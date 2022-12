Ganadores de convocatorias de Cultura exigen pagos; la Secretaría promete saldarlos

El pasado 11 de abril la Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció que este año se realizarían segundas ediciones y nuevas convocatorias surgidas del Proyecto Prioritario Chapultepec, Naturaleza y Cultura, con un presupuesto cercano a 175 millones de pesos con el que se buscaría beneficiar a más de 5 mil artistas, que presentarían entre julio y diciembre de este año 2 mil 420 puestas en escena y 244 actividades comunitarias en las 32 entidades del país.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Cerca de 70 ganadores de las convocatorias “¡Por ti seré!”, “Música Raíz México”, “Calendario de Fiestas, rituales y ceremonias de México” y “Maroma y Circo, binomios creativos” pertenecientes al Proyecto Prioritario Chapultepec, Naturaleza y Cultura exigen el pago de sus premios, que van desde los 50 mil hasta los 220 mil pesos, a la Secretaría de Cultura y a la Dirección de General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas.

Fue entre abril y julio del año en curso que se abrieron las inscripciones para las convocatorias de los distintos proyectos artísticos que tenían como objetivo descentralizar la cultura, reforzando y creando apoyos para espacios y la realización de circuitos y giras nacionales.

Tres ganadores de las convocatorias “¡Por ti seré!”, “Música Raíz México” y “Calendario de Fiestas, rituales y ceremonias de México”, que pidieron el anonimato por temor a represalias, dijeron a SinEmbargo que luego de que se dieron a conocer los resultados de dichos concursos se presentaron algunas irregularidades en el pago de los estímulos y durante la ejecución de las giras artísticas.

SinEmbargo contactó a la Secretaría de Cultura en relación a los estímulos de las convocatorias del Proyecto Prioritario Chapultepec, Naturaleza y Cultura. La oficina de comunicación social de la dependencia informó a este medio que el proceso de pago a los beneficiados se estaba llevando a cabo desde el 30 de noviembre por lo que esperaban que éstos quedaran entre el lunes 5 y martes 6 de diciembre.

Los tres concursantes, que pidieron conservar el anonimato en esta publicación, coincidieron en que está es la primera ocasión en la que se presenta un retraso significativo en el pago de los premios e irregularidades dentro de los programas a comparación de convocatorias anteriores.

“La Secretaría de Cultura hizo una serie de convocatorias para varias disciplinas artísticas alrededor de marzo y junio, algo así, para compositores, para componer canciones cuya temática era el agua, entonces había premios por componer canciones sobre el agua. Ellos mismos dijeron que hubo más de 400 canciones que participaron y hubo 20 ganadores […] Anunciaron los ganadores alrededor de junio – julio, nos pidieron papeles, trámites, incluso firmamos ya recibos y no han pagado los premios, en el caso de mi convocatoria que es ‘¡Por ti seré!’ se hizo un chat con los ganadores para darnos direcciones y después para decirnos que se iba a retrasar una semana el pago”, explicó a este medio uno de los ganadores de “¡Por ti seré”.

“De hecho se empezaron a hacer los conciertos en Los Pinos y en el Museo Nacional de Culturas Populares. Empezaron los conciertos y los suspendieron porque no pudieron traer a la gente de provincia, se hicieron sólo los conciertos con algunos de aquí de la Ciudad de México, hubo incluso una cantante que venía desde Estados Unidos, mexicana pero que venía de EU, pagó su boleto de avión esperanzada en que iba a caer el premio y que de ahí lo pagaba y pues a la mera hora no, suspendieron a todos los de provincia y suspendieron los conciertos, dijeron que hasta nueva orden. Estos conciertos empezaron la primera semana de octubre, se suspendieron a mitad de octubre y no hemos tenido todavía fecha”, agregó.

En el caso de la convocatoria “¡Por ti seré!” se seleccionaron 20 propuestas musicales —10 de música tradicional mexicana (regional y de las culturas indígenas) y 10 de música popular mexicana— y los premios para cada uno de los ganadores consistían en un estímulo de 50 mil pesos, la participación en un programa de televisión en Canal 22 y 10 mil pesos netos para la grabación en estudio de la obra elegida.

