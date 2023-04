Shakira y sus hijos inician “nuevo capítulo”: dejan Barcelona tras divorcio con Piqué

Los Ángeles, 2 de abril (LaOpinión).– La cantante colombiana Shakira ha puesto fin a las especulaciones que rodeaban su estancia en Barcelona. A través de un comunicado en su Instagram, la artista anunció su partida de la ciudad catalana, junto a sus dos hijos Sasha y Milán, tras un complicado proceso de separación con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

En la emotiva carta compartida en sus redes sociales acompañando una foto de Barcelona, Shakira explica que se traslada en busca de estabilidad y felicidad para su familia, al lado de sus seres queridos y del mar.

Asimismo, la intérprete de “Hips Don’t Lie” agradece a Barcelona y a su público español por todo el apoyo y cariño recibido durante su estancia en la ciudad, donde dio la bienvenida a sus dos hijos y donde según precisó, tuvo un aprendizaje sobre la amistad y el amor.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, agregó.