Issabela Camil responde a Niurka por criticar a Jaime Camil en bioserie de “Chente”

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 2 de marzo (LaOpinión).- Niurka se ha convertido en la mujer de la polémica pues en cada oportunidad que tiene opina de diversos temas que son de interés público, y esta vez se metió con la caracterización de Jaime Camil como Vicente Fernández para una de las bioseries que se trabajan sobre el cantante recientemente fallecido, la actriz Issabela Camil no pudo evitar pronunciarse al respecto.

Cabe señalar que ni la serie protagonizada por Camil, ni la de Pablo Montero se han estrenado, por lo que las críticas de Niurka han sido en torno a la caracterización de los actores que en proyectos diferentes interpretarán a Vicente Fernández.

En este sentido y como no ha visto ninguna de las dos versiones, la esposa de Sergio Mayer se negó a emitir un juicio justo, recalcando que los dos actores han hecho grandes papeles en su carrera y su talento se verá reflejado.

“No he visto ni la serie de mi hermano ni la serie de Montero, pero los dos son grandes estrellas, entonces seguramente habrá cosas maravillosas de las dos, pero no puedo opinar, no las he visto”, declaró durante su encuentro con diversos medios de comunicación en la Ciudad de México.

No obstante, al escuchar que Niurka Marcos se lanzó sobre Jaime por su caracterización del “Charro de Huentitán” comentando que le gustaba más el trabajo de Montero porque “Camil se le hace un niño soso que actúa en cámara lenta”, Issabela replicó a las críticas hacia su hermano.

“Cada quien tiene su opinión, muy respetada. Hay millones que lo quieren y pues si a la señora Niurka no le gusta está bien, está en su derecho”, expreso Camil.

Por otra parte, Issabela Camil fue cuestionada sobre la situación que vive Belinda tras su rompimiento con Christian Nodal, a raíz de que trabajaron juntas en Mujeres Asesinas; sin embargo, solo se limitó a decir que ese tipo de asuntos no los conoce pues no sabe de la vida personal de Belinda: “No sé qué pasa en su relación, no la sigo, no tengo nada que decir”.

