Gómez en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Ibarra Cadena aseguró que el Senado tiene en sus manos “el balón en su cancha”. E

En efecto, dijo, estamos prácticamente a punto de que concluya este periodo ordinario de sesiones, “pero debo ser enfática en que el INAI no está paralizado, sigue recibiendo y tramitando los recursos de revisión pero no los puede votar”.

La presidenta del instituto aseguró que el futuro del INAI se encuentra en “horas definitivas” y reiteró su llamado al Senado a poner por delante la agenda de los derechos humanos en el Estado mexicano y realice el nombramiento de por lo menos un nuevo comisionado que permita al instituto volver a sesionar.

“Hacemos votos y pedimos respetuosamente al Senado de la República que ponga por delante la agenda de los derechos humanos en el Estado mexicano y que tiene que ver con garantizar la tutela efectiva de estos dos derechos […] reitero enviamos una atenta y respetuosa petición a las y los señores senadores para que hagan el nombramiento que les corresponde a ellos. Son horas definitivas, son horas determinantes para que el INAI pueda seguir garantizando estos dos derechos humanos”, expuso en la charla con Álvaro Delgado.

La presidenta del instituto recordó que, al corte del 26 de abril, se cumplen tres semanas en las que el INAI no ha podido sesionar debido a la falta de quórum, pero destacó que en este tiempos los comisionados no han dejado de lado sus funciones y continúan trabajando en el estudio y análisis de los casos que llegan al orgamismo.

“Nosotros hemos abordado distintas formas de defensa de nuestra institución para que podamos seguir resolviendo semanalmente los recursos de revisión entre las personas que están inconformes de la autoridad, sin embargo, con el día de hoy se cumplen ya tres semanas de que no podemos sesionar. Estamos hablando de que son cerca de 2 mil recursos de revisión los que están detenidos, seguimos haciendo el trámite correspondiente, las cuatro comisionadas y el comisionado seguimos realizando cada semana el estudio y el análisis correspondiente, los asuntos están listos para votarse, listos para subirse al pleno pero si no hay el quórum legal, el INA está imposibilitado de sesionar”, detalló Blanca Lilia Ibarra.

El pasado 1 de marzo, después de 11 meses de varias diferencias entre los grupos parlamentarios de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), se realizó la votación para la elección de los comisionados del INAI.

El convenio otorgaba a la oposición, específicamente al Partido Acción Nacional (PAN), la candidatura de Yadira Alarcón Márquez, mientras que Rafael Luna Alviso, quien fue director jurídico de la Alcaldía Cuauhtémoc cuando Ricardo Monreal Ávila era Delegado, fue impuesto por el propio Senador.

Con 78 votos a favor, Yadira Alarcón fue seleccionada como comisionada del INAI, mientras que Luna Alviso, a quien acusaron de haber reprobado los exámenes a los que se le sometió y no tener experiencia en materia de transparencia, reunió 74.

Días más tarde, el 15 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador vetó a los dos comisionados designados, por surgir de una cuota partidista entre el Senador Monreal y el PAN. Ante esta situación, la Cámara de Senadores debería presentar una nueva propuesta, pero tenía hasta el miércoles 26 de abril para hacerlo, debido a que la Comisión Permanente que inicia en mayo no puede realizar nombramientos de organismos públicos, y para convocar a un periodo extraordinario se requiere de una mayoría calificada con la que ni la oposición ni el oficialismo cuentan por sí mismos.

El 17 de abril, Blanca Lilia Ibarra Cadena, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) poder sesionar con cuatro elementos del pleno ante la falta de nombramientos e hizo un llamado al Senado para que haga las designaciones correspondientes, a fin de que exista quórum.

Un día después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el INAI “es un cero a la izquierda” y que “no sirve para nada”, por ello, propuso que sus funciones pasen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a la Fiscalía Anticorrupción.

“Yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese Instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción, es como la Fiscalía Anticorrupción“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador acusó que en el pasado se crearon todos esos organismos supuestamente para combatir la corrupción, algo que consideró “una tomadura de pelo, un disparate”.

Ante dicha situación, planteó que el Congreso haga algo con la finalidad de que las funciones del INAI las pueda realizar una de las instituciones ya creadas, como la ASF o la Fiscalía Anticorrupción.

Al respecto, Blanca Lilia Ibarra aseguró que se ha tratado de confundir a la gente el organismo se ha apegado a la ley de austeridad republicana y desmintió que los comisionados se hayan amparado ante el recorte de sueldos.

“Se ha confundido a la gente, las y los comisionados no nos amparamos frente a la ley de austeridad republicana, nos bajamos el sueldo y se suspendieron esas prestaciones que en el pasado existían, es falso que en el INAI nos hayamos amparado. El INAI ha tenido que ajustarse desde el año 2018 en casi un 30 por ciento y hemos tratado de justar la operación del instituto sin que eso merme las funciones sustantivas que tiene el INAI”.

Desde el 10 de abril en que los comisionados regresaron de vacaciones, el INAI tiene cuatro comisionados. El pleno no puede sesionar al no contar con el quórum legal para hacerlo (al menos cinco de los siete comisionados, según Artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia), debido a que el Senado no ha designado a tres de sus integrantes; dos de ellos, desde hace un año y el otro pendiente desde este mes.

