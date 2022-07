Presidenta de la UE alerta peligros provocados por un corte total de gas natural

BRUSELAS, 6 de julio (AP).— La Unión Europea (UE) debe preparar planes de emergencia para un corte total del gas procedente de Rusia como consecuencia de la guerra del Kremlin en Ucrania, dijo el miércoles la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El bloque de 27 naciones ya ha impuesto sanciones a Rusia, incluyendo sobre algunos suministros energéticos, y está reduciendo las importaciones controladas por el Kremlin, pero von der Leyen apuntó que la UE debe estar preparada para las interrupciones causadas por Moscú.

Putin continues to use energy as a weapon.

12 Member States are affected by gas supply reductions.

We need coordination at EU level: @EU_Commission will soon present a 🇪🇺 emergency plan.

We will work to protect our Single Market and industrial supply chains from disruptions. pic.twitter.com/stAz1Z4fOC

