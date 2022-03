Guillermo del Toro crítica a los Óscar por reducción de entrega de premios en la gala

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 4 de marzo (LaOpinión).- El cineasta mexicano, Guillermo del Toro sigue siendo tema de conversación en el mundo del cine después de mandar un contundente mensaje a los premios de La Academia, declaraciones que no pasaron desapercibidas para nadie.

Y es que el dos veces ganador del premio Óscar no se guardó nada sobre la reciente decisión de los organizadores de no transmitir en vivo a los ganadores de ocho categorías.

El Director de películas como El callejón de las almas perdidas, El Orfanato y The Shape of Water expresó su inconformidad por la decisión que tomó La Academia alrededor de excluir ocho reconocimientos de la ceremonia en vivo.

