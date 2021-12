Usuarios reportan fallas en servicios digitales y banca móvil de Citibanamex

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Cuentahabientes de los servicios digitales de Citibanamex reportaron fallas la tarde de este lunes. Los usuarios indicaron que no pueden realizar pagos, revisar sus estados de cuenta, entre otras funciones.

De acuerdo con el portal DownDetector, los inconvenientes iniciaron al medio día, principalmente en la aplicación del banco y en su banca móvil, aunque también varios usuarios reportaron que el servicio en las sucursales de Citibanamex es lenta.

@Citibanamex y aparte hoy tienen broncas en las transferencia por aplicación, 5546312669 ya se colapso y ya no entran las llamadas, sin contar que para un simple estado de cuenta te exigen su mentada aplicación que no sirve de nada

Asimismo, detalló que el 50 por ciento de los reportes son por problemas para realizar transferencias de fondos; el 26 por ciento en la banca móvil, y el 24 por ciento en los cajeros automáticos. Mientras que la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Mérida fueron las ciudades más afectadas por estos inconvenientes.

Para que es la página? Si nunca funciona, para que el número de centro de atención a clientes, si nunca contestan. Para que la aplicación, si no hay la opción deseada, y para que ayuda personalizada por WhatsApp si no te solucionan 😒🙄 #citibanamex #ayudaaa

Cabe recordar que el pasado 30 de noviembre los usuarios con cuenta de pago de nómina en Citibanamex reportaron que su salario quincenal no se reflejó durante la mañana, si no hasta después de las 9:00 horas.

Así es, pero no me permitió ni consultar mi saldo, de ahí intenté retirar en ventanilla y me dijeron que no había sistema, que fuera al OXXO

— Rodolfo Basurto (@RodolfoBasurto_) December 6, 2021