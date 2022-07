Los narcos están en todos lados, es imposible no tener contacto: Julián LeBarón

Julián LeBarón afirmó que el tema de la violencia es un problema social que debe preocupar y ocupar a la sociedad mexicana y lamentó que el narcotráfico haya logrado posicionarse en cada rama de la población.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- Julián LeBarón afirmó que en la actualidad “es imposible” vivir en una sociedad sin tener algún tipo de contacto con integrantes del narcotráfico o miembros del crimen organizado, luego de que la estadounidense Sally Denton afirmara en su nuevo libro la familia LeBarón tuvo tratos con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera antes de la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019, cuando sicarios atacaron y dieron muerte a mujeres y menores de edad en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora.

“Claro que hay esta correlación con los narcos, ellos ponen retenes por todos lados es imposible vivir en la sociedad sin tener contacto con estas personas”, dijo en entrevista el activista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Al ser cuestionado sobre cuál era su opinión respecto a la publicación del libro The Colony: Faith and Blood In A Promised Land en el cual además de abordar la masacre de Bavispe, la autora describe a los LeBarón como una “familia mormona perversa, corrupta, violenta y con una relación con los cárteles de la droga”, Julián LeBarón rechazó los señalamientos y aseguró que Sally Denton nunca buscó un acercamiento con ellos.

“Ella nunca se ha acercado […] Nosotros hemos pagado con sangre por defender nuestra libertad, nuestros derechos, nos han calumniado que robamos agua, que robamos tierra. Indigna bastante que alzamos la voz, que caminamos por todo el país y que vivimos de nuestras manos de nuestro trabajo y le enseñamos a trabajar a cualquiera que nos calumnien de narcotraficantes, no hay ninguna prueba de eso y si fuera cierto me imagino que ya estaríamos en la cárcel desde cuando”.

Julián LeBarón destacó la labor que ha realizado su familia en Chihuahua y todo el país durante varios años y dijo sentir molestia que se trate de justificar el asesinato de varios miembros de su familia al relacionarlos con grupos del crimen organizado.

“La verdad es que sí causa bastante molestia que se pretenda justificar el asesinato de una madre de 13 hijos, de una madre de 7 hijos y una madre de 6 hijos diciendo que somos narcotraficantes, le dispararon más de mil 500 disparos”, expresó en relación a la masacre de Basvispe.

Sally Denton, autora de The Colony: Faith and Blood In A Promised Land, afirmó que detrás de este hecho, hubo “un gran mensaje, no para las mujeres y los niños, sino para sus esposos y padres”. En su libro la escritora asegura que luego de la captura y extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos, los grupos rivales del Cártel de Sinaloa comenzaron a disputarse las plazas, situación que puso en riesgo a la comunidad mormona.

“Todo esto se vino abajo cuando ‘El Chapo’ fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua, después de lo cual grupos rivales comenzaron a pelear por el imperio de las drogas de Sinaloa, lo que puso en peligro la vida de los mormones”, dijo la autora en una entrevista para Daily Beast.

Tras la matanza, el entonces Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó los hechos y presionó a México para esclarecer el asunto.

“Si necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, dijo. La matanza significó una enorme presión para el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un texto publicado por el periodista Lewis Beale en Daily Beast se dan detalles del libro y se hace ver a los LeBarón como un grupo familiar que lleva años involucrado en distintos eventos violentos.

Ante los señalamientos que se realizan en el libro en contra de su familia, Julián LeBarón atribuyó los mismos a las autoridades, pues dijo, están coludidas con los grupos del crimen organizado.

“Lo atribuyo a una clase política y a unas instituciones que le venden la plaza, que nos traicionan a todos y le venden nuestra libertad, venden nuestras vidas y los que pontifican a diario de la soberanía y que ahora están diferentes las cosas a lo que estaban antes la verdad nos traicionan día a día”.

Julián LeBarón recordó que el tema del narco en Chihuahua se remonta a hace más de 15 años y aseguró que la problemática de la inseguridad no es un asunto que un Gobernador pueda solucionar.

“El narcotráfico siempre ha estado en Chihuahua, en el noroeste hay al menos 15 pueblos que ya se quedaron sin habitantes porque las leyes e instituciones de los tres poderes han sido absoluta y totalmente incapaz de defender a nuestra gente […] Yo no creo que un Gobernador sea capaz de cambiar este problema porque es un problema social, una persona con el poder que tiene un Gobernador no puede resistir el embate que tiene el crimen, que le apunta nomás a él porque no tiene aliados en la sociedad”.

LeBarón afirmó que el tema de la violencia es un problema social que debe preocupar y ocupar a la sociedad mexicana y afirmó que de cierta manera la autora tiene al razón al decir que existe una relación de todos los mexicanos con "El Chapo Guzmán", pues el narcotráfico ha logrado posicionarse en cada rama de la población.

“Estamos tan peleados y divididos entre calumnias mentiras y medias verdades que es imposible enfrentar este problema desde la política, yo creo que este problema, es un problema social y que todos los mexicanos somos responsables y en ese sentido en realidad tiene razón la escritora de este libro que nosotros tenemos relación con ‘El Chapo Guzmán’, pues déjame te digo, no hay mexicano que no la tenga, los tenemos metidos hasta la cocina en todas las instituciones y la sobrevivencia requiere coexistir en esta barbarie porque no hemos aprendido a estar unidos como sociedad y llevar a cuentas a quienes nos traicionan desde la política”.