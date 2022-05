Casi 15 millones de fallecidos. Nadie hubiera creído cuando nos estalló la pandemia

Por Isabel Saco

Ginebra, 05 may (EFE).- El número de muertes atribuidas directa o indirectamente a la pandemia de COVID-19 fueron subestimadas, confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que este jueves estimó que el total de decesos en realidad se eleva a 14.9 millones, frente a los 6.2 millones notificados oficialmente.

Los expertos de la OMS calculan que 14.9 millones de muertes pueden asociarse a la pandemia, lo que representa el punto medio entre un mínimo de 13.3 millones y un máximo de 16.6 millones de fallecimientos contabilizadas del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

Ese total incluye los 6.2 millones de decesos por COVID notificados oficialmente a la OMS por sus 194 países miembros.

Excess mortality is calculated as the difference between the number of deaths that have occurred & the number that would be expected in the absence of the #COVID19 pandemic https://t.co/KgFlnthP5e #HealthData pic.twitter.com/Lgd9dw8x3P

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2022