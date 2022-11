Del Toro pagará las estatuillas del Ariel y exige diálogo entre Academia y Frausto

El ganador del Oscar respondió al llamado de la AMACC a reforzar, defender y fortalecer el gremio cinematográfico y otros espacios de reflexión libre e independiente sobre el cine nacional.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro se ofreció a cubrir el costo de la ceremonia del Ariel para que se lleve a cabo el próximo año, luego de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunciara su suspensión debido a una “crisis financiera” y la Secretaría de Cultura justificara que “el apoyo al cine mexicano no se reduce a la colaboración con una asociación gremial”.

Mientras la selección mexicana se jugaba el pase a la siguiente ronda frente a Argentina, el director y productor anunció en su cuenta de Twitter una solución para que la Secretaría de Cultura pueda continuar con la premiación anual en la Casa Buñuel, después de que la titular de la dependencia federal, Alejandra Frausto, explicara “la realidad del cine mexicano” en respuesta a Guillermo del Toro, quien calificó como “un hecho sin precedentes” su cancelación .

“Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel”, publicó.

Además del apoyo que ofreció a los Arieles, el cineasta hizo un llamado al diálogo entre la AMACC y la Secretaria Alejandra Frausto para que se cubra todo lo necesario para evitar que el cine se vea más afectado.

“Ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible. Y pido dialogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver que mas falta. La academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento- son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen -nuestro cine- esa forma de arte, muy real y muy valorada- y siempre en peligro. Yo le entro”.

Además, el director de Pinocho pidió a la actriz mexicana y presidenta de la AMACC, Leticia Huijara, comunicarse con él, y extendió una invitación a quienes quieran sumarse a buscar soluciones y no culpables.

“He estado llamando a @LeticiaHuijara y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello”. Luego cerró con una porra para el futbolista tapatío Alex Vega.

Minutos más tarde, la Secretaria Alejandra Frausto defendió el diálogo que la actual administración mantiene con la Academia desde que inició el sexenio.

“Estimado @RealGDT, el diálogo con la @AcademiaCineMx por parte del @GobiernoMX está y siempre estará abierto. La @cultura_mx tiene total disposición de que los Arieles continúen. Reiteramos la invitación al público a ver Pinocho en @CinetecaMexico y la exposición que ahí se exhibe”.

A lo que él respondió: “Aqui esta el espacio, @LeticiaHuijara y @alefrausto. Gracias, y que el dialogo otorgue frutos”.

Después se lanzó en un mensaje contra quienes “botean” sobre la AMACC y urgió a voltear a ver a las “voces nuevas y fuertes del cine mexicano, “esas voces están atrapadas y los Arieles, la academia y los festivales, las mantienen vivas y urgentes”.

“Ya chole con lo de lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Marquez Abella, Lila Aviles, Fernanda Valadez, etc Digo, para que se les note menos la plantilla”.

“Hay voces nuevas y fuertes en el cine Mexicano. Esas voces están atrapadas y los Arieles, la academia y los festivales, las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla”.

POLÉMICA INICIA POR ARIELES

La Secretaria Frausto publicó ayer un hilo en Twitter para exponer la “realidad” del cine en México luego de los comentarios del ganador del Oscar por la suspensión de los Arieles.

En su publicación, la Secretaria Alejandra Frausto defendió la promesa que hizo el Gobierno de México en 2018 de centralizar el presupuesto de la dependencia federal bajo el principio de austeridad. “Estamos donde más nos necesitan, no solamente donde ya lo tienen y con quienes lo recibían todo”, argumentó.

También dijo que la Secretaría de Cultura distribuye de manera responsable los recursos públicos que recibe el cine, la disciplina más apoyada, y que en el caso de la Academia, la dependencia absorbe gastos de servicios y mantenimiento, así como para la postulación a las convocatorias y las entregas anuales de los Premios Ariel, mismo que expuso ha recibido más de 3.7 millones de pesos en este año “en el marco de esta colaboración”.

“El apoyo al cine mexicano no se reduce a la colaboración con una asociación gremial, va mucho más allá y los números son contundentes”, concluyó.

Del Toro calificó esa mañana como un “hecho sin precedentes” el anuncio de la Academia, y aseguró que hoy se vive una “sistemática destrucción del cine mexicano”, y que junto con éste también caen sus instituciones, las cuales resaltó que “tomó décadas construir”.

“La sistematica destruccion del Cine Mexicano y sus instituciones – lo que llevo décadas construir- ha sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de Lopez Portllo pero esto no tiene precedentes”, se lee en el tuit.

Esto, después de que la Academia señaló un día antes que el Estado, “que fuera motor y sostén de la Academia durante un largo tiempo, ha renunciado a su responsabilidad como principal motor y difusor de la cultura en general y del cine en particular”.

Además la academia criticó que el Estado mexicano, quien ha sido el principal motor de la AMACC, “ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general y del cine en particular. Pareciera que la cultura junto al séptimo arte ya no lo son prioridad”.

“Lamentamos que a pesar de sus 76 años de existencia y la voluntad política con la que se refundó la Academia en su nueva época, bajo la presidencia del maestro Jorge Fons, el respaldo de los recursos públicos hayan disminuido considerablemente en los últimos años”, indicó la Academia en su comunicado.

Asimismo, lamentó que a pesar de sus 76 años de existencia, “los recursos públicos hayan disminuido considerablemente en los últimos años”, por lo que hizo un llamado a todos los sectores “a cerrar filas en torno a la AMACC, a reforzar la cohesión dentro del gremio cinematográfico y a seguir defendiendo, así como fortaleciendo, este y otros espacios de reflexión libre e independiente sobre el cine mexicano”, como hoy lo hace Guillermo del Toro.