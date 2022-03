El FMI advierte que guerra en Ucrania afectará a la economía de todos los países

Washington, 5 mar (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este sábado que la guerra en Ucrania tendrá un “impacto severo” en la economía mundial y avisó que los países con lazos económicos con Kiev y Moscú están expuestos a mayores riesgos.

El Fondo explicó que las naciones que tienen vínculos económicos con Rusia y Ucrania corren un “riesgo especial” y podrían estar expuestas a escasez de bienes, además de interrupciones en las cadenas de suministro.

Held negotiations with IMF Executive Director @KGeorgieva. Discussed financial support for 🇺🇦. Grateful for the urgent help already provided by the Fund. The IMF must take the lead in financing the recovery of 🇺🇦 after the end of Russia's aggression. #StopRussia

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022