En este sentido, las dependencias también prometieron que las canciones seleccionadas se iban a grabar para su difusión en las diferentes plataformas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y su publicación en un cancionero de la música tradicional y popular de México.

“Tuvimos contacto y Secretaría de Cultura armó un chat por WhatsApp donde nos aglutinó a todos los ganadores, nos dio a entender todo el papeleo burocrático que era necesario, todo lo que necesitábamos entregar para recibir el premio, coordinar las fechas de los conciertos y luego paró todo. Todo se ha hecho por un chat de WhatsApp […] La convocatoria no específica una fecha pero ya pasaron cuatro meses, empezaron los conciertos, se debieron haber pagado en octubre, ellos nos dijeron sin haber tenido una fecha por escrito, que en octubre sí, luego que en noviembre y ahora que el rumor, bueno creemos que este año sí se paga lo cual deja abierta la puerta”.

El pasado 11 de abril la Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció que este año se realizarían segundas ediciones y nuevas convocatorias surgidas del proyecto prioritario Chapultepec, Naturaleza y Cultura, con un presupuesto cercano a 175 millones de pesos con el que se buscaría beneficiar a más de 5 mil artistas, que presentarían entre julio y diciembre de este año 2 mil 420 puestas en escena y 244 actividades comunitarias en las 32 entidades del país.

“Todo este proyecto Chapultepec tiene un mar de fondo conceptual que es poner al servicio de la ciudadanía, las audiencias, la creación de públicos, los derechos culturales y la posibilidad de acceder de manera cercana a la vida cultural y artística, que nunca más sea un privilegio […] Estas convocatorias han ayudado en una época de crisis, cuando la mayor parte de los proyectos culturales en el mundo pararon y gracias a este proyecto prioritario tuvimos herramientas para atender a la comunidad qué tanto lo necesitaba”, apuntó la Secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, durante la presentación del primer bloque de convocatorias del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec.

En el caso de “Música Raíz México”, programa a cargo del Festival Internacional Cervantino y Circuitos Culturales dirigido a músicos y agrupaciones de todo el país, se anunció un presupuesto de 38 millones de pesos, destinados a apoyar a cerca de 160 artistas o agrupaciones musicales de las 32 entidades del país, divididos en ocho regiones: Noroeste, Noreste, Occidente, Centro Occidente, Centro, Oriente, Sur y Sureste.

Además de la remuneración económica, los ganadores cumplirían con una serie de presentaciones en el circuito de su lugar de residencia, cumpliendo con un show en cada estado integrante de su región y una actividad académica. Asimismo, un proyecto por cada región, elegido por el comité de selección, formaría parte de la programación cultural de un festival de cierre en Chapultepec previsto para el cuarto trimestre del 2022.

“El año pasado yo ya había escuchado de esta convocatoria y me pareció buena, sin embargo, este año la vuelven a lanzar y asombrosamente con un presupuesto realmente increíble, o sea, de 15 mil pesos el año pasado a 220 mil pesos este año, pues de verdad que era una maravilla por eso no dudé en postular con mi agrupación y afortunadamente quedamos seleccionados”, compartió uno de los ganadores de “Música Raíz México” de la región Sur a este medio.

“Se supone que el premio, el recurso, lo tenían que entregar en una sola exhibición y no fue así, nos hicieron primero llegar a Veracruz a tocar. Nos dividieron ese premio en cuatro partes y nos dieron esa primera parte, de ahí nos fuimos a Oaxaca y sucedió lo mismo, pero por una parte me parece muy mala organización y comunicación con los estados. Nos avisaron que la gira se iba a posponer para el siguiente año y ahí fue cuando nosotros brincamos y expresamos nuestra inconformidad porque también ya habíamos trazado nuestras agendas y nos las hicieron mover como 3 o 4 veces, nos decían unas fechas y después otras, y después resulta que el famoso premio que ha sido entregado en pedazos. Nos da la impresión que de plano ya no tienen el recurso o no lo van a entregar, o sea, no nos dicen nada más que están en espera de que Secretaría de Cultura federal tome cartas en el asunto, pero nos tienen literalmente así sin nada de información”, añadió.

