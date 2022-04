BITS | Kirby and the Forgotten Land, gran experiencia y una mágica aventura

Kirby and the Forgotten Land es una cambio bastante significativo dentro de la franquicia y una de las mejores experiencias en el Nintendo Switch para este año.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Hablar de la franquicia de Kirby puede ser algo complicado, ya que si bien no podemos decir que hace muchos años que no tenemos un juego de este carismático personaje, sí podemos mencionar que no había existido una verdadera evolución dentro de las entregas de los últimos años, con juegos como Kirby Star Allies, Kirby’s Epic Yarn, Kirby Fighters 2, entre otros. Un personaje que tanto como Mario, Donkey Kong o Link de la saga de The Legend of Zelda merecía ser reconocido como uno de los personajes principales de Nintendo con un título que rompiera el molde que ha cargado la franquicia por años y nos diera una experiencia increíble, manteniendo el concepto del personaje y su estilo único, dando paso a Kirby and the Forgotten Land.

La premisa de la historia es sencilla, donde básicamente todo es paz y diversión en Dream Land, el mundo característico de Kirby, hasta que un agujero aparece en el cielo y comienza a absorber todo a su paso, incluido a nuestro rosado personaje, así como a los habitantes del reino, los “Waddle Dees” y viejos personajes conocidos como “Meta Knight” o “King Dedede”, todos seremos llevados a un nuevo mundo que está un poco acercado al mundo real, donde los enemigos principales y quienes están capturando a los Waddle Dees serán básicamente animales en su mayoría, como “Awoofy” un pequeño perro que representa una constante amenaza, otros como “Ssnacker”, una serpiente, “Mookie” un mono, “Digguh” un topo, entre muchos otros.

Dentro de este mundo, el cual es el punto punto principal de esta nueva experiencia, encontraremos edificios como centros comerciales destruidos, carreteras, entornos naturales y demás que podremos ir recorriendo a lo largo de diferentes niveles y aunque estamos frente a una experiencia bastante grande, no tenemos libertad en la misma magnitud ya que tenemos un sistema de niveles para ir recorriendo uno por uno y rescatar “Waddle Dees”, de esta manera podremos desbloquear el nivel final, esto se da tomando un poco la esencia de entregas protagonizadas por Mario, como Mario Galaxy o Super Mario Odyssey.

Una de las principales características de Kirby y su movimiento insignia es el absorber cosas, como lo hemos visto a través de los años, algunos objetos u personajes que puede absorber le brindan ciertos atuendos con diferentes habilidades que van desde algunas clásicas como el espadachín, boomerang, lanza bombas, hasta nuevas adiciones dentro de esta entrega como el taladro, entre muchos otros. Sin embargo, una nueva posibilidad dentro de esta nueva entrega está en absorber elementos mucho más grandes que, si bien no representan un habilidad a largo plazo, están pensados para ayudarnos durante la progresión del nivel en ciertos momentos, la realidad es que que cambian la esencia del juego y el como evoluciona a lo largo de su progreso. Por ejemplo, podremos convertirnos en un carro que en la mayor parte de los casos, nos ayudará a atravesar paredes o podremos absorber un gabinete para derribarlo y revelar un secreto, un cono de tráfico que nos servirá para destruir puntos débiles en algunas pipas y de esta manera liberar un chorro de agua, así como muchas otras cosas que crean una interacción e integración única entre el personaje, el ambiente y elementos que lo rodean.

El juego luce impecable en la parte gráfica, dentro de las posibilidades del Nintendo Switch y la experiencia es mejor si se juega en una versión OLED. El juego está lleno de escenarios tan bien detallados y llenos de secretos que nos invita a explorarlo por completo. Todo esto, combinado con una banda sonora tan característica de la serie que nos puede remontar a las épocas de Kirby’s Adventure en el NES.

Kirby and the Forgotten Land es una cambio bastante significativo dentro de la franquicia, el optar por una experiencia completamente en 3D y acercada a un mundo real que no contrasta en lo que representa la franquicia, aunque no es el mundo característico de Kirby, lo hace de gran manera para darnos una de las mejores experiencias en el Nintendo Switch para este año.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez