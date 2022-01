El cantante Omarion sale a aclarar que es un artista y no una variante de la COVID-19

Omarion surgió a finales de los 90 con la banda de chicos B2K hasta que se separaron en 2004, convirtiendo su fama en una carrera en solitario.

Ciudad de México, 3 de enero (Vanguardia).- El cantante de R&B, cuyo nombre de pila es C Ishmael Grandberry, ha escuchado todos los chistes que combinan su nombre artístico con la variante COVID, pero está siendo un buen deportista al respecto.

“Hola, soy Omarion. Soy un artista, no una variante ”, comenzó en un video de parodia compartido el 1 de enero, que tiene 4.6 millones de visitas en TikTok y desde entonces ha circulado en Twitter, Facebook e Instagram. “Así que, por favor, ten en cuenta que si te encuentras conmigo en la calle, no tienes que aislarte durante 5 días”.

Omarion, de 37 años, subtituló descaradamente el clip con su sencillo de 2005 “Touch”.

Continuó: “Si bien es importante no tocarme y mantener la distancia, porque sabes que así es como se supone que debe ser, no necesitas una prueba negativa para bailar con mi música”.

Más tarde, el ex compañero de banda de B2K pareció entregar un mensaje similar pero alterado para la Nochevieja Rockin ‘Eve de la ciudad de Nueva York, esta vez con un mensaje de su asesor legal. Reiteró: “Sé que ha habido mucha confusión en línea recientemente, por lo que mis abogados me pidieron que leyera esto: yo, Omarion, soy músico y animador, lo sabías, no una variante, está bien”.

Luego bromeó: “La última vez que tuve que hacer esto fue en 2000, cuando todos confundieron Y2K con B2K”. El cantante de “What A Girl Wants” luego concluyó: “No es así como se supone que debe ser, pero en serio, quiero desearles a todos un feliz y seguro año nuevo. Paz.”

Omarion surgió a finales de los 90 con la banda de chicos B2K hasta que se separaron en 2004, convirtiendo su fama en una carrera en solitario. Luego lanzó seis álbumes por su cuenta, dos de los cuales, “O” y “21”, alcanzaron el número uno en el Billboard 200.

El año pasado, colaboró con otros veteranos del hip-hop de los primeros años, Bow Wow y Soulja Boy, para la canción de 2021 “Ex”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE Vanguardia. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.