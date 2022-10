Se debe revisar si la coalición puede seguir o si debe tener cambios, afirma De Hoyos

Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, reconoció que la oposición atraviesa por un momento complicado y aseguró que la votación de ayer en el Senado generó un clima de preocupación en todas aquellas personas que impulsan la idea de crear un bloque opositor.

Ciudad de México 5 de octubre (SinEmbargo).- Los integrantes del bloque opositor deberán revisar si la coalición Va por México debe continuar o cambiar luego de que anoche senadores priistas y perredistas aprobaran la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028, afirmó Gustavo de Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y uno de los principales impulsores de esta alianza.

“Yo creo que va sufrir en el mejor de los casos una profunda reflexión y seguramente una transformación […] Sin lugar a dudas en las próximas horas, días, diría yo hasta semanas, habría que recalibrar si la coalición como hasta ahora la conocemos puede seguir adelante o debe tener un cambio sustancial”, dijo De Hoyos en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en entrevista en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Gustavo de Hoyos señaló que la iniciativa de Yolanda de la Torre, Diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que propuso ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de cinco a nueve años fue sorpresiva para varios de los integrantes de la coalición e indicó que la iniciativa va en contra de los principios fundacionales de la coalición.

“Nadie puede dejar de reconocer que esto fue una situación insólita y lesiva para la durabilidad y la solidez de la duración”.

Y agregó: “En el fondo debo decir que cuando se trató de votar por primera vez el dictamen no se logró la mayoría calificada, vino un proceso de propuestas, de consultas y esto derivó a que lo que finalmente se votó el día de ayer, no igual que lo que llegó a la Cámara de Diputados, pero ciertamente por el antecedente de la forma no deja satisfechos a muchos que forman parte de esta propuesta opositora, por eso nos preocupa mucho la forma en la que se dio la votación de muchos senadores y senadoras tanto del PRI como el PRD”.

El día de ayer, con un nuevo dictamen realizado en consenso por Morena y una parte de los legisladores de partidos opositores, el Senado aprobó la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles como apoyo en la seguridad pública hasta 2028, y en la cual se añadieron cambios como la presentación de informes semestrales por parte del Ejecutivo, los cuales tendrán que ser analizados y dictaminados por una comisión bicameral que podrá llamar a rendir cuentas a los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar).

Con 87 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención, la reforma pasó gracias al voto calificado, que de un total de 127 senadores era de un mínimo de 85, es decir, apenas dos por encima de los necesarios. Al ser una reforma de un sólo apartado, la aprobación en lo general y en lo particular se realizó en una sola votación.

Para avalar el cambio, Morena echó mano de una parte de legisladores opositores, incluido Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y varios del PRI, como Jorge Carlos Ramírez Marín y Sylvana Beltrones.

Ahora, el dictamen regresa a la Cámara de Diputados, ya que, al realizarle cambios conforme al dictamen que llegó desde San Lázaro, los diputados deben analizar si aprueban o no dichas modificaciones.

Ante esta situación Gustavo de Hoyos recordó que la coalición va más allá del tema parlamentario y afirmó que a pesar de lo ocurrido el día de ayer en el Senado de la República hay corrientes dentro del PRI y el PRD que no están conformes con la votación.

“Aunque es claramente importante lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores los acuerdo políticos y sobre todo las posibilidades de coalición hacia adelante van más allá del tema parlamentario en sí mismo, no le quito ni un gramo de importancia a lo que eso representa, pero ciertamente ni están todos los que son, ni están todos los que están en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, de tal manera que yo escucho varias corrientes al interior del PRD, varias corrientes al interior del PRI que no se sienten conformes y representados con la votación que ayer se dio”.

El expresidente de la Coparmex reconoció que la oposición atraviesa por un momento complicado y aseguró que la votación de ayer en el Senado generó un clima de preocupación en todas aquellas personas que impulsan la idea de este crear un bloque opositor.

De Hoyos indicó que tras lo ocurrido la oposición deberá analizar si continúa con la coalición para las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila, pues dijo, se “ha dañado la confianza”.

“Ciertamente a resultas de esto que ha ocurrido, que ha dañado la confianza, que es lesivo para la solidez de la coalición es evidente que el camino que había avanzado para que pudiese lograrse una coalición opositora para el Estado de México y para Coahuila pues está seriamente comprometida, no digo que es inviable, pero evidentemente muchas de las condiciones que existían hace algunos días han variado de manera sustancial. Yo creo que la historia no está escrita, me parece que de un conjunto de decisiones que se tienen que tomar con las militancias locales, no solamente con las nacionales, por las candidaturas que están interesadas se va a determinar la suerte de esta coalición, todas las opciones están en la mesa, yo creo que la suerte no está echada”.

Finalmente, el empresario detalló que el próximo 11 de octubre el bloque opositor hará un anuncio en donde definirán el camino a seguir y en donde se definirá el futuro de la coalición Va por México.

“El día 11 pretendemos que haya un anuncio importante, es algo que venimos planeando de tiempo atrás y me parece que por las condiciones actuales es todavía que la propuesta ciudadana pueda adecuarse a las nuevas condiciones que se derivan de esa circunstancia política”, dijo.

Esta mañana, el magnate Claudio X. González dio por muerta la coalición Va por México luego de que anoche senadores priistas y perredistas aprobaran la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028, y planteó que “habrá nuevamente” que reagrupar fuerzas.”

“Día oscuro para la democracia, la división de poderes, el federalismo y para las y los mexicanos. Habrá –nuevamente– que reagrupar la fuerza y determinación de las y los defensores de la democracia, la libertad y las instituciones”, escribió esta mañana González Guajardo en su cuenta de Twitter, quien adelantó que “el próximo 11 de octubre habrá nuevas” noticias al respecto.

Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) se sumó a los señalamiento en contra de los que hasta hace poco eran sus aliados y acusó que “la dirigencia nacional del PRI y la gran mayoría de los legisladores de ese partido, así como dos senadores del PRD, traicionaron la voluntad de 22 millones de mexicanos que votaron por la oposición en 2021”.

Cortés recordó también a éstos que, “además de que incumplieron la plataforma legislativa Va por México, que en su momento aprobaron en sus consejos nacionales los partidos coaligados y que registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE), están quebrantando una de las principales causas que daba sentido y origen a la conformación de la coalición opositora”.