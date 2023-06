VIDEO: Trabajador del Metro cae a vías y muere electrocutado; autoridades investigan

Los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes pasado sobre las vías de la Línea B del Metro capitalino; hija de la víctima denuncia que autoridades buscan deslindarse.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- Un trabajador del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CdMx) murió electrocutado en las vías luego de que tropezara.

Los hechos ocurrieron el día de ayer sobre las vías de la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía de la Línea B del Metro capitalino.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo dos sujetos, presuntamente trabajadores del Metro, descendieron a las vías; sin embargo, no contaban con equipo de protección y tampoco dieron aviso al puesto de control para que cortaran el suministro de energía.

#ULTIMAHORA Estos son los últimos instantes de vida del trabajador del @MetroCDMX cumpliendo su labor a pesar de qué las Autoridades del #MetroCDMX y del @GobCDMX no les daba el equipo de seguridad necesario y la falta de mantenimiento a las Instalaciones.@Claudiashein 🚨🚨 pic.twitter.com/aLsIVQxPM2 — MetroViral (@viral_metro) June 6, 2023

Cuando uno de ellos intentaba ayudar al otro a cruzar la vía, éste perdió el equilibrio y cayó sobre su compañero, hecho que desembocó en que ambos rodaran.

Mientras que la persona de playera negra, aquella que perdió el equilibrio, no se vuelve a levantar, su compañero de camisa blanca intenta en varias ocasiones reanimarlo.

Por su parte, Verónica Alexia, presunta hija de la víctima, denunció en redes sociales que se había reportado un deterioro en las instalaciones ante autoridades del Metro; sin embargo, éstos no quieren hacerse responsables por lo ocurrido.

Hola, soy su hija. Por favor ayúdenme a compartir la noticia, no quieren que los medios se enteren y están tratando de ocultarlo. Ya habían reportado el deterioro en las instalaciones y no quieren hacerse responsables, no quieren que se sepa la verdad. #lineaB #MetroCDMX https://t.co/zDgJ8x8nyd — Verónica Alexia (@VernicaAlexia2) June 6, 2023

“Hola, soy su hija. Por favor ayúdenme a compartir la noticia, no quieren que los medios se enteren y están tratando de ocultarlo. Ya habían reportado el deterioro en las instalaciones y no quieren hacerse responsables, no quieren que se sepa la verdad”, escribió en su cuenta de Twitter.

El día de ayer, el Metro informó que dio aviso al Ministerio Público para comenzar una investigación relacionada al fallecimiento de su trabajador.

“Personal del área jurídica y administrativa se encuentra en el lugar agilizando los apoyos correspondientes a los deudos del fallecido”, agregó en un comunicado que difundió en redes sociales.

Autoridades del Metro precisaron que el incidente ocurrió aproximadamente a las 14:20 horas.