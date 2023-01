El actor Jeremy Renner es hospitalizado tras presentar heridas quitando nieve

Estados Unidos/Ciudad de México, 2 de enero (AP/SinEmbargo).- El actor Jeremy Renner está recibiendo atención médica por las graves heridas que se produjo mientras estaba quitando nieve, dijo el domingo su representante.

Asimismo, señaló que la familia del actor se encuentra con él y está recibiendo la atención necesaria.

Jeremy Renner in ‘Critical But Stable’ Condition After Snow Plowing Accident https://t.co/mIVwCMggjx

— Variety (@Variety) January 2, 2023