En este sentido, el concursante explicó que de los 220 mil pesos del premio sólo han recibido 110 mil pesos por dos presentaciones.

En la página de Facebook “Música: Raíz México”, consultada por SinEmbargo al 1 de diciembre, se han publicado en las últimas semanas los carteles y pormenores de las presentaciones de los ganadores de la región Noroeste, compuesta por Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

“Yo creo que [la irregularidad] por supuesto es por la muy mala planeación. No concebimos porqué sacar convocatorias de las cuáles no hay seguridad de un recurso. Entendemos que esta administración en este sexenio ha cuidado mucho el tema de la corrupción, pero se nos hace una situación irrespetuosa para el trabajo que aportamos a la nación en materia artística y cultural, que ni siquiera se nos ha dicho de frente la situación por lo que no nos queda más que pensar que están al frente de la administración cultural tanto personas insensibles y realmente poco capacitadas para resolver estas situaciones porque sí celebramos, que sorprendentemente, lanzaron una infinidad de convocatorias para atender muchas áreas del desarrollo cultural del país, pero fue un sueño guajiro o una cuestión de emoción que no lo aterrizaron de manera concreta y certera en cuanto a lo administrativo, creo que ahí sí falló mucho la administración cultural”, declaró el ganador.

Por otra parte, una de las concursantes de “Calendario de Fiestas rituales y ceremonias de México” en la categoría de fotografía expresó a SinEmbargo que tuvieron “contacto con Culturas Populares a través de un grupo de WhatsApp, enviamos nuestra documentación y en ese momento algunos ya tuvieron sus fiestas a inicios de la convocatoria, otros pues, bueno cada quién decidió calendarizar a partir de las lógicas y la fiesta con la que se postuló […] Algunos compañeros, sobre todo aquellos que habían asumido compromisos con sus comunidades ya sea desde aportar dinero o de rentar el equipo para hacer sus fotografías fueron los que comenzaron a estar más inquietos en el grupo, empezaron a preguntar qué pasaba con el estímulo, que si se tenían noticias. A inicios pues, como todos sabemos, los trámites burocráticos son lentos, entonces como que dábamos pie en que iba en eso, pero pues ya estamos a pocos días de diciembre y seguimos en las mismas, o sea, desde octubre y quizá un poco antes ya no hubo nada de información”.

De acuerdo con lo estipulado en dicha convocatoria, los postulantes tenían que considerar que las festividades, rituales y ceremonias a registrar debían realizarse en su localidad del 1 de agosto de 2022 al 31 de marzo de 2023. En este concurso se seleccionaron 60 propuestas: 30 audiovisuales y 30 fotográficas.

El premio era un estímulo de 50 mil pesos para la realización de la videograbación o el registro fotográfico de la fiesta, ritual o ceremonia elegida, así como un taller impartido por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) para los ganadores de la categoría audiovisual y un taller básico de fotografía para los ganadores de foto.

“Otra de las cosas, por ejemplo, que promete la convocatoria es una exposición de los resultados en algunos de los Centros Culturales del Proyecto Chapultepec, entonces al momento en que uno termina su registro de la fiesta, ahí me parece que son quince días para enviar los productos finales a Dirección de Culturas Populares y posteriormente se supone que el siguiente año es esa exposición, pero bueno ahora que ni siquiera hemos recibido el estímulo pues no sabemos qué va a pasar”.

Según la ganadora de “Calendario de Fiestas rituales y ceremonias de México”, la Dirección de Culturas Populares se ampara “con que no solamente depende directamente de esa dirección la distribución de los recursos, que ellos están haciendo su trabajo y quizá uno se pone en duda, más bien yo creo que el problema es de Secretaría de Cultura Federal porque no somos la única convocatoria que estamos en esta situación y las otras convocatorias pues pertenecen a otros fomentos”.

