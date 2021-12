Laura Bozzo a El País: “Lo de Hacienda olía a show y los shows los elijo yo”

Bozzo aclaró al medio español que antes de poner en venta la propiedad en cuestión, ubicada en Huixquilucan, Estado de México, acudió al registro público para verificar que todos los papeles se encontrarán en regla y afirmó que desconocía que el inmueble estuviera embargado.

Ciudad de México, 6 de diciembre (sinEmbargo).- La presentadora peruana Laura Cecilia Bozzo Rotondo, mejor conocida como Laura Bozzo, aseguró que todo lo que ha ganado lo ha perdido por no estar ocupada de sus finanzas.

Durante una entrevista cedida a El País, Bozzo platicó a detalle sobre la situación legal a la que se enfrentó por evasión fiscal de 12 millones de pesos obtenidos por la venta indebida de un inmueble que fue embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para garantizar el adeudo de 13 millones 769 mil pesos.

“Mira, todo eso se origina, porque se han dicho demasiadas mentiras, porque un contador que yo tenía no cambió la dirección ante el SAT. Yo siempre he tributado con mi nombre. En 2012 me hicieron una auditoría, porque yo mandaba el dinero a Estados Unidos donde viven mis hijas y de ahí lo mandaba para acá. Y me hicieron una triple tributación. Me metió en un problema la gente en la que yo confiaba”, explicó la conductora a la periodista Elena Reina.

“A mí ponme una cámara en frente y yo te hago mil puntos de rating, pero mándame a revisar la contabilidad y te digo: ‘Ay, por favor, no, no, no, no, no. ¿Dónde hay que firmar?’ Mi vida ha sido un caos. Todo lo que he ganado lo he perdido por no estar ocupada en mis finanzas”, agregó.

Bozzo aclaró al medio español que antes de poner en venta la propiedad en cuestión, ubicada en Huixquilucan, Estado de México, acudió al registro público para verificar que todos los papeles se encontrarán en regla y afirmó que desconocía que el inmueble estuviera embargado.

“Es cierto que la ignorancia en la ley no exime de responsabilidad, yo conozco la ley porque también soy abogada. Pero en cualquier caso, lo que haya que pagar, se paga. Yo prefiero un arreglo aunque sea duro y tenga que vender propiedades en Perú o lo que sea, a un buen juicio”.

“YO NO VOY A PARTICIPAR EN UN SHOW DE ESE TIPO”

El pasado 28 de septiembre la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió la ficha roja para que la conductora de 70 años de edad fuera buscada en 195 países.

“Cuando vi lo de la Interpol me reí, te lo digo sinceramente, porque pensé: ‘¿Qué pendejada es esta? Si todo el mundo sabe que yo no me voy a ir de acá’. Me agarró ya fuera de circulación”, apuntó Bozzo a El País.

Asimismo la presentadora peruana calificó de discriminatorio que una persona famosa sea expuesta y deba ir a la cárcel para servir de ejemplo.

Por otra parte, se sinceró sobre su decisión de darse a la fuga luego de que la Interpol emitiera la ficha roja en su contra. Desde su perspectiva todo era un show mediático y tajantemente señaló que los shows los elige ella.

“‘Yo no voy a participar en un show de este tipo’. Los shows los elijo yo. Y a mí esto me sonaba a show: todos los periodistas, viendo a la señorita Laura entrando al penal. Encima de máxima seguridad. Imagínate. No. Yo me voy y me voy a esconder. Y ojo, no porque me dé miedo la gente de la cárcel, que muchas veces es mejor gente que los de cuello y corbata”, indicó.

Para Bozzo entrar a prisión significaba firmar una sentencia de muerte pues explicó que a lo largo de su vida ha enfrentado varios problemas de salud y que actualmente se encuentra en tratamiento.

“El problema mío es que tengo depresión clínica diagnosticada, tuve septicemia en dos ocasiones, tuve el estómago abierto durante un año. Estoy viva porque Dios quiere que esté viva, porque tuve un paro cardíaco que estuve 15 segundos muerta. Aparte del estómago, tengo divertículos, explota uno de esos y me muero desangrada. Además, tuve cáncer de mama. Me radiaron, me operaron el seno. Y estoy en un tratamiento”.

BOZZO OBTIENE LA SUSPENSIÓN DEFINITVA DE LA ORDEN EN SU CONTRA

En noviembre del año en curso, Laura Bozzo dio a conocer que obtuvo la suspensión definitiva de la orden de captura en su contra por evasión fiscal tras haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez.

La presentadora difundió un video en su cuenta de Instagram en el que aprovechó para agradecer a la justicia mexicana y a su abogado Diego Ruíz Durán.

“Vamos a demostrar toda esa campaña difamatoria en contra mía. Ustedes me conocen 30 años. Yo les prometo finalmente que voy a regresar a la televisión, pero con el programa original con Laura en América modernizado”, apuntó.

La información en los juzgados confirma los dichos de Bozzo. De acuerdo con su expediente en el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el 8 de noviembre pasado “la quejosa se puso a disposición de dicho Centro de Justicia Penal Federal”.