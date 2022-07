Aprendizaje de canciones complejas revela inédita transmisión cultural entre ballenas

MADRID, 1 de julio (EUROPA PRESS).- Un estudio dirigido por la Universidad de Queensland descubrió que las ballenas jorobadas pueden aprender canciones increíblemente complejas de ballenas de otras regiones.

“Esto realmente indica un nivel de ‘transmisión cultural‘ más allá de cualquier especie no humana observada”, dijo Allen.

El estudio analizó de cerca los patrones de canto de las ballenas jorobadas macho de cada región entre 2009 y 2015, para examinar cómo se transmite la cultura entre las poblaciones